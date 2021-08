@perez_daro

Rolando Hanglin es un histórico de la radio. El periodista y escritor es también celestino desde su programa “RH Hanglin”, que se emite de lunes a viernes a las 22 por Rivadavia. Por ello es palabra autorizada para hablar con DiarioShow.com sobre el amor, la soledad y la búsqueda de cariño.

-¿La radio hoy es un refugio para la gente mayor?

-Sí, pero no es que se expulse a la gente de otros medios. La radio es una compañía íntima para la gente que está sola en todas partes del mundo. La pareja humana es muy difícil de conseguir. Y la radio te da esa posibilidad porque podés hacer escuchar tu voz, que es muy importante. Y podés establecer vínculos. La radio te abre la puerta para salir de la soledad.

-¿Qué sucede con las aplicaciones para buscar pareja?

-Las veo bien. Hay tanta necesidad humana de compañía que funcionan muchas cosas. Las aplicaciones de citas, las que no son de citas, y la radio, a diferencia del resto de las herramientas, tiene un factor íntimo.

Actualmente conduce "RH Rivadavia" en Radio Rivadavia.

-¿Te sentiste atraído por alguien en el programa?

-Sí, pero estoy dedicado a que la gente se conecte. Por lo general uno se lleva la satisfacción de que la gente se encuentre, hasta se case y tenga hijos con el puente que le hemos tendido.

-¿Cómo te llevás con la soltería?

-La soledad no es ninguna fiesta, es bien fea. Nunca me gustó. Pero ahora mi mujer y yo somos muy amigos. Es mi ex, pero la considero mi mujer porque somos unidos y muy íntimos.

-¿Es difícil lograr eso?

-Es bastante especial, pero hemos estado casados dos veces y nos divorciamos dos veces también. Estamos muy unidos en este momento.

Tuviste algunos conflictos con ella, ¿cómo quedó eso?

-Si, en la vida siempre hay conflictos y con el tiempo uno se da cuenta qué es más importante, si los errores que cometiste, las macanas que hiciste vos, las macanas que te hicieron a vos o el cariño, la intimidad y la historia con una vida compartida. Uno tiene que decidirlo y entenderse a sí mismo. Existe arrepentimiento de muchas cosas, pero entre la macanas que le hicieron y las que uno hizo, terminamos en empate.

Cuando se separó de Marta, le dedicó un tango muy agresivo.

-Trabajás mucho, ¿existe el retiro?

-A mí me divierte y me encanta trabajar. Yo publiqué 16 libros, pero últimamente no estoy escribiendo, sino que estoy dedicado a la radio y el horario de la noche es muy especial. La gente te da su afecto, te agradece como si les estuvieras haciendo un favor y uno está trabajando en realidad, Pero la radio de la noche y sobre todo la de búsqueda de búsqueda de compañía es un servicio que hacés.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Periodista, escritor y humorista muy trabajador.

-¿UNA VIRTUD?

-Soy una buena persona.

-¿UN DEFECTO?

-Soy débil de carácter. Me cuesta mucho dar órdenes.

-UN LIBRO.

-”Breve historia incorrecta de la Argentina”, que es mío.

Fue boxeador amateur y por eso idolatra a Nicolino Locche.

-¿UN DEPORTISTA FAVORITO?

-Nicolino Locche. Siempre admiré su armonía de movimiento.

-UN OBJETO FAVORITO.

-Los libros, tengo cientos en mi biblioteca.

-¿ARTISTA FAVORITO?

-Charles Bukowski.

-UN REFERENTE.

-Mi padre, fue muy especial en mi vida. Y mis amigos, siempre me enseñaron.

-COMIDA FAVORITA.

-Asado.

-¿Y BEBIDA?

-Vino tinto