Los actores suelen tener pocos momentos rutinarios en su carrera, en especial por los distintos proyectos de los que participan. Sin embargo, siempre queda el margen para la sorpresa y Silvia Kutika lo tiene claro. Tuvo la oportunidad de participar en el rodaje de "Nada", la serie que tiene a Robert De Niro como su estrella principal y hasta compartió escenas con él. "Terminé de grabar la primera escena con él y le pegué un abrazo, necesitaba demostrarle todo lo que me había pasado", confiesa sobre la experiencia que tuvo para la serie de Star+.

Siempre en movimiento, la actriz también protagoniza "El Cuarto de Verónica", una obra que mezcla suspenso y terror, un género que aparece como un desafío para interpretar sobre las tablas. "Nos comentan que es como ver cine en vivo, se consigue ese suspenso, ese mantener la atención de la gente durante el tiempo de la obra que no es poco", explica. El espectáculo lleva más de un año en cartelera los miércoles en el Paseo La Plaza y comparte elenco con Fabio Aste, Fernanda Provenzano y Adrián Lázare. Silvia Kutika completa: "Lo que más nos conmueve es que la gente sale debatiendo la obra como shockeada".

-¿Hacer una obra de un género más relacionado al cine fue más difícil?

-Hacer teatro es un salto al vacío siempre. En el cine tenés los distintos planos, la luz te apoya muchísimo y la edición. Acá en teatro estás en vivo, tenés todas las personas moviéndose y ahí está el apoyo de la música. Parece como una cajita musical con coros de niños medio malignos, resulta un gran apoyo. Incluso cuando la gente está entrando ya hay música del género, te empieza a ubicar en el lugar que no es el común. Es el juego que proponen los actores con la gente, ese intercambio que acá se potencia. Es el engaño del engaño del engaño, nunca llegás al final.

-¿Fue una búsqueda mantener el perfil bajo?

-Con Luis lo tenemos claro. Yo no sabría hacer ese juego, saldría herida. Venimos de otro tiempo, siempre hubo alguna disputa entre actores pero ahora lo veo cruel, van hasta el hueso. Antes los críticos iban a ver los espectáculos y esperabas esas críticas con una ansiedad y un gran miedo, era solo laburo. Fue buscado lo que de intentar no lastimar a nadie, disfrutar de mi laburo y la manera que yo encontré es mantenerme lejos de los líos.

Silvia Kutika se destaca en "El Cuarto de Verónica".

-Con Luis Luque tiene una extensa carrera y están juntos hace mucho tiempo, ¿se habla mucho de trabajo en su rutina?

-Tiene que ser puntual, especialmente cuando te sale un laburo que charlamos del guion, de los compañeros pero intentamos hablar de otras cosas, tener una vida más normal si se quiere. Ahora vamos a tener un nieto entonces hay muchas conversaciones sobre la personita que está por llegar, sobre el país y el futuro que se puede venir.

-¿Cómo fue grabar con Robert De Niro?

-Me pareció una persona super profesional y con mucho carisma. Miraba a Luis Brandoni y a él y pensaba ¿qué no han hecho? Tengo suerte de compartir el trabajo con ellos. Cuando ves películas con actores extranjeros, tenés como sueños de estar con ellos pero fue un gran disfrute. Traté de disfrutar el momento, guardarme en la retina todo para de acá en adelante. Fue muy atento conmigo.

PING PONG.

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- De buen carácter, positiva, un poco impulsiva y a veces un tanto insegura.

- ¿UNA VIRTUD?

- Soy positiva, soy un toro que va para adelante.

Silvia Kutika disfruta de su presente.

- ¿UN DEFECTO?

- Me está pasando que perdono pero no olvido.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Ver a la familia reunida me mata de amor.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- Que las cosas se me pierdan.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Armar rompecabezas.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Me gusta mucho pintar.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- En la manera de relacionarme con la gente.

- COMIDA FAVORITA.

- Asado y goulash.

- ¿UNA SERIE?

- Me gustan las series suecas o dinamarquesas, tipo policial.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Seguiría con mi carrera de biología.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Vincent Van Gogh y Andrea Bocelli.

Silvia Kutika junto a Luis Luque, su pareja hace 30 años.

- UNA CANCIÓN.

- Una canción que me escribió mi esposo que no tiene nombre pero me encanta.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- El humor y romper con la rutina.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Mis afectos.

- ¿UN MIEDO?

- Perder a mis seres queridos.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Alguna escapada con mi esposo aunque sea un fin de semana.

- UN PLACER CULPOSO.

- Los dulces.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- Me gustan mucho los perfumes.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Me encantaría ser una persona que pueda transmitir paz y amor.