En el primer programa de "Instrusos" de 2020, Jorge Rial hizo públicas sus intensiones de invitar a Luis Ventura al piso. Con motivo de festejar las dos décadas del ciclo al aire, el conductor anunció que desea convocar a todos los ex miembros del equipo.

Ventura formó parte del staff del programa durante 14 años en los que cosechó una entrañable amistad con el conductor, pero su relación se rompió y quedaron enemistados. "No conozco a este nuevo Rial", reveló Ventura en diálogo con Diarioshow.com.

El presentador adelantó que entre los especiales del año estará invitado Ventura, noticia que tomó por sorpresa al presidente de APTRA. "¿¡Eso dijo!?", fue su reacción al conocer la convocatoria de su ex compañero.

"Rial siempre dice que me va a invitar a tomar un café, pero después nunca se concreta", denunció. Respecto a cómo quedó su vínculo con el presentador tras el distanciamiento, contó: "Ahora si lo veo lo saludo, pero no nos juntamos".

Además, indicó que todavía no recibió ninguna invitación formal por parte de la producción del programa ni de su conductor. "Siempre me entero por terceros de las ideas que tiene", reveló.

Respecto a cómo continuó la relación con los responsables del ciclo de América, el panelista contó: "No sigo la agenda de Rial, tampoco sigo al programa. El último contacto que tuve fue hace seis años cuando me echaron".

A partir de los comentarios de Rial, se especula con que Ventura tenga una participación en "Instrusos" a lo largo del año, pero el periodista reconoció que todavía no tiene nada definido. "Cuando me inviten formalmente, lo voy a meditar", aseguró.