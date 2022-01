Sebastián Presta dio un giro a su carrera de forma obligada. Luego de personificar a “El Prestico” durante años al aire de “Duro de domar”, sketches que también trasladaba a sus redes sociales, la cuarentena lo llevó a cambiar su ritmo de vida y esto incluyó nuevos proyectos laborales. Pasados los tres años de “Entre ella y yo” junto con Soledad García, su gran compañera en los segmentos que actualmente realizan en sus cuentas, se prepara para protagonizar “Mi madre, mi novia y yo”. “Antes de la pandemia, disfrutaba muy poco del camino. Estaba más pendiente de cómo serían las cosas”, recuerda.

“Empecé a ponerle cosas mías al personaje y el elenco hizo que me enganche por completo”, confiesa sobre el equipo que forma con Graciela Tenenbaum y Victoria Almeida. La obra cuenta con la dirección de Diego Reinhold y preparan los últimos detalles en los ensayos, ya que se estrenará el jueves 6 de enero en Paseo La Plaza. “Le dio un vuelo precioso a la obra, estoy entusiasmado”, comenta sobre el rol del director.

-¿La pandemia te cambió en algo tu rutina?

-Estoy llevando los días con mucha más tranquilidad. De hecho, no me voy de vacaciones y con esto de la pandemia me encerré. Me encontré conmigo mismo y vi dónde le estaba pifiando, eso de correr de un lado para el otro, y comportamientos que no estaban buenos. Además, me llamaron de Telefé para un proyecto hermoso que grabé este año, “El primero de nosotros”, y es un trabajo fantástico con grandes protagonistas.

-¿Te cuesta llevar el público de los sketches a una obra de teatro con una versión diferente tuya?

-Me pasó una vez con un chico que vino a verme y me dijo que esperaba a los personajes de Prestico, pero uno. Después hubo mucha gente muy agradecida de ver a un Sebastián Presta que puede hacer algo más que los videos, de los que no reniego, pero la gente se lo tomó muy bien.

-Y en lo personal, ¿encontrás una comodidad a la hora de saltar al teatro?

-No porque casi ya no estoy haciendo videos. Siento que puedo volver, pero con otros formatos, estoy contentísimo con lo que pasó en la ficción de Telefé que no tenía nada que ver con eso. Estoy disfrutando todo, no es que necesito volver a hacer esos videos.

Sebastián Presta haciendo de "Prestico".

-Trabajaste en “Duro de domar”, ¿sentís que quedaste de un lado de la grieta?

-”Duro de domar” era un programa claramente kirchnerista. Yo creo que hay varias grietas en el país, yo me puedo ubicar en una y la gente en otra. Trato de ubicarme del lado de la armonía y, si tenemos que hablar de algo político, estoy del lado del que gobierna para el pueblo. Yo no me pongo camisetas.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Un niño-hombre que busca estar en paz.

-¿UNA VIRTUD?

-Soy buen amigo y buen cocinero.

-¿UN DEFECTO?

-Me enojo rápido.

-¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

-La música, la naturaleza y una linda salida.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-La falta de respeto y la impuntualidad.

-¿UN PASATIEMPO?

-Tocar la batería.

-¿UN TALENTO OCULTO?

-Soy muy buen amante. No, mentira. (Risas)

-¿CON QUÉ TE LUCÍS?

-Actuando.

Sebastián Presta estará en Paseo La Plaza con "Mi Madre, Mi Novia y yo".

-COMIDA FAVORITA.

-Me gustan mucho las pastas.

-¿UNA SERIE?

-”La casa de papel” o “El cuento de la criada”.

-SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, ¿QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

-Comerciante o productor de televisión.

-¿UN ARTISTA FAVORITO?

-Ricky Gervais.

-UNA CANCIÓN.

-”Antes y Después” de Ciro y Los Persas.

-¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

-Amarse, respetarse y buen sexo.

-ALGUIEN EN QUIEN CONFIÁS CIEGAMENTE.

-Laurita, mi ex pareja.

-¿UN MIEDO?

-Alguna enfermedad, tener que irme joven.

-LAS VACACIONES PERFECTAS.

-San Martín de Los Andes con mis amigos que viven ahí.

-UN PLACER CULPOSO.

-Comer mucho helado.

-UN GUSTO EXÓTICO.

-Creo que no tengo.

-UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

-Me gustaría volar como Superman, poder escuchar la mente de la gente y convertirme en otras cosas.