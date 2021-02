@Rfilighera

La exitosa pareja de artistas trabajan en la radio FM del complejo Regina (www.reginafm.com), de lunes a viernes, a partir de las 23.15, el ciclo que se ha dado en llamar "Cuentos para soñar", un espacio dedicado a la poesía, a la lectura de los grandes textos y a la buena música. En este sentido, Arturo Puig señaló en diálogo con DiarioShow.com que "hacer radio, junto a Selva me genera una gran emoción, poder plasmar un recorrido por las letras universales y tener contacto con las grandes figuras internacionales, es un hecho auspicioso, desde la experiencia personal pero, por sobre todas las cosas, en función del intercambio y la proyección que podemos tener con la gente. Es una experiencia muy enriquecedora, en todo sentido".

Y este verano se dio una vuelta a los teatros, nada más ni nada menos, que en tiempos de pandemia. "Estamos haciendo 'Cartas de amor' y si bien lo hemos realizado en varias oportunidades, en la actualidad, persigue otro objetivo: brindar testimonio existencial de nuestros escenarios y que la llama del teatro permanezca de pie y no cierren. En este sentido, es fundamental expresar que una sala teatral es muy segura para el público y que todos los protocolos están puestos de manera rigurosa. No tengo la menor duda que los teatros son los ámbitos más seguros, además, por supuesto, de ofrecer, como el que estamos haciendo, un texto que reivindica los sentimientos y la sensibilidad".

La pandemia y los efectos que proyectó sobre la sociedad argentina han sido evaluados por Puig en estos términos: "Son tiempos muy complejos, desde lo económico y lo emocional el mundo enfrentó situaciones desesperantes, no obstante, nosotros nos cuidamos mucho y pudimos sortear situaciones de gran riesgo".

LA FÓRMULA DEL ÉXITO

¿Qué secretos encierra una convivencia de tantos años juntos? El actor respondió que "nosotros con Selva conocemos, abiertamente, nuestra problemática de pareja; por otra parte, hay muchas parejas constituidas desde hace varios años en el ámbito del espectáculo, y se sostienen, más allá de todo tipo de dificultades. Hay que saber amarse, respetarse y, sobre todo, tener muy buen humor, pero, insisto, no somos los únicos".

Y en esta línea de acción temática, le preguntamos a Arturo, ¿Cómo fueron abordadas las crisis matrimoniales que se presentaron en el camino? A lo que contestó: "Realmente, no hay un manual para esto y es bueno, también, que no lo haya porque, en definitiva, como marca el dicho, cada hogar es un mundo. En definitiva, la hemos enfrentado de la mejor manera posible, en el momento, en el día a día, como uno pudo. El respeto es fundamental para esto y estimo que salimos adelante por el amor que nos tenemos. Un detalle que es sustancial en esto es saber cuándo y el por qué se ha generado la crisis, acto seguido, hay que saber pedir perdón. Esto es insoslayable".