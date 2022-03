Suena un piano muy cumbiero. En pocos segundos se suma un sintetizador que es marca registrada de una época y un artista en particular. Es sin dudas Román El Original, que comienza a cantar con su grito de guerra "¡Poné El Original!" en "Solita" su nueva canción junto a El Villano.

Román Sívori, tal es su nombre real, comenzó a hacerse escuchar en el 2003, primero con banda, años más tarde como solista y sin dudas tiene renombre por haber sido uno de los primeros en animarse a mezclar cumbia y reggaeton, cuando el género urbano todavía no se escuchaba en nuestro país. En charla con DiarioShow.com, el artista cuenta cómo lleva esto de ser un precursor en una mixtura que antes era resistida y hoy es un éxito gracias a exponentes como L-Gante y su "Cumbia 420".

El nuevo tema, que tiene elementos de la cumbia y el reggaeton tal como lo exige la identidad musical de Román es uno de sus primeros singles de 2022, que para el músico comenzó con todo. "Venimos de la época del carnaval, con muchos eventos al aire libre, de todo un poco. Personalmente yo recién vengo de unas vacaciones, me tomé unos días porque lo necesitaba. ¡Yo ya soy mayor!", dice y se ataja antes de ser indagado por los motivos de ese relax. "Hace 19 años que estoy en esto", indica luego, dando cuenta de la extensa carrera que tiene en los medios.

"Estamos acostumbrados, ya hace 19 años que estamos con la rutina de todos los fines de semana meter varios shows todos los fines de semana, los viajes, durante la semana hacer música...", explica su rutina.

Es que, aclara que antes era todo más relajado: En sus primeros años, Román tuvo gran éxito con sus hits "Brújula de amor", "La Bomba", "Marina", "Yo Soy tu Maestro" y "El amor se fue", que si bien pertenecían a discos por los que trabajó muchos meses, eso ya le permitía girar y sonar en las radios. Pero el panorama ahora parece ser otros. "Tenés que sacar algo todo el tiempo, porque sino dejás de existir ahora", explica.

"Mucha gente me llamó diciendo que Bad Bunny me había robado, y ni era mío el tema. Pero la gente me dice que lo canto mejor que Bad Bunny"

En una industria en la que algunas canciones perduran con el tiempo, muchos recuerdan la canción de Román "Si te vas", que era un cover del artista puertorriqueño Kartier, pero que en nuestro país se hizo conocido por la interpretación de Sívori.

Curiosamente, en 2020 Bad Bunny sacó el tema "Vete", que arranca con la misma referencia lírica y el argentino cuenta qué ocurrió cuando lo escuchó: "Mucha gente me llamó diciendo que Bad Bunny me había robado, y ni era mío el tema, en realidad agarró esa partecita del tema de Kartier. Pero la gente me dice que lo canto mejor que Bad Bunny", bromea. "Yo escucho reggaeto. hace más de 20 años, cuando acá ni sabían qué era. Ahora están todos con esa movida", reflexiona.

Román El Original junto a su amigo El Villano.

Analizando ese camino que él empezó, influencias que hoy se pueden notar en el malianteo, turreo, o RKT, declara que se siente un pionero, y aún hoy sigue en carrera a la par de quienes heredaron el estilo de música. Prueba de ello es "Xdra", una colaboración que hizo con L-Gante y Perro Primo.

"Siento que fue precursor de esta generación de artistas. He hablado con muchos artistas de otros géneros y me lo han reconocido. Chicos que hacen freestyle, rap, o reggaeton ahora. Me siento reconocido por esos chicos. El primer tema de reggaeton que escuchaste en Argentina seguro fue mío porque fui el primero en hacerlo acá", asegura.

.

Desde esos tiempos, Román ganó mucha popularidad y logró plantar la bandera de la música boricua en nuestro país. Aunque encontró la fórmula del éxito con el reggaeton, el cantante decidió seguir haciendo cumbia: "Yo era chico. Trabajábamos bien, pero con 'Brújula de amor' empezamos a trabajar cuatro veces más de lo que trabajábamos", indica.

Y continúa relatando: "La compañía me decía que no tenía que hacer más cumbia, que habíamos pegado el salto, pero íbamos a 'Pasión de Sábado' y no me dejaban tocar ese tema porque no era cumbia, y en otro lugares o boliches también, sentí que me censuraban. Eso y otras cosas similares me frenaron".

Sobre su gusto personal, declara que es cumbiero de toda la vida, pero "el reggaeton siempre me gustó, me parecía novedoso, y me explotó la cabeza. Ya la forma de vestirme también era distinta. Cuando cantaba cumbia y usaba ropa grande, los que hacían hip-hop me bardeaban, ahora está todo mezclado, pero antes había prejuicios y mucho circo con la cultura, el género y esas cosas. Ahora está muy piola, si la cumbia, el rap y el reggaeton, todo viene del barrio, ¿por qué te vas a pelear?".