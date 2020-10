@AntoBaldi_

Después de más de seis meses de cuarentena por coronavirus, el espectáculo logró reinventarse y ofrecer propuestas de entretenimiento que cumplan con las medidas de prevención de contagios. En ese sentido, el actor Santiago Caamaño celebró su regreso a las tablas de la mano de "Herman@s" una producción de su novia, Nazarena Vélez.

La pandemia lo encontró en convivencia con la mediática y su familia: sus hijos Titi y Barbie Vélez y su novio Lucas Rodríguez. Pero en diálogo con DiarioShow.com aseguró que la vida dentro del hogar no es un problema ya que "es una casa grande, cada uno tiene sus tiempos para hacer lo que tenga ganas y también hay momentos para estar todos juntos".

En cuanto a cómo le afectó la pandemia detalló: "En 17 años de carrera nunca tuve un parate. Este parate fue como raro, pero a la vez fue lindo porque me encontró en pareja, Somos caseros... Los primeros meses no nos costó tanto, pero llega un momento que van pasando los meses y tenés que salir a laburar. Te vas comiendo los poquitos ahorros que tenés y económicamente uno tiene que laburar porque tiene que vivir".

.

Fue así que nació la obra "Herman@s", producida por Nazarena y protagonizada por Caamaño junto a Rodrigo Noya, Barbie y Paula Morales. Se trata de una propuesta teatral que se trasmitirá online, en la que el mismo libreto estará interpretado tanto por el elenco femenino como el masculino.

Santiago Caamaño protagonizará "Herman@s".

"Amo actuar, amo lo que hago, lo necesito, me gusta. El streaming vino para quedarse y no te queda otra que adaptarte. Los primeros ensayos de la obra fue por streaming y fue raro, no ver a tu compañero a la cara. Pero aprendés a filmarte, a editarte vos. No te queda otra", analizó.

Sobre cómo es trabajar con su novia, Caamaño expresó: "Trabajar con Naza es un placer, me enorgullece de la persona que tengo al lado. Es de once puntos, es excelente productora. Es muy respetuosa, nos tiene a todos muy contentos".

Santiago Caamaño, listo para debutar en el streaming.

La relación del artista con la ex vedette comenzó en el verano del 2019 cuando compartieron elenco en Mar del Plata. Después de casi dos años juntos, ya vivieron grandes experiencias como protagonizar un espectáculo en la temporada de San Rafael, Mendoza, viajes y la vida en familia.

En ese sentido, Caamaño confesó que pensó en apostar por un nuevo compromiso. "Me encantaría casarme con Naza, es la mujer de mi vida, la amo con todo mi corazón, la admiro y me encanta", reveló.

Santiago Caamaño y Nazarena Vélez, muy cómplices.

Sin embargo advirtió también: "Por otro lado, a veces lo hablamos con ella, y siempre que se casó no le fue tan bien y decimos 'así estamos bien, ¿para qué vamos a dar un paso más?'. Las poquitas veces que tocamos el tema en chiste fue algo así... Así estamos bien. Pero me encantaría, es la mujer de mi vida".

"Yo fui soltero toda la vida y como que no entiendo mucho, pero a la vez es lindo. La amo con todo mi corazón, pero a la vez me da miedo… Son un montón de cosas. Son mambos de uno, pero todo a su tiempo", manifestó.

Mirá el trailer de "Herman@s":

Por A.B.