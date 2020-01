Casi colapsada emocionalmente, momentos antes de ingresar al teatro Atlas para llevar a cabo un reacomodamiento de piezas en el escenario, nuevos ensayos, para aceitar, otra vez la atribulada comedia “Veinte millones”, Carmen Barbieri atendió a DiarioShow.com y expuso los últimos pormenores del conflicto protagonizado entre Sol Pérez y Mónica Farro.

“Volvió la calma, me animaría a decir una calma verdadera. Se habló mucho con la producción, conmigo también y con los compañeros de elenco. Finalmente, se pudo acordar que no haya disenso ni agresión de ningún orden, puntualmente, en toda la órbita profesional. Está a la vista, que las chicas evidentemente no se llevan bien; no obstante, tomaron conciencia del rol profesional que las debe asistir y profundizaron esta circunstancia. En el escenario, ellas se han comprometido a desenvolverse como corresponde y a tener la intercomunicación necesaria que les exige la historia y el desenvolvimiento de cada uno de sus personajes", contó la humorista.

.

-¿Y fuera del escenario?

-Ellas no se miran ni se hablan. Pero, reitero, en el ámbito de trabajo tienen y van a tener la interrelación que corresponde. Y te lo digo con franqueza: esta situación de conflicto, ahora, en el escenario no se nota en absoluto.

-Tenemos entendido que están, también, trabajando con una actriz para posibles reemplazos, tanto de Sol como de Mónica.

-Sí, es verdad, se trata de una chica con residencia en Mar del Plata que se está metiendo de lleno en ambos personajes.

-Seguramente, no es la primera vez que, a lo largo de toda tu trayectoria, viviste episodios de características similares...

-Por supuesto, y la bronca que me da es que siempre se ponía de manifiesto que las peleas y los conflictos entre fulana y mengana eran, siempre, una particularidad de mis diferentes compañías. No me sorprenden todas estas cosas, porque yo he formado parte de capítulos importantes del género revisteril y la conviviencia entre mujeres no es para nada fácil. Es más, las mujeres somos muy complicadas y lo seguiremos siendo.

.

-Carlos Rottemberg, el dueño de sala, se enojó muchísimo con esta situación...

-Sí y realmente lamento su enojo. Pero, cuando se desencadenó este conflicto, no hubo otra alternativa que suspender la función. No se podía llevar a cabo en esas condiciones.

-¿Qué situaciones generó este episodio en el resto del elenco y en el director y autor, Sebastián Almada?

-Una profunda desazón; sin embargo, todos ellos incidieron, también, con su aporte a destrabar la cosa. Alberto Martín fue uno de los más afectados.

-Puntualmente, ¿el productor Guillermo Marín pensó, en algún momento, en reemplazarlas a las dos?

-No se quería llegar a esa situación límite. El objetivo siempre apuntó a conservar la esencia del equipo que se había formado.

-Entonces, con Sol Pérez y Mónica Farro, ¿pacto de no agresión y cumplimiento del contrato?

-Contra viento y marea, hasta el 15 de marzo, finalización de la temporada de la obra.