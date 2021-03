@VivianaRomano

Consolidada en la conducción del noticiero de América donde se destaca su labor junto a Rolando Graña, Soledad Larghi cuenta a DiarioShow.com que desde chica supo que quería ser periodista. “En el colegio participaba en el diario y el programa de radio que hacíamos los alumnos”. A los 40 años lleva una vida plena y cuenta que su mamá es entrerriana, “tengo una conexión muy fuerte con Victoria, pasé muy buenos momentos ahí y a los 18, como el viaje de Castelar a Capital era muy largo, opté por vivir con mi padre en Caballito, después, me mudé sola conseguí mi primer trabajo, y mientras estudiaba en la facultad de la Matanza”.

Tiene 40 años, tres hermanos varones, está en pareja y piensa que la maternidad llegará en su momento. Si bien mantuvo una relación de varios años con el productor José Núñez, aclara que eso terminó. “Hace más de cuatro años que nos separamos. Mi actual pareja no tiene nada que ver con el medio. Vivimos juntos con nuestras mascotas, dos perros de raza pero no los compramos, son dos cachorritos que nos regalaron”, aclara. Y agrega: “También tengo mis momentos de lectura y cerca de las 15 viajo a Palermo para estar en el canal temprano. Soy muy casera, nuestra vida social es con amigos y nos reunimos siempre en un lugar tranquilo, jamás en un restaurant”.

.

-¿A tu actual pareja lo conociste por Tinder?

-Nunca estuve en una red para conocer gente. Mi actual pareja fue mi novio cuando éramos chicos, creo que a los 18, él jugaba al tenis y viajaba mucho, nos separamos, durante cantidad de años no tuvimos contacto, nos encontramos de grandes, los dos solteros y hace tres años que estamos juntos.

-¿Les gustaría ser padres?

-Es un sueño que tengo, es algo que está en mi cabeza, será cuando tenga que ser.

Junto a Luciano Vitullo, su pareja.

-¿Cómo resumirías tu curriculum?

-Trabajé en radio Splendid, en Milenium, P&E y en La Red, fui productora de Mónica Gutiérrez, Luis Majul y luego pasé a América desde hace más de quince años. También en la productora Endemol, en varios programas de investigación con Daniel Tognetti y Matías Martín, entre otros. En A24 arranqué con Guillermo Favale, y pasé con Antonio Laje a la mañana.

-¿Tenés referentes en el periodismo?

-Siempre admiré la carrera de Mónica Gutiérrez, por eso quizás me atrae tanto viajar al lugar de los hechos, como siempre hizo ella.

-¿Cómo organizás tu día?

-Al estar en el noticiero central, a las 18, me organicé para realizar otro tipo de actividades antes de salir al aire. Vivo en Olivos y desde la mañana estoy conectada con Graña y la producción viendo los temas del día. No me gusta ir al gimnasio, pero salgo a caminar una hora por día y me hace muy bien.

La periodista junto a sus compañeros del noticiero de América TV.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS?

-Inquieta. Soy del signo de Escorpio, del 16 de noviembre.

-¿UNA VIRTUD?

-La perseverancia.

-¿UN DEFECTO?

-La ansiedad.

-¿QUÉ TE PONE DE BUEN BUEN HUMOR?

-Ver a mi familia.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-No encontrar tiempos para mí.

-¿ALGÚN PASATIEMPO?

-Armar listas de Spotify.

-¿UN TALENTO OCULTO?

-Soy muy buena haciendo tartas de verdura, de pollo. Le pongo empeño a la cocina.

-¿CON QUÉ TE LUCÍS?

-Con el humor.

-¿TU COMIDA FAVORITA?

-Milanesas con papas fritas.

-¿UNA SERIE?

-”El cuento de la criada”.

-¿QUÉ OTRA PROFESIÓN HABRÍAS SIDO?

-No tengo idea.

-¿UN ARTISTA FAVORITO?

-Graciela Borges.

-¿UNA CANCIÓN?

-Escucho mucho a Jack Johnson.

-¿LAS VACACIONES PERFECTAS?

-En la playa, siempre.

-¿UN MIEDO?

-Que se enferme un ser querido.

-¿EN QUIÉN CONFÍAS CIEGAMENTE?

-En los consejos de dos o tres amigas de toda la vida.

-¿UN PLACER CULPOSO?

-Comer chocolate desmedidamente.

-¿LO PRIMORDIAL EN UNA PAREJA?

-El respeto.

-¿UN GUSTO EXÓTICO?

-Viajar

Por V.R.