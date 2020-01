@AntoBaldi_

Entre adoquines, mega edificios en contrucción, distinguidos locales de ropa y clásicos barsitos porteños transcurre la historia de "Separadas", siete mujeres que se conocen a partir de un fraude inmobiliario que les cambia la vida. Las encargadas de protagonizar esta nueva apuesta de El Trece son Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi y Julieta Nair Calvo.

"Separadas" tendrá el mismo horario de la novela que rompió todas las expectativas y se impuso en el rating durante 2019. Hablamos de "Argentina, tierra de amor y venganza", el gran éxito de Pol Ka. Sin embargo, al elenco de esta ficción no le preocupa las mediciones.

"El ocupar un lugar que estaba siendo muy exitoso me parece un pensamiento contraproducente. No me preocupo por el 'tenemos que llegar'", reconoció Zylberberg quien encarnará a Paula Kaplan, una madre joven, soltera y un poco irresponsable.

Presentación de "Separadas" (Fernándo Pérez Re/Crónica).

A pesar que aún no debutó en la pantalla chica, la tira ya cuenta con un club de fans creado en las redes sociales. "Hacen memes, collages, producciones muy buenas. Estamos fascinadas", comentó. Mientras que Accardi destacó: "Es impresionante y nos tiene motivadas, es un indicio que nos tiene ansiosas".

De todas formas, la pareja de Nico Vázquez advirtió sincera que "los pingos se ven en la cancha cuando sale el programa al aire, pero por lo menos la previa está buenísima" en cuanto a las expectativas que genera el lanzamiento.

La producción general de la novela está a cargo de Adrián Suar, quien confió en las artistas para llevar a cabo su nuevo proyecto televisivo. El próximo lunes 20 a las 22.15 será el debut tan esperado por las actrices y por la audiencia.

La mayor crítica que recibió la propuesta a partir de la presentación del staff fue la poca diversidad de figuras a exponer en la televisión. Los cuestionamientos apuntaron a los "cuerpos hegemónicos" de las actrices que aparecerán en escena.

"No es algo que nosotras tengamos que responder, es una pregunta para la productora porque nosotras fuimos convocadas", desestimó Calvo ante la pregunta de DiarioShow.com, pero proyectó: "Ojalá podamos representar a muchas mujeres con nuestras historias, con nuestras actuaciones, vínculos y problemáticas en la tira. Más allá de los cuerpos, son las historias de vida lo que queda".

En tiempos donde la ola feminista es más fuerte, la ex de Esteban Lamothe destacó el rol femenino en la novela: "Es un elenco protagónico de siete mujeres, escrito por una mujer, la canción también la hizo una mujer, eso es muy importante" y agregó que "por supuesto todavía quedan muchas cosas por deconstruir, evolucionar y repensar, pero es un buen punto de inicio".

"En cualquier medio de comunicación, cine, teatro, tira diaria, publicidad hace falta diversidad de cuerpos. Es un camino largo, creo que estamos en ese camino", valoró Accardi, conocida por su militancia por los derechos de la mujer.

.

El set está montado en los estudios de Polka en Don Torcuato y demuestra una moderna producción. La vida de las "Separadas" se verá teñida por el amor, el engaño, el sexo, la familia y la amistad entre ellas que será un punto central en la historia.

"¡Whisky!" Gimena Accardi y Sebastián Estevanez se preparan para el estreno (Fernándo Pérez Re/Crónica).

Con pocos meses de grabación, las artistas ya se consideran amigas y tienen un grupo de WhatsApp. ¿El nombre? "Nosotras, solas", confiaron entre risas en diálogo con este portal. "Ya nos juntamos a comer pizza y tomar fernet", revelaron.

"Lo más importante es que nos llevamos muy bien entre las siete y derribar ese mito de que es un 'minerío'. Todo lo contrario, ya nos hicimos amigas, nos juntamos posgrabación a comer pizza y tomar fernet. Lo más interesante es el vínculo que se está formando entre mujeres", remarcó Accardi quien se pondrá en la piel de Carolina Fernández, una joven con síntomas cercanos al síndrome de asperger.

Gimena Accardi: "Lo más importante es que nos llevamos muy bien entre las siete y derribar ese mito de que es un 'minerío'".

La química no sólo fluye entre ellas sino también con el elenco masculino conformado por Mariano Martínez, Sebastián Estevanez, Ludovico Di Santo, Victorio D´Alessandro, Andrés Gil, Maxi Iglesias, Iair Said y Marco Antonio Caponi, quienes serán los galanes y encargados de acompañarlas en la trama.

Elenco completo de "Separadas" (Fernándo Pérez Re/Crónica).

"Es un grupo increíble, es como un sueño. En una tira diaria se pasan muchas horas y se hace muchísimas escenas, es mucho el tiempo compartido, es como una convivencia", manifestó Zylberberg.

Además entre escena y escena, las actrices que fueron madres hace poco aprovechan el tiempo libre para ir a los camarines y estar con sus hijos. En el caso de Cherri, amamanta a su hija Alba Vera y Kloosterboer a su pequeño Otto. "Somos como niñeras", bromeó Calvo sobre los tiernos momentos que comparten con los recién nacidos.