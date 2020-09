@Perez_daro

Más que un chef, Santiago Giorgini se autodenomina "divulgador gastronómico", con 20 años de experiencia como profesor y conductor de televisión que lo avalan. En charla con DiarioShow.com, habla sobre los mitos detrás de la comida y quienes se dedican al arte culinario.

A pocos días de haber comenzado con "Las recetas de Morfi", programa apéndice de "La peña...", de Telefe, explicó: "Desde que empezó Morfi, fue dentro de la cocina. Se extendió a muchas más cosas, pero siempre en ese ambiente, porque dentro la cocina de muchas casas siempre pasan cosas, no se trata sólo de hacer la comida".

-¿Qué significado tiene?

-En la cocina de mi casa, aunque no es muy grande, tengo un sillón. Cuando vienen amigos, o cuando estamos en familia con mi mujer y mis dos hijas, estamos todos en la cocina. Es el ambiente más importante que hay.

-Existe un boom del arte culinario. ¿A qué se debe?

-Hay una tendencia mundial a comer mejor y a saber qué estamos comiendo. La gastronomía como industria se diversificó. Y los que hacemos difusión gastronómica estamos en un auge con las redes sociales, que se transforman en un trabajo más. No subo una receta un día a mis redes y ya me mandan un telegrama para preguntarme por qué no subí nada.

-¿Cómo es la dinámica en tu casa?

-Soy entre incansable y enfermo, no sólo en la cocina. Me levanto temprano, desayuno, y grabo ocho horas en Telefe, o si no tuve que grabar aprovecho para producir, escribir recetas y subir algo a las redes sociales. Comemos lo que hago, y sigo editando. No paro hasta la noche. Esta familia se acostumbró a horarios raros y comidas fuera de lo común.

-Qué opinás del dicho "En casa de herrero..."

-En mi caso no sucede. En casa los cuatro disfrutamos mucho de comer, diría que la comida fue de las cosas más importantes. Podemos no tener zapatillas nuevas, pero comemos el mejor parmesano. La inversión en la comida siempre es grande. Al haber nacido en un ambiente así, como pasó en mi casa, crecés un ambiente en el que siempre hay olor a comida y te sentás a la mesa a saborear algo rico.

Santiago Giorgini en la cocina con su pareja, Juli León.

-¿La crianza de tus hijas fue con una dieta diferente?

-Están acostumbradas, hoy las dos son vegetarianas, pero comen de todo. La más grande esta mañosa, aunque tiene gustos copados, tiene sus trampitas, y la menor prueba cualquier cosa. Nina, la menor, está haciendo un curso, así que estoy superorgulloso, se me cae la baba. Hace poco le regalé un juego de espátulas.

-Cuando cocinás, ¿tenés a alguien en mente?

-Cocino para la gente, para el ama de casa que cocina excelente y para los que no saben cocinar. Ya no cocino para los colegas, pero es algo que tuve que aprender. Los primeros años de mi carrera en los medios cocinaba para la gilada, como digo yo. Lo hacía para que vieran que yo sabía, que supieran dónde había estudiado. Una estupidez. Quería difundir gastronomía y pifiaba, porque después te mira la gente que está en su casa, que no puede ir a la verdulería para encontrar cosas importadas. No hay que poner distancia entre la audiencia y vos.

Santiago Giorgini en "La Peña de Morfi".

PING PONG

-¿CÓMO TE DESCRIBIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Soy un pibe de barrio al que le gustaba cocinar para la familia. Hoy estoy en televisión, pero soy el mismo y sigo haciendo lo mismo.

-LO QUE MÁS TE GUSTA COCINAR.

-Las pastas. Soy fanático. Podría comer todos los días.

-¿Y LO QUE MENOS TE GUSTA?

-Prefiero no hacer ensaladas. Soy de comer contundente, equilibrado pero abundante.

-UN PLATO QUE NO FALLE.

-Un risotto. Podés hacer infinidad de combinaciones y queda siempre bien.

-UN MARIDAJE.

-El asado con buen tinto. Si se puede agregar para formar familia, con batatas y provoleta.

-UN TIP PARA COCINAR.

-Paciencia, amor y equilibrio en los condimentos.

-UN CONDIMENTO FAVORITO.

-Tengo épocas, ahora estoy con el tomillo y el ajo.

-¿UNA CANCIÓN FAVORITA?

-”Anónimo”, de Los Pericos.

-¿UNA SERIE?

-Una de cocineros, “Todo el mundo a la mesa”.

-UN MIEDO.

-Que les pase algo a mis hijas.

-UNA FORTALEZA.

-Que voy siempre para adelante.

-UN OBJETO FAVORITO.

-Mi estuche de cuchillos.

-ALGO EN LO QUE CONFÍES CIEGAMENTE.

-Mi intuición.

-UN PLACER CULPOSO.

-Los autos y las motos. Colecciono, aunque no puedo tener más de uno, pero siempre los cambio.

-UNA VIRTUD.

-Soy honesto.

-¿Y UN DEFECTO?

-Ser calentón.

-¿ALGO QUE TE PONGA DE MAL HUMOR?

-Los cocineros sucios.

-¿Y DE BUEN HUMOR?

-Levantarme y ver a mis hijas sanas y felices.

-¿QUÉ ENCONTRASTE EN TU PAREJA?

-Hace 26 años estamos juntos, crecimos juntos, es mi compañera de vida.

