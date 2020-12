@perez_daro

Exultante está Sergio Gonal, que fue uno de los primeros en confirmar espectáculo para la temporada marplatense, tras un año para el olvido, o el recuerdo imborrable. Esperando el estreno de "Nada es igual" el 1ero de enero en el Teatro Enrique Carreras, el humorista reflexiona con DiarioShow sobre el 2020 que termina y el futuro que viene.

-¿Cómo te sentís de cara a hacer temporada?

-Por un lado muy feliz, y por otro muy agitado, porque tardó bastante en definirse el protocolo, el aforo, las restricciones, entonces ahora estamos a las corridas. Pero tenemos el alivio de saber que se puede trabajar. Limitados, pero con laburo. Estamos en un momento especial todos, los que estamos sobre el escenario, y los que van a ir como público. Y me imagino que la gente empujará por ser una circunstancia real. Es una locura todo.

-¿Personalmente cómo atravesaste todo este tiempo?

-Fue un año enero, febrero, covid, diciembre. Me agarró finalizando la temporada, que fue bastante movida. Así que al principio fue lindo porque pude descansar. Después empezó a cambiar, con el alargue eterno, nos agregaban minutos del partido. De movida me aburre estar encerrado, entonces empecé a hacer vivos en Instagram. Y después arrancó a decaer, te dan ganas de volver a trabajar, y pudimos hacer algunos shows por streaming algo que la verdad siento que llegó para quedarse porque acerca mucho público de todo el país.

-¿Creés que te dejó algo bueno?

-Ojalá nos haya dejado alguna enseñanza. Está bueno empezar a valorar cosas que antes dábamos por sentadas porque una juntada con amigos, ¡un abrazo!, eran cosas de todos los días. Y ahora que no lo tuvimos, cuando volvamos a la normalidad espero que seamos mejores en ese sentido. Que nos demos cuenta que menos es más, darle valor a los momentos. Este cachetazo partió el tiempo en mil pedazos porque cualquier cosa que tenías proyectada fue a parar a no sé donde. Creo que quedé un poco más reflexivo, pensando en que uno puede vivir con menos y no hace falta correr tanto.

.

-¿Cómo funciona el humor en estas épocas?

-La comedia es un motor, encuentra un claro sobre tanto oscuro. El humor sirve para aflojar tensiones, por eso buscamos alguien que nos saque una sonrisa. Te pone en marcha todo el tiempo.

-¿Qué otras cosas te ponen en marcha?

-Me puse a estudiar más, era algo siempre me debía. Yo vivo de gira, y siempre que volvía decía que quería aprender a tocar el teclado, hablar inglés, o alguna otra cosa. Este año hice todo: aprendí teclado, hasta solfeo, retomé clases de inglés. Ahora siento que las horas no me alcanzan porque tengo que ejercitar y seguir aprendiendo, pero por ese lado me puso en marcha de nuevo.

-¿Es una inquietud personal o un posible recurso en tu carrera?

-La música me sirve para producir los shows, me interesa estar metido en todo. Pero inglés es algo que me debía porque soy de madera. Viajar y no entender el idioma ni siquiera para ir de un lado a otro, es molesto. Para desenvolverme mejor y pedir un pancho, necesitás algo más que lo básico. Me quedo en el "hi", y después haciendo señas como un muñeco de lavadero.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS, EN POCAS PALABRAS?

-Intento siempre ser buen padre, buen hijo, buen amigo, en definitiva un buen tipo.

-¿QUÉ ENCONTRASTE EN TU PAREJA?

-Es una gran compañera. En la vida, que no todo es un lecho de rosas, es lindo sentirse acompañado.

-¿UNA VIRTUD?

-Soy trabajador.

-UN DEFECTO

-Soy muy obsesivo.

-¿UN PASATIEMPO?

-Leer y correr, he corrido maratones.

-¿CÓMO TE CUIDÁS?

-No me cuido, entreno, pero siempre todo lo que sea funcional al running.

-¿UN TALENTO INÚTIL?

-Hablo muy bien jeringoso.

-UNA PELÍCULA FAVORITA.

-”Reto al destino”, habla de la perseverancia que necesitás para hacer tu camino.

-¿UNA SERIE?

-”Merlí”, en cada capítulo había una enseñanza.

-¿UNA CANCIÓN FAVORITA?

-Cualquiera de Sabina.

-¿HUMORISTA FAVORITO?

-Comediante, actor, el Negro Olmedo. Y como humorista lo elijo a Don Luis Landriscina.

-¿LIBRO FAVORITO?

-”1984”, de George Orwell. Habla de lo que hemos vivido este año.

-¿UN CONSEJO QUE DARÍAS?

-Una máxima muy vieja que aplica siempre es “Persevera y triunfarás”.

-UNAS VACACIONES PERFECTAS.

-En Mar del Plata con mis tres hijos, puedo disfrutar de toda mi familia.

Por D.P.