A los siete años Sandra Luna (Montoya por esos tiempos) se enamoró del tango y desde entonces supo que quería vivir de cantar. Desde aquel instante, convertida en tanguera, se dedicó a aprender de grandes artistas como Roberto Grela, su primer padrino y a los ocho ya estaba cantando en la orquesta de Héctor Varela invitada por él mismo. Nominada a los premios Grammy, reconocida en el mundo entero, Luna sabe que el tango, por ser nuestra identidad también es una responsabilidad, y hoy no solo es una embajadora de nuestra música gracias a su interpretación, sino también como docente, para pasar la antorcha de sus vivencias.

En charla con DiarioShow.com la artista comienza hablando de que estos tiempos de cuarentena, que para muchos artistas fueron de reinvención, no modificaron demasiado su rutina: "La cuarentena a mí me encuentra trabajando online desde hace años. Me encuentra en training porque yo desde hace mucho doy seminarios y cursos. Antes no había zoom pero sí skype, y las universidades tenían sus plataformas para clases a distancia. Hace seis o siete años que lo hago. Tengo alumnos en Rusia, Japón, Italia, España. Bien internacional. Para mí siempre fue natural transitar la canción, vivirla, pero quería saber cómo enseñarlo. En ese afán, de varias décadas atrás, empecé a estudiar mucho. Y ahí encontré una forma técnica y cuántica de explicar, que es práctica y le puede servir a cantantes y oradores".

Sandra Luna: “Cuando empecé, nadie me trataba como una nenita, con ternura, sino como una cantante de tango que tenía ocho años”.

"Tendría que tener tiempo para escribir mi libro, pero necesitaría mucha ayuda. Es algo que me piden mucho por las historias que tengo", dice Sandra sobre los sueños sin cumplir. Es que sobre su vida puede contar que trabajó también con Goyeneche, Leopoldo Federico, Virginia Luque, Alberto Podestá y Edmundo Rivero, además de los ya mencionados.

Por eso se siente afortunada: "Es un privilegio haber podido transitar mi sueño en vivo. Yo era muy chiquita cuando decidí que iba a cantar tango, a los seis años, y como si una fuerza inmensa me haya tomado en cuerpo y alma y me hubiera salido tango por los poros. No tenía noción de los grandes artistas porque en mi casa no eran músicos. Cuando empiezo, lo primero que hago en televisión, me encuentro con Roberto Grela sin saber quien era. Y me dio una mano muy grande presentándome a otros directores, llevándome a programas de radio y de televisión, y ellos lo que hicieron fue vivir esa sintonía y enseñarme. Más allá de lo que estudié, hay una vivencia y un traspaso de ese mundo".

Comenzó precozmente de niña, pero nunca se sintió menos que los grandes: "Pararte en un escenario con grandes músicos y sin ensayo empezar a cantar, era jugártela. Era una responsabilidad muy grande porque nadie me trataba como una nenita, con ternura, sino como una cantante de tango que tenía ocho años".

La artista prepara un disco en vivo mientras sigue disfrutando de lo conseguido con "Inmensidad", su más reciente producción de estudio, en el que trabajó con grandes invitados y al que describe como el "más abierto" ya que le dio la chance a todos de que lleven al estudio sus ideas y búsquedas. Según ella, crear y producir de esa manera despojada, se debe a que entendió lo esencial en la música: "El tango tiene energía que tiene que ver con el ser. Yo, y todos los argentinos somos tango aunque no nos demos cuenta. El tango es eso que te pasa cuando te querés ir de la casa de tus padres para hacer lo que querés. Cuando te vas y sos independiente, pero siempre volvés. Es el barrio, como dijo Troilo, ¿qué me voy a ir, si siempre estoy llegando. Eso de estar volviendo, es tango, está en vos más allá de tu conciencia".

