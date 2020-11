@perez_daro

Sofía Vitola vive momentos intensos durante la cuarentena, pero no como cualquier músico que debe lidiar con la imposibilidad de ensayar y tocar. La cantante y creadora de "Potra" como alter ego musical, tuvo a su primera hija, Miel, en febrero de este año, así que comenzó su tiempo de maternidad en pleno aislamiento. Aun así, se hace un espacio -cuando su beba duerme, según sus palabras- para cranear su próximo disco, del que acaba de editar su primer tema, "Mi delito", y hasta con un videoclip protagonizado por su pareja, Mike Amigorena y su hija. En uno de esos extraños momentos también se hizo un tiempo para charlar con DiarioShow.com.

"Mientras hago la nota estoy por almorzar, aprovecho que Miel se durmió y estoy en un Zoom familiar. Soy bastante activa, me gusta hacer cosas. Me dicen que cuando se duerme la beba tengo que aprovechar para dormir, pero yo ni loca duermo, quiero aprovechar para leer, escribir, mirar el celular, hay muchas cosas por hacer", confiesa de entrada Sofía. Tanto ella como Amigorena tenían rutinas complicadas antes de la cuarentena, por lo que, a pesar de lo malo, la artista entiende lo positivo de maternar en esta obligada circunstancia: "Estamos mucho con ella, nos podemos ocupar mucho. Para la maternidad tenés que tener tiempo. Para que duerma, enseñarle a dormir, a comer, todo lo que implican los primeros meses. Esto a nosotros también nos sirvió".

Acerca de los primeros meses de ella y Amigorena junto a su beba, describe: "Mike le juega mucho a Miel, es un gran padre. Le gusta hacerle sonidos, y hace que sea una bebé sin miedo porque lo ve a él haciendo locuras y se ríe de todo. Es un hermoso papá el que le ha tocado a Miel. Nosotros pensamos en criarla con rutinas, que aprenda a dormir, a comer, pero lo demás sale naturalmente, es parte de lo que somos, cantamos, tocamos la guitarra, ya apareció en el videoclip, es parte del mundo en el que va creciendo".

La vida de familia y la de un artista musical no parecen ir por los mismos caminos, por los que se necesita un equilibrio. Al respecto, Vítola entiende: "Miel ya empezó a formar parte de mi realidad, hay que hacerle un lugar y habrá que adaptarse, sé que muchos de los lugares no son para niños, pero veremos qué sucede, tampoco creo que me tenga que acompañar a todos lados, podría quedarse con su papá, en casa. Me re-divertiría que venga, pero de más grande le tiene que divertir a ella. Vamos a ver cuando volvamos a tocar".

La nueva canción de Potra es "Mi delito", y se puede encontrar en todas las plataformas. Es el orgullo de la cantante, porque se trata de su primera cumbia: "Siempre tuve ganas de hacer una cumbia, y creo que Mi delito es perfecta, es una cumbia muy Potra. Le planteé a Nico Cotton y Juan Ingaramo, los productores, que tenía ganas de que la canción fuese una bailable, así que fue una experiencia divertida que construimos entre los tres".

Este tema significa una gran transición para ella, pero siente que no es un quiebre, sino que es un momento armónico con lo que siempre quiso en la música: "Definirse es limitarse, por eso no me gusta quedar encasillada en un género, y haciendo cosas diferentes vas construyendo tu lenguaje y para mí eso es investigar diferentes zonas y regiones, cosas que te gustan".

Por ello también es complejo definir qué es Potra, a lo que Sofía responde: "Es el concepto del proyecto, otros dirán que soy una potra, y me divierte también que el nombre de mi proyecto se adueñe un poco de mí, es como un alter ego. Como cuando Bruce Wayne se vestía para ir de expedición como Batman. Cuando me visto para tocar me pongo en personaje".

