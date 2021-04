@Antoravinale

A partir de una serie de publicaciones en las redes sociales es que se comenzó a vincular sentimentalmente a Silvina Escudero y Mariano Martínez. Un día de campo donde ambos montaban a caballo es lo que dejaron ver en su cuenta de Instagram y las concidencias derivaron en rumores de romance.

Incluso la periodista Juariu vio aquellas similitudes y sacó sus propias conclusiones: "No son el mismo caballo, pero lo suben el mismo día, a la misma hora, el mismo caballo ambos. Suben foto con caballo a la misma hora con la palabra lealtad. ¿Algo más?".

El actor y la panelista tuvieron posteos parecidos que despertó la intriga de los usuarios.

Consultada por DiarioShow.com, Silvina Escudero expresó: "No, la realidad es que estoy soltera hace siete meses ya y con Mariano no tengo nada, la verdad que no".

Por su parte, el actor diálogo con Primicias.Ya y dijo: "Es falso lo que se dice. Estoy solo hace más de un año y todo bien, gracias por consultar".

Por A.R.