Una artista integral en su abanico de recorrido por el mundo del espectáculo. Cantante, actriz, escritora confluyen en la geografía profesional de Sandra Mihanovich y lo hace, puntualmente, en la búsqueda de los permanentes desafíos.

El derrotero de Sandra establece que comenzó a estudiar teatro en el Conservatorio de Arte Dramático para cantar -posteriormente- en distintos pubs de Olivos. Su primera presentación fue el 20 de mayo de 1976 en un lugar llamado La Ciudad, acompañada de una banda de seis músicos con arreglos, nada más ni nada menos, de Baby López Furst.

Cantando en los pubs conoció a músicos de la talla de Alejandro Lerner, Marilina Ross, Celeste Carballo, Horacio Fontova y Rubén Rada, creadores de los que, posteriormente, grabaría varios de sus temas. En ese mismo año el productor Ricardo Kleinman la ve cantar en la Universidad de Belgrano y comienza a producirla. Así dadas las cosas, puso el registro "Y hoy te vi", del músico uruguayo Eduardo Mateo, canción que el director cinematográfico Raúl de la Torre incluyó en su película "Sola". A partir de esta circunstancia se teje otra historia y se produce la base fundacional de su trayectoria.

-Volviste a la actuación con "Brujas". ¿Qué sensaciones te generó esta circunstancia?

-Feliz y orgullosa de estar en "Brujas" y rodeada de actrices tan importantes. Es una obra histórica, icónica y muy inteligente. Es mi primera vez como actriz en teatro, circunstancia que me genera una gran alegría. Sólo texto. Un gran desafío que sentí que no podía desaprovechar. Aprendiendo cada día y retomando ahora en este 2022, después de hacer 200 funciones en 2021, con muchas ganas.

Sandra Mihanovich integra el elenco de "Brujas" un nuevo año.

-Precisamente, el recordado filme "La isla" te instaló en un desafío actoral de gran reconocimiento.

-Fue "La isla" una gran película y Alejandro Doria, el responsable de que me haya animado a trabajar como actriz. Era difícil para mí. Muchas inseguridades se habían dado cita. Pero de la mano de Alejandro y de Graciela Duffau -quien fue, precisamente, la compañera y amiga que me recomendó para hacer este personaje en "Brujas"-, pude sacarlo adelante.

-¿Cómo se desarrolló el rol de cantante durante la pandemia?

-La pandemia nos obligó a adaptarnos. Aprender a comunicarnos en forma virtual, ya que era la única forma de encuentro posible. En 2020 hice tres streamings, sumando diversos elementos. El primero, sola; el segundo, con mi hermano Vane y mi sobrina Sol; el tercero, a fin de año, con toda la banda. Y fueron realmente emocionantes. Y de esta manera se sucedieron otros shows, algunos presenciales y valorando cada minuto de poder compartirlo con la gente.

-Transitás el pop, el rock, la balada, el jazz... ¿Todos los géneros conducen a la buena música?

-La música está más allá de los géneros. La música es sanadora. Soy fundamentalmente intérprete y me encanta transitar todos los géneros. Me enriquece y me hace feliz. Con 45 años de profesión, siento que tengo una identidad como cantante y pude ponerle mi sello a cada cosa que interpreto.

-Los sentimientos y la emoción, se nos ocurre, son pilares fundamentales a la hora de contar tus historias.

-La música está llena de sentimientos y emoción. Es imposible sin ellos. No existe.

-En el 2012 donaste un riñón a tu ahijada Sonsoles. Desde ese entonces hasta la actualidad, ¿pensás que la sociedad ha tomado mayor conciencia sobre la importancia de donar órganos?

-Creo que cada día se sabe un poco más y se van perdiendo, en consecuencia, los miedos. Pero es fundamental seguir hablando del tema. Ahuyentar todos los fantasmas posibles. Saber que estamos más cerca de necesitar un órgano que de poder donarlo. De mil personas fallecidas, cuatro pueden donar sus órganos. En consecuencia, todos somos donantes. Y es la única opción. Ser donante.

Sandra Mihanovich con su ahijada Sonsoles, a quién le donó un riñón.

-En los años 80 fuiste la primera mujer en cantar en el Estadio Obras. ¿Se han producido importantes avances hoy en día en la condición femenina o aún hay mucho camino por recorrer?

-Hay mucho camino por recorrer. Sin duda, se han hecho avances valiosos y existen menos prejuicios. Por lo tanto, hay más conciencia. Pero falta. Este año se cumplen 40 años de aquellas históricas presentaciones. Y lo vamos a festejar: en Obras, el 2 de octubre próximo, y será con un recital donde vamos a presentar los clásicos y nuevos temas.