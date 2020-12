@perez_daro

Rozalén, una española que admite que en Latinoamérica se siente en casa, acaba de editar su cuarto disco, "El árbol y el bosque", que es una muestra cabal de su identidad. En él toca temas tabú, como la muerte y la vejez, y musicalmente es una declaración de principios al mezclar diferentes géneros, algunos más cercanos a ella y otros que quiere explorar. "La música es para jugar", dirá en charla con DiarioShow.com para describir su nueva producción, en la que la cantautora juega más que nunca.

La artista inicia hablando de la identidad en el sentido más formal, el patriotismo, y de cómo los problemas territoriales en la península modifican su significado: "En España ahora mismo la bandera es un debate. Aquí se ha convertido en un conflicto. Hay una situación un poco extraña con lo que pueden sentir en otros países como patria. Yo amo a mi tierra por encima de todas las cosas y en especial siento amor por La Mancha, que es de donde soy. Creo que en Argentina siento que son más leales a lo vuestro".

Rozalén aclara que su personalidad de trotamundos se refleja en "El Árbol y El Bosque". Además de sumar millas, absorbe culturas: "Antes de la pandemia tuve la suerte de viajar mucho, de conocer muchas culturas, América ya es casa para mí de tanto que he ido. Se nota que nos atrevemos con estilos diferentes, y en la vida hay que arriesgar. Hay otros con los que todavía no me atrevo, que tendría que estudiar más quizás, como el flamenco, música brasileña, un tango, pero en el futuro lo haré si me acerco más".

Rozalén: “Cada arruga significa que has reído mucho. Si se nos caen partes del cuerpo es porque andamos, y las canas son sabiduría”.

En varias de sus composiciones, líricamente atraviesa temas complejos, pero los aliviana con un ritmo bailable: "Hay mucho pop, mucha influencia europea, mucho folk de mi tierra, hay son cubano, cumbia antigua, funky setentoso. La música está para jugar y divertirnos. Aunque son letras muy profundas, eso no está reñido con poder bailarlas", resume.

Una artista multifacética.

En "El día que yo me muera", le pide a quienes la conocen que no pidan perdón por no sentir pena, en clave de son: "Es el doble efecto, cantar penas con alegría. A mí me gusta hablar de lo que duele. De los tabúes. Hay que hablar de la muerte, que está en cada esquina a la que vayas porque todos nos vamos a enfrentar a ella".

En la mitad de la lista de temas aparece "El paso del tiempo", un tema claramente funk en el que Rozalén habla de sus arrugas. "Bailar en una discoteca una canción que es una oda a la vejez, a que pasen los años y mi cuerpo se llene de marcas que son mi historia, me parece necesario, más a las mujeres que estamos atadas a cánones de eterna juventud que son injustos".

.

La vocalista cree que es importante también hablar desde su experiencia: "La primera vez que me salió una arruga me sorprendió un montón, pensando en que me estaba haciendo mayor. Por eso la canción empieza diciendo hay un surco nuevo en mi frente. Lo he hecho principalmente para quitarle dramatismo. Cada arruga significa que has reído mucho, te has sorprendido mucho, y si se nos caen partes del cuerpo es porque andamos, cabalgamos, porque estamos vivas y las canas son sabiduría. Si lo miramos de esa manera no nos importaría tanto mostrarlo y lucharíamos contra algo que nos es impuesto".

Si bien su música es para todo el mundo, la albaceteña se dirige a las mujeres porque lo siente imprescindible: "En Loba digo Cuanto más me mandes callar, más ganas tendré de hablar, y lo digo con una alegría que choca. Porque nuestra arma la llevamos en la garganta y se consigue más con caricias y cariño que con rabia. Tenemos que luchar por lo que necesitamos luchar, y no está reñido con la ternura. Una mujer combativa también es tierna".

Por D.P.