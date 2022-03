@Rfilighera

Es una leyenda viviente de nuestros medios de comunicación. Silvio Soldán, a sus pujantes 86 años, asegura estar recorriendo una de sus mejores etapas en el universo afectivo. Y no es para menos ya que lo acompaña la llama del amor, circunstancia que le genera, según sus propios dichos, una energía catalizadora para abarcar tareas profesionales. Silvio está muy solicitado con sus emblemáticos shows retro en megaeventos de importantes firmas, celebraciones, cumpleaños y fiestas familiares. En diálogo con DiarioShow.com, comparte su alegría por este presente.

-¿Qué nos podés decir de tu vida sentimental hoy en día?

-Es algo muy hermoso lo que estoy viviendo, pero se trata de una situación que recorro desde hace bastante tiempo. Me encuentro en pareja con Susana (55), una muchacha que no pertenece al mundo artístico y a la que tampoco le interesa formar parte. Es de muy bajo perfil y nos mantenemos, así, disfrutando en privado.

-¿Desde hace cuánto tiempo están en pareja?

-Hace muchos años, pero no voy a especificarlos porque siempre hay gente que saca números y estadísticas y establece comparaciones y coincidencias...

-Tenemos entendido que este vínculo se generó de una manera bastante particular.

-Fue así. Es producto de una persecución, un particular “acoso” (risas). Susana, convertida en una suerte de fan mía, no dejaba pasar ningún cumpleaños sin enviarme algún generoso presente. Y tanta fue la persistencia, y tanto llegó el cántaro a la fuente que, finalmente, terminamos enamorándonos. Y aquí estamos.

-Convengamos que habrás pensado muy bien el iniciar esta relación luego de tus traumáticos vínculos con Süller y Rímolo.

-Me siento muy bien con Susana. La quiero mucho y ella me quiere mucho. Se trata, no tengo la menor duda, de una relación honesta. Ella no quiere trepar ni aprovechar circunstancia mediática o comercial propia de alguien que cuenta con una trayectoria de tantos años como la mía. Este tipo de preocupaciones o conflictos con Susana no lo tengo. Por otra parte, cada uno vive en su respectiva casa. Nos vemos, la pasamos bien y después, cada uno vuelve a su respectivo mundo habitacional.

-¿Cuáles son los beneficios de la relación “cama afuera”?

-Cada vez que estuve en pareja, conviviendo, las cosas me salieron mal. Nunca me fue bien. La cosa no funcionó. En cambio, ahora, en esta modalidad de relación, Susana y yo nos vemos en los momentos que nos tenemos que ver, pero, insisto, cada uno en sus respectivos hogares y el resultado es más que satisfactorio.

-Es todo un cambio para el público ver que tenés un noviazgo tan tranquilo ¿no?

-Por un lado, sucede que la gente me asocia a aquellos dos fuertes vínculos mediáticos (Süller y Rímolo). Sin embargo, yo he tenido varias relaciones con mujeres que no han pertenecido al medio artístico y, en consecuencia, fueron desconocidas tanto por el público, como así también por el periodismo.

Sus mediáticos noviazgos con Süller y Rímolo quedaron bien atrás.

-¿Cómo estás de tu operación de la columna?

-Felizmente, todo salió muy bien, teniendo, por otra parte, una recuperación óptima que me permitió volver prontamente a la actividad laboral. Estaba con unos dolores terribles. Todo surgió un determinado día mientras realizaba trámites callejeros; tropecé apenas con una persona, perdí el equilibrio y caí. En su momento, realmente, no sentí nada, pero a la hora, los dolores fueron aumentando. Recibí, luego, los generosos asesoramientos de los doctores Norberto Furman y Pascual Dandrea, quienes pusieron todo a mi disposición y me recomendaron ir al quirófano. Durante un tiempito lo pensé por el tema de mi edad, aunque luego, acepté y lo llevé adelante, a suerte y verdad. Y la intervención salió de la mejor manera posible.

-¿Tenés algún secreto que te permita, a los 86 años, mantener ese ritmo laboral?

-Ninguno en particular. Por otra parte, nunca he tenido exceso alguno. Nunca me drogué y soy de tomar poco alcohol, solamente, en ocasiones especiales. Llevo adelante una alimentación sana y como de todo, pero en medidas razonables. Le doy más prioridad a las verduras, las frutas y menos a las carnes rojas y a los embutidos. Me alimento bien y no he suprimido nada.

-¿Qué opinión te merece la actualidad de los medios televisivos y radiales?

