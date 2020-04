@AntoRavinale

No hay dudas de que Jacobo Winograd es una de las figuras más queridas de la farándula argentina. Sus dichos y ocurrencias hacen que el público lo elija día tras día y lo acompañe en el transcurso del tiempo.

A sus 58 años, el mediático admite que continúa teniendo una vida sexual muy activa y se define como una persona pasional. Es por eso que se atrevió a contestar las picantes preguntas del " Repo Hot" de DiarioShow.com y con ellas recordó sus mejores anécdotas.



¿Cuándo fue tu primera vez?

-Mi primera vez fue a los 14 años con un grupo de amigos en un frigorífico que no había nadie. Llevamos a una chica que cobraba y lo hicimos con una manta, todos tirados en el suelo. ¡No me olvido nunca más!

¿Tenés alguna fantasía sin cumplir?

-No, creo que cumplí todas las fantasías de muy joven. Tengo 58, así que he recorrido un largo camino. Fantasías no me quedó ninguna.



¿Cuál fue el lugar más raro donde tuviste sexo?

-Fue en el balcón de mi casa con Silvia Süller cuando vivía en Avenida Presidente Figueroa Alcorta y Cavia, mientras sonaba de fondo la marcha de San Lorenzo. Ella se puso una peluca y se pensaba que era Remedios de Escalada y yo San Martín. Fue hace años.

¿Practicás la autosatisfacción?

-La verdad que nunca practiqué la autosafisfacción. No me gusta y no me interesa. Tuve la suerte de tener éxito con las mujeres desde muy joven, a pesar de lo que dice la Süller que la tengo chiquita, que tengo un chizito. Es mentira, por supuesto. Pero no me gusta hacer eso, no me gusta ser paje..., nunca lo fui y nunca lo voy a ser.



¿Hiciste un trío? Y sino, ¿te gustaría?

-Hice tríos con dos mujeres. Hice varias veces cuando estaba en el Sheraton, ya que vivía ahí. Hice muchos, pero no voy a dar nombres porque hay mucha gente famosa. Pero me encanta, me fascina con dos mujeres, ¡me vuelvo loco! Es lo que más me gusta.

¿Usás disfraces o juguetes sexuales?

-Disfraces no uso, pero juguetes sexuales me encantan. Me encanta con la mujer jugar (sic). Pero la mujer sí, me gusta que se disfrace de enfermera, cocinera, de colegiala, pero yo no me disfracé nunca.



¿Con qué famoso/a tendrías sexo?

-Con famosas si, la verdad que me gustan muchas mujeres. La mujer argentina es hermosa. Para mí Sofía Zámolo, Karina Jelinek y Juanita Viale son las más hermosas, pero no me darían bola. Cuando era joven, (me gustaba) Graciala Alfano. Pero la más linda para mi es Sofía Zámolo, es la mujer perfecta.



¿El tamaño importa?

-Todos me cargan a mí con lo mio, pero muchas dicen que importa y otras no. Para muchas importa la billetera. Si tenés un mani y una billetera, la tenés más grande que el Tren de la Costa. Pero el tamaño no importa, sino la calidad y cómo la usas. Billetera mata a galán. La billetera con dólares y euros, ya ni pesos argentinos quieren... ¡dólares o euros!

¿Cuál fue el máximo tiempo que pasaste sin tener sexo?

-Con esta cuarentena capaz que va a ser ahora, no sé (risas). A veces estoy siete o diez días. Antes era todos los días o día por medio, pero a esta edad cada siete u ocho días me gusta estar bien, a pleno. Me tiene que gustar mucho la mujer, si no tengo química y piel no estoy.

¿Cuál fue tu récord sexual?

-Cuando era joven, a los 20 años, habrá sido cuatro o cinco veces. Esos que dicen que tienen 20 o 30 son todos mentirosos. Hoy, si me gusta mucho la mujer, dos. Más me cuesta lógico, no me voy a hacer el increíble Hulk o Tarzán.



¿Te ofrecieron plata a cambio de sexo?

-Cuando era joven. Hubo mujeres grandes que me ayudaron. Me dieron plata y viajé por Europa con mujeres mucho más grandes que yo que me duplicaban (en edad). Hubo mujeres muy poderosas que me ayudaron. Guardo un lindo recuerdo de ellas.

¿Qué es lo más te excita de otra persona?

-La previa, que no tenga las uñas de las manos ni los pies pintadas de rojo, que las tenga natural. Que me excite antes de salir y de hacer el amor. También, que me hable por teléfono. El morbo por teléfono y el juego de decir nuestras fantasías. Me excita mucho verla en dos piezas, es más linda así que desnuda.



¿Mirás pornografía?

-He visto algunas veces, pero no me excita tanto ni me gusta tanto. Antes me excitaba, ahora ya no.