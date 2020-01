@AnaBreccia

"Esta semana duplicamos la cantidad de espectadores de la semana anterior", manifestó Fátima Flórez en diálogo con DiarioShow.com. Pero éste logro no fue magia. Con una galería de personajes del espectáculo y la música, la entrega de esta humorista al show es muy grande y se refleja en las largas filas que por las noches superan la cuadra a las afueras del teatro.

Junto al humorista Ariel Tarico, el reconocido Mago Emanuel, Fernando Samartín y un cuerpo de baile formado por catorce bailarines y músicos, la mujer de todas las voces y caras triunfa en el teatro Roxy-Radio City de Mar del Plata (San Luis 1750).

Auténtica y colorida, Fátima reencarna en el cuerpo de las grandes estrellas del espectáculo de la Argentina: Susana Giménez, Mirtha Legrand y Moria Casán. "Sigo aprendiendo todos los días en cada función y del público, si uno piensa 'bueno aprendí todo', llegaste a tu techo", indicó la actriz.

La humorista disfruta de su trabajo en "La Feliz" (Pablo Villán/Crónica).

"Fátima es Mágica" cuenta con la presencia de un número destinado a la música: Soledad Pastorutti, Jimena Barón y Marixa Balli. También, se suman artistas internacionales de la talla de Tina Turner, Thalia, Shakira, Jeniffer Lopez y Rafaella Carrá, quienes deslumbran en el escenario con sus coreografías, canciones y puesta en escena.

"Hay mucho trabajo. El mío, el de todos mis compañeros, la producción, el trabajo del señor Alejandro Veroutis. Desde las pantallas, los técnicos, bailarines, músicos, vestuarios y todo lo que hace al show", aseguró Flórez.

Por su parte, el cómico Ariel Tarico interpreta al actual presidente Alberto Fernández, con su perro Dylan, al ex mandatario Mauricio Macri que se "cruza" con una Cristina Fernández de Kirchner (Fátima) que retorna al poder; Fernando Samartin, por su parte, le rinde tributo a María Martha Serra Lima y a Sandro; mientras que el Mago Emanuel asombra con ilusiones y trucos de escape que deja a más de uno con la boca abierta.

"Es una obra que la venimos rompiendo desde el año pasado en Carlos Paz. No sólo tiene imitaciones y humor, sino que magia, un cuerpo de baile en vivo y música. Nos favoreció el boca a boca y la gente cuando sale dice 'bueno, vi varios shows', hay un poquito de cada cosa. Entre nosotros nos llevamos bárbaros, nos respetamos en el laburo y en el escenario se dio una magia increíble", contó Tarico a este portal.

Mientras que el Mago Emanuel declaró: "Estoy feliz de estar acá con éste mega espectáculo, es una felicidad enorme. No me ocupo si vamos primeros, segundos, lo que me importa es que la sala esté llena y la gente lo disfrute, si le va bien al teatro le va bien a todos".

"Fátima es Mágica" es el segundo espectáculo teatral más visto de Mar del Plata (Pablo Villán/Crónica).

La artista es ganadora durante tres temporadas de los premios: Carlos de Oro de Villa Carlos Paz 2016, Estrella de Mar de Oro 2018 y Carlos de Oro de Villa Carlos Paz 2019 como mejor espectáculo de humor y mejor intérprete femenina. Fátima estalla en Mar del Plata para estrenar este nuevo espectáculo teatral creado, escrito y dirigido por el empresario Norberto Marcos.

"El balance es más que positivo, superando las expectativas, siendo los más vistos en Mar del Plata, mayor cantidad de espectadores y esta semana duplicando la semana anterior. Es impresionante como funciona el boca a boca, gracias a todos", comentó la diva.

Su rutina en la costa es la entrega al espectáculo al 100 por ciento: "Me levanto, hago notas, vengo todos los días al teatro, y hacemos doble función. No tuve tiempo de pisar la playa", contó entre risas pero en el equipo "hay muy buena onda, somos una gran familia".

Para aquellos que están en dudas sobre si irse o no de vacaciones, Fátima les envío un mensaje: "Que vengan, irse afuera está bastante difícil, así que lo mejor es recorrer nuestra Argentina con toda nuestra geografía. Un país bendecido por la naturaleza", dijo y agregó: "Me encantaría que vengan a Mar del Plata, a darse un chapuzón y a la noche venir a ver 'Fátima es Mágica' con precios económicos desde 500 pesos".

"Fátima es Mágica" está escrita y dirigida por Norberto Marcos y tiene coreografía de Paola García y la dirección musical del maestro Fernando Vázquez.