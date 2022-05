Silvia Pérez supo dar un giro total a su carrera para encontrarse con una versión plena en la actualidad. Tras saltar a la fama como modelo y posteriormente como una de las "chicas de Alberto Olmedo", el triste final del recordado comediante la llevó a comenzar de cero. "Todo confluyó con mucha energía y fue como un renacer", recuerda sobre "El Último Pasaje", realizada en 2006 y que significó su retorno a los escenarios. Ese camino la condujo al presente, donde se destaca en "La Última Bonaparte" junto a Mauro Álvarez los sábados por la noche en El Camarín de las Musas.

"Si bien me pareció muy interesante la vida de Marie Bonaparte, y lo es, no había tenido en cuenta que al cruzarlo con mi vida iba a tener otro tipo de repercusiones", explica con un resto de sorpresa en sus palabras. Silvia Pérez supo conectar la vida de su personaje con su propia historia, lo que le dio un giro inesperado a la obra y sirvió incluso para sanar tramos de su recorrido. A modo de prueba de su buen presente aparece la idea de la elección en los trabajos que realiza: "Empecé a transitar un nuevo camino donde puedo elegir lo que hacer que hasta ahí no lo había hecho", recuerda sobre su segunda etapa en los medios.

-¿El descubrirte a vos en la historia te impulsó a aceptar la propuesta?

-Me pasó en los ensayos que empecé a descubrir esto que estaba sacando de adentro de mi infancia, de mi vida como sex symbol, de la historia de mi mamá y mi papá. En algún punto, tuve algunas dificultades hasta que solté, me entregué y ahí fluyó cada vez más. Sinceramente siento que estoy pariendo cada noche. Para que esto sea verdadero, tengo que pasar por esos lugares cada noche, los hechos dolorosos y tristes. Creo que cura y sana, en especial porque voy aprendiendo pero es muy interesante.

-¿Te genera agotamiento esa experiencia?

-No resulta pesado porque los artistas nos metemos en los lugares que nos tenemos que meter y tenemos la facilidad de saber que estamos voluntariamente metiéndonos en esos lugares, así salimos también. Después lo disfruto con la devolución de la gente y la cena con los compañeros, ahí ya estoy conmigo.

Silvia Pérez en "La Última Bonaparte".

-Viviste con plenitud tu espiritualidad cuando eso no era tan habitual, ¿te sentiste observada alguna vez?

-Me daba cuenta que era juzgada, la gente ironizaba. Nunca cambió lo que sentía ni el camino que estaba tomando. La mirada del otro influye en la vida de todos y ha pasado en la mía, en especial en la década de los 80. En el caso de la espiritualidad, como es un contacto tan real con lo que somos, empezás a descubrir que el juicio de los demás y las críticas es una parte del halago. Me termina generando más compasión que otra cosa.

-Fuiste parte del "equipo" de Alberto Olmedo, ¿cómo ves la actualidad del humor?

-La verdad que no veo mucho humor. Siento que lo que se tilda de humor no sé si me hace reír, es muy difícil hacer reír. Si bien se valora mucho el trabajo del drama y esta cosa del llorar, aseguro, yo que he transitado por ambos lados, es mucho más difícil hacer reír que llorar. Eso lo aprendí trabajando con Alberto y, si bien creo que hay cosas interesantes, no se ve mucho humor.

PING PONG.

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Buena, con empatía y luchadora.

- ¿UNA VIRTUD?

- La sinceridad.

Silvia Pérez disfruta del yoga.

- ¿UN DEFECTO?

- Soy muy hincha con la limpieza y el desorden.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- La sonrisa de mi hija y el sonido de su risa.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- La mentira, la injusticia y la falta de respeto de la gente en la calle.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Ir a los lagos de Palermo.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Dibujar siempre me gustó.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Creo que con ser incondicional.

- COMIDA FAVORITA.

- Podría ser el dulce de leche.

- ¿UNA SERIE?

- Homeland.

Silvia Pérez junto a Julieta Bal, su hija.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Atleta olímpica.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Rod Stewart.

- UNA CANCIÓN.

- “You Make Me Feel Brand New” de Rod Stewart.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- La complicidad.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Mi hija.

- ¿UN MIEDO?

- A los ascensores.

Silvia Pérez es "La Última Bonaparte".

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- La playa y el mar, mi hija, mi pareja y amigos.

- UN PLACER CULPOSO.

- No paro de hacer cosas en todo el día.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- Tomar buen vino.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Volver a mis 32 años y arrancar de nuevo.