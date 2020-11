@VivianaRomano

La vida profesional de Sol Pérez es intensa: en general tiene más de dos trabajos y ella remarca que siempre agradece cada propuesta. Está en un momento de plena actividad: a la tarde está en radio Latina y conduce un noticiero, es panelista en "Santo sábado", pero también ensaya la obra "Dos solteros post pandemia", una comedia protagonizada junto con Nazareno Mottola y Hernán Drago a estrenarse por streaming este viernes 13 de noviembre. En diálogo con "Crónica" cuenta sobre su rol de presentadora de noticias: "Me maquillo sola y también me peino; una hora antes de salir al aire preparo los temas, porque no me gusta sentirme insegura con temas de actualidad".

Cuando le preguntamos sobre la evolución de su carrera desde la época en que informaba sobre el estado del tiempo, fue clara: "No busqué conducir un noticiero, aunque lo hice en otros formatos, pero acepté en plena cuarentena, en los meses de mayor impacto de la enfermedad, cuando estábamos todos encerrados y separados".

También reveló que se anotó en la facultad para terminar la carrera de Derecho: "Me falta un año y un semestre, solamente; en 2022 llegará el esperado título. Hice cinco años en la UBA y ahora me pasé a Siglo XXI para terminar; estoy anotada en seis materias, tres rendí bien, me faltan los finales de Oratoria, Derecho Ambiental y Tecnología", enumera orgullosa.

Si bien desea el título de grado, no está segura de volver a trabajar en un estudio jurídico: "Ya pasé por eso, me sirvió un montón, la teoría queda en el libro. Es duro el trabajo de abogado, si volviera a nacer, estudiaría otra vez Derecho, es una carrera que tiene todo, pero no sé si ejercería como abogada".

Respecto de su trabajo actual como actriz, señaló que ensayaron mucho y grabaron la obra para el streaming, como una manera de tener todo bien ajustado y controlado: "Es para toda la familia, muy divertida más en estos tiempos donde falta trabajo o muchos perciben un salario menor, creo que es algo ideal para olvidar ciertas preocupaciones. Además Nazareno es un laburante especial, muy bueno, y a Hernán lo había visto en el programa de Pampita nada más, es amoroso y tranquilo; se armó un lindo grupo y se comparte la buena onda".

Aunque sucedió antes de que estallara la pandemia y parece que fue hace un siglo, este último verano Sol se peleó muy fuerte con Mónica Farro, quien hace unas semanas la demandó por ese episodio. Pérez explicó: "Trato de no entrar en conflictos, no me siento cómoda en ese terreno, es más en noviembre del año pasado tuve la propuesta de Marín, todas las condiciones estaban dadas, pero no supe decir que no a pesar de todas las cosas positivas del equipo -en la obra "Veinte Millones" estaban Carmen Barbieri y Alberto Martín, entre otros- y después de un ensayo general le dije al productor que me bajaba, supe que no iba a funcionar. Sabía a qué iba cada uno, es complicado mantenerse en el medio".

Acerca de la situación del país y la vacuna contra el Covid-19, opinó: "Todo lo que llegue para mejorar la situación es positivo, después, obviamente, hablarán los científicos, los que saben y si la vacuna rusa es lo mejor para la Argentina, bienvenida. Nosotros ingresamos en una cuarentena anticipada, justamente para tener la salud como prioridad, siempre hay que buscar lo mejor para el país y las personas. Mi novio cerró el gimnasio durante ocho meses, debemos encontrar una solución para todos y espero que no llegue una segunda ola de la enfermedad. Yo, soy una agradecida de tener trabajo por eso sé valorar lo que tengo; me preparo y doy todo porque me gustaría permanecer en el medio mucho tiempo más", finalizó.