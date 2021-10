@perez_daro

El nombre Sergio Torres fue mencionado mucho en las últimas semanas, desde que se confirmó que interpretaría el Himno Nacional Argentino en la celebración del seleccionado tras ganar la Copa América. Referente de la cumbia santafesina, Sergio charló con DiarioShow.com sobre este momento mágico, y a pesar de toda su trayectoria y talento, él se autodenomina un "privilegiado", y mucho más tras todo este tiempo de cuarentena y restricciones por el covid.

"No fue nada fácil atravesar esta pandemia, imposibilitados de trabajar, si bien uno trató de acercarse a la gente por redes, haciendo algunos vivos, la gente no terminó de familiarizarse con esas cosas de tecnología", admite Sergio, quien tiene una conexión especial con sus fans porque significan mucho para él.

Para celebrar, prepara un show en el Luna Park para el jueves 9 de diciembre. "Será la tercera vez que toquemos en el Luna, y significa mucho. El show será con esos temas que el público siempre quiere escuchar, clásicos que no pueden faltar y que la gente ha hecho propias".

Y entre ellos, para quien no lo conozca mucho, Torres declara que hay tres temas que pueden retratar su carrera y su personalidad: "La primera podría decir que es 'Tatuaje', no puede faltar. La grabé hace mucho tiempo cuando cantaba en Grupo Cali, es como un himno en mi voz. También 'Ahora llora' y 'Mi celosa hermosa' que son más recientes, son tres canciones que en verdad me pintan de cuerpo y alma no solo como cantante, sino como persona también".

Sergio es muy popular en los barrios de todo el país con sus canciones clásicas, pero haber llegado a cantar en el Monumental para él significó un hito más allá de su carrera personal. "Fue un antes y un después. Sucedieron muchas cosas, me han hecho muchísimas notas, mucha gente que de pronto no sabía de mi existenciame conoció. Y yo trato de representar de la mejor manera a esta familia que es la movida tropical".

"Antes el género era como un poco marginal, pero creo que la hora de un festejo, si no hay música tropical, no hay fiesta, no hay alegría. El velo se va corriendo, y si la gente se entera de quien soy también es una forma de representar a mis colegas, a mi ciudad y a mi país", completa.

Más allá de haber estado en ese lugar tan importante, el cantautor tiene los pies en la tierra y asegura: "A mí no me modifica nada, ni mi andar por la vida, no me ha variado nada, sigo siendo el mismo Negro Torres que encuentran en cada en cada lugar, en cada barrio. Yo me bajé de de cantar el himno y a los 40 minutos estaba haciendo el primer mi primer recital después de mucho tiempo en Avellaneda".

Y su declaración es literal: Torres tenía previsto su show en el Teatro Colonial, y por más que las fechas coincidían, él no pensaba defraudar a la gente que compró una entrada para verlo. "Para mí es todo una ilusión óptica que hace que hoy pueda estar en lugares menos pensados, prestigiosos y en el que muchos quisieran estar. Pero no le podía cancelar a la gente. Iba a pecar si lo pasaba para otro día. Quería cumplir con todo y disfrutar con mi público. Nos retrasamos media hora, pero la gente supo entender y me esperó".

Para cerrar, emocionado, el intérprete de "Piropo" reflexiona sobre qué significa cantar para él: "Es uno de los mejores dones que Dios regala a una persona. A mí me ha tocado esa fortuna para poder expresarme, llevar alegrías, de hacer vivir una historia. Es algo maravilloso, para mí es sentirme vivo, útil, que soy un puente con mi voz entre las canciones y el público. Yo canto desde adentro hacia afuera, no desde los labios. Y siempre lo he hecho así, de igual forma si me escucha una persona o un millón".

Por M.P