-En realidad, no tengo una mirada crítica. Todo lo contrario. Me gusta analizar con rigurosidad todo. Observo cosas muy buenas y otras no tanto. Como sucedía en otras etapas de la tevé y la radio. Por otra parte, agradezco, en la actualidad, la generosa atención que muchos medios han depositado en mí, debido a ello es que suelo concurrir a muchas emisoras.

Le propusieron volver a la radio pero él no tiene muchas ganas.

-¿Volverías a hacer radio?

-No lo veo factible; hacer un programa a la mañana me demandaría mucho esfuerzo y, además, si bien me han ofrecido realizar un ciclo semanal, tampoco es algo que me convence mucho.

-¿Seguís con tus clásicos shows en empresas o en fiestas particulares?

-Así es y muy feliz, por cierto. Reconstruyo momentos de "Feliz domingo" y "Grandes valores del tango" y la gente lo disfruta con mucha emoción.

Un largo camino

Cabe recordar que Silvio Soldán nació en la localidad santafesina de Colonia Belgrano. A decir del protagonista de esta historia, es un pueblo de puertas abiertas, poblado originalmente por alemanes, suizos y piamonteses. Un territorio en donde la mayoría de los pobladores son parientes y le traen a su memoria hermosas postales.

Luego, la familia se trasladó a Santa Fe ciudad y Silvio comenzó a estudiar en un colegio religioso. Posteriormente, en Rosario, lo hizo en el establecimiento educacional del Sagrado Corazón de Jesús.

Soldán evocó: “Mi padre me había llevado a un conocido bar de ese entonces. Allí se encontraba un artista haciendo caricaturas y me dibujó, pedido mediante, con un micrófono. Y por esas raras cosas del destino, me iba a convertir, con el paso del tiempo, en un hombre de los medios. Aquel episodio fue algo premonitorio y me encendió la pasión”.

Así dadas las cosas, años después, en San Miguel, Soldán se dedicó a la presentación de orquestas. Paralelamente, mientras estudiaba en la Facultad de Derecho, empezó a participar de varias producciones de teatro independiente. En ese entonces, personalidades como Pinky, Fito Salinas, Lerchundi y Colomba ponían todo un estilo en la incipiente televisión de ese entonces.

-¿Cómo fueron tus inicios profesionales?

-Fui a rendir una prueba en el viejo canal 7, que formaba parte de los estudios de Radio Belgrano. Se trató de una prueba de publicidad que comandaba Marta Reguera y que, con el paso del tiempo, se convertiría en una de las grandes directoras de la pantalla chica. A Marta no le gustó mi presentación y me echó de ese lugar de una manera intempestiva. Y como dato color de esa época, en esos mencionados estudios se encontraba trabajando un joven Alberto Olmedo en calidad de "tiracables".

-Tengo entendido que Marta Reguera, al verte después en Canal 9, trató de subsanar el error, ¿fue así?

-Es verdad. De manera compungida, me dijo “Silvio, disculpame, con vos me equivoqué feo”. Y luego, tuve la posibilidd de pasar a Canal 9 a través de la gestión de un capo de los medios de ese entonces: el maestro Carlos D Agostino.

"Feliz Domingo" es un gran clásico de la tevé. Soldán lo condujo durante 30 años.

-¿Y como continuó tu trayectoria?

-Una de las primeras tareas que hice en Canal 9 fue la publicidad de la hojita de afeitar, “Legión Extranjera” y que me posibilitó generar una enorme popularidad. Ni yo me lo creía. Posteriormente, fui participando en ciclos de gran envergadura como “Tropicana”, junto a Marty Cosens y María Concepción César; “El Special”, en donde se daban cita intérpretes internacionales como Rita Pavone, Salvatore Adamo, Django, Los Panchos y Trini López. Mientras que en “Grandes Valores del Tango” tuve la suerte de protagonizar, también, una de las etapas más importantes de mi carrera".

Acto seguido, en Canal 13, Soldán le puso un sello inconfundible a otros programas musicales de las características de “Casino Philips” y “El show de Antonio Prieto”.

A nivel radial, condujo “Matinata” (El Mundo), de lunes a viernes de 8 a 12. Años después, vino otro capítulo fundamental: el recordado “Soldán esquina tango”.

Finalmente, a modo de sugestiva anécdota, el animador evocó que durante los años de la última dictadura militar, Soldán estuvo a punto de ser prohibido por solidarizarse con dos locutores, a quienes los interventores de aquel momento buscaban defenestrarlos con la acusación de no haber cuidado, como correspondía, la tapa del inodoro del baño de aquella emisora radial.

