@perez_daro

Un histórico del humor, que ha hecho reír no solo a los argentinos, sino a gente de todo el mundo, en francés, portugués e italiano. Rudy Chernicof, un inoxidable bastión de la risa nacional charló con DiarioShow.com mientras prepara su show que será por zoom, el sábado 29 de mayo a las 21, con entradas a la venta desde su página de Facebook.

-¿Cómo es este nuevo show?

-Es un espectáculo que pude estrenar en vivo en la costa durante el verano, y ahora lo transformé en interactivo. Los asistentes pueden elegir de un menú con cuentos de niños, abuelos, adolescentes, músicos, médicos, matrimonios, borrachos, sexo, infidelidad, judíos, gallegos, ingleses, animales, del baño, de fútbol, aviones, fábulas, cielo e infierno, de todo. Para cualquier paladar.

-¿Te adaptaste bien al streaming?

-Después de haber hecho cientos de programas de televisión, películas, actuar frente a la cámara y hacer humor no es nada nuevo, es una herramienta novedosa pero ya conozco la dinámica. Tengo el timing y el tiempo que necesita la gente para registrar el chiste. Hacer humor sin público no es fácil, pero después de tantas horas de vuelo, tengo incorporada la reacción del público.

-Has hecho humor en muchos países. ¿El público argentino se destaca?

-El argentino es más pillo, y es más divertido en general, entiende el humor de otra forma. Además, al ser más teatrero, es más rápido, entiende mejor el código del espectáculo vivo y del humor. Pero también es muy exigente.

Interpretó a Inodoro Pereyra y trabajó con grandes figuras.

-¿Como pasaste estos tiempos de pandemia?

-Bien, siempre me cuidé mucho igual, pero en estos tiempos no me puedo quejar. Pero acá, el problema es que no se piensa en el otro. El que quiera suicidarse que lo haga si es su deseo, pero el problema es que se llevan puestos al otro. Estos tiempos desnudan las mier... del sistema.

-¿Te vacunaste?

-Si, con la primera dosis de la Sputnik. Hice videos haciendo chistes cuando se empezaban a quejar de la vacuna Sputnik personas que no tienen idea ni de qué se compone una vacuna.

-¿El humor es siempre político?

-Si, que no quepa la menor duda. Con este bolonqui de la pandemia se notó que la alegría está mal vista en la sociedad. Y la risa, peor. La gente se preocupa por un niño cuando llora en la escuela y lo contiene. Pero si se ríe, es un maleducado. El humor está devaluado, y es una emoción como todas. Entonces es política porque es provocativa, y uno de los primeros en entenderlo fue Chaplín. Siendo la risa más sana que el llanto, está mal vista, y por eso atraviesa y enciende alarmas.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Un inconsciente.

-¿UNA VIRTUD?

-El coraje y el talento.

-¿UN DEFECTO?

-La ansiedad.

Rudy en uno de sus unipersonales.

-¿TU PRIMER TRABAJO?

-En el ambiente, le ponía música a los poemas de Nicolás Guillén, un poeta cubano muy famoso.

-¿UNA PELÍCULA FAVORITA?

-No mi favorita, pero quiero recomendar “Nomadland”, la que ganó el Oscar a mejor película. Es maravillosa.

-¿UNA SERIE?

-Una francesa que se llama “10%”, me interesó personalmente porque habla de mafias que hay detrás del mundo del espectáculo.

-¿HAY GENTE OSCURA EN EL AMBIENTE?

-Mucha, pero como en todos lados. No somos ni mejores ni peores que cualquier otro ambiente.

-¿ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR?

-La música, los días lindos y el sexo.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-Que la gente se crea médica y no se cuide en estos tiempos. Y que sientan que les reprimen hacer cosas que en general odian, como ir a trabajar.

-ALGO CON LO QUE NO NEGOCIES.

-La gente que se especializa en algo y lo hace mal. Un mal actor, un mal músico.

-¿UN LAMENTO?

-La pérdida ridícula de mi amigo Facundo Cabral.

.

-UNA CANCIÓN FAVORITA.

-”No soy de aquí ni soy de allá”, de Facundo.

-¿UNA COMIDA FAVORITA?

-Fideos con frutos de mar.

-UNA BEBIDA?

-Me gusta el champagne, tomo poco pero de vez en cuando es lindo.

-UNAS VACACIONES PERFECTAS.

-Florianópolis, donde fui a trabajar también. Y cualquier vacación con mi familia es una fiesta.