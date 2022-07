@perez_daro

De cuna artística, Rosario Ortega se crio entre músicos, pero también entre cds y videoclips de los 90. Hija de Palito Ortega (hoy coach en "La Voz Argentina"), hermana de artistas, cuñada de Iván Noble por varios años, mucho le llegó por herencia, pero desde joven supo que ella también podía generar sus propias influencias y un vínculo con el arte más allá de lo que le hayan servido.

Es por eso que está presentando el primer single de un disco que homenajea a los artistas latinos de la década en la que creció. "Tú", clásico de Shakira, es el adelanto que la también corista de Charly García eligió mostrar de una serie de covers en los que, curiosamente, puede encontrarse a ella misma en temas de otro.

En charla con DiarioShow.com, la joven da detalles de los temas que se vienen. "Hay canciones que nada que ver con esta, que es la más despojada y acústica de todas. Son todos temas de pop y rock de los 90, con otros colores, buscamos que cada canción tenga su propia impronta y sea muy diferente a la original", adelanta, aunque solo revela que el próximo tema es de Café Tacvba.

"Es mi adolescencia, me pegó todo en esa época. Del paso del CD al MP3. Estuve en el inicio de Internet, eso es muy zarpado. Tengo el recuerdo de haber ido a comprar un cd, pero también soy súper tecnológica", explica sobre esa identidad atravesada por los cambios más allá de la música que la atravesaron.

Por ello reflexiona: "Había una cuestión también de tener que cuidar la música, muy loco. Antes era realmente escuchar un disco muchas veces y por eso también era diferente el compromiso con el disco. Yo era descuidada y siempre se me rayaban. Después vino la época de la ilegalidad, de Napster, de bajar con distintos programas. Y me gusta que quizás haya gente que va a descubrir algunos temas por estas versiones, eso me parece increíble".

Rosario Ortega editará un álbum de covers (Fernando Pérez Re/Diario Crónica).

De aquellas épocas, recuerda que se sabía de memoria varios discos, "Antología" y "Dónde están los ladrones" de Shakira, . "Alta suciedad" y "Honestidad brutal" son los primeros que se le vienen a la cabeza.

Con influencias de sus padres y hermanos también en su memoria, hace un paralelismo con la decisión de dedicarse a la música, con la presión y responsabilidad que eso significó: "Es difícil, me lo cuestioné muchas veces eso, estás haciendo lo que hacés porque está la facilidad y las herramientas, o por algo más. En mi caso, me doy cuenta, reafirmo mi decisión en ciertos momentos de mucho goce de lo que estoy haciendo, cuando estoy realmente cómoda arriba del escenario -que no son muchas las veces- pero en ese momento digo 'para esto estoy acá'. También tocando, en un estudio, o incluso componiendo un tema. Estuve tres hora. para hacer dos minutos que me encantan, sentir que todo vale la pena".

Y prosigue: "No sé si eso me lo podría dar otra profesión, ese goce tan real, pero bueno, también es un lujo poder hacer eso y poder en un punto vivir de eso. La música es una entrada y después vienen otras cosas. Y también de donde viene uno también, yo podría renegar por mi familia, o ver cómo lo uso a mi favor", confiesa.

Además de su carrera solista, Rosario cantó en diferentes escenarios con propuestas muy diferentes. Debutó en la música como vocalista del grupo Entre Ríos, es corista de Charly García, y también forma parte de la superbanda Meteoros.

Sobre el lugar en el que se siente más cómoda, asegura: "Cada una tiene su desafío. Diría que solista es más difícil porque tenés que salir vos a defender todo, pero al lado de Charly también tenés un montón de presión y de gente que opina distintas cosas. Entonces es muy diferente. Siempre termina siendo todo más exponencial ser o presentarse como solista. Cuando hay algo más de orgullo, es maximizado y cuando hay presión también la experiencia es al cubo. Con lo bueno y lo malo".

Sobre esa repercusión que puede tener ser parte de la banda de Charly, explica: "Después de varios años no diría que me chupa un hue..., pero yo ya sé el lugar que ocupo, sé lo que hago, lo que represento, lo cómodo que él se siente al lado mío, entonces es como ya tengo otra seguridad, no necesito que nadie me venga a decir nada. Me pueden dar su opinión, pero siento que ya lo tengo súper ganado mi lugar".

Más allá del talento que obviamente se puede escuchar en su música, acompañar a García tiene un condimento especial: "La confianza es parte de todo. No podés estar sola al lado de él demostrando tu talento, o sea tiene es una interacción constante, si esa interacción no funciona, no va a funcionar en un show. O no vas a durar mucho al lado de él, porque no es que estuve dos años, estuve un montón de años".

"Si no hubiese habido ese feedback y esa confianza, hoy no estaría ahí porque él no dura con la gente trabajando con gente que no le gusta trabajar, se tiene que sentir cómodo", analiza.

Finalmente, vuelve a hablar de su música y tras contar que se vienen presentaciones en vivo aún sin fecha confirmada, responde sobre qué canciones podrían resumir su carrera: "'Del otro lado', 'Trueno', me gustan. Uno viejo que me suelen mencionar es "Luminosidad', y estas versiones que van a salir, porque en estas versiones se va a ver otro color de voz y otra impronta, este año".

Por M.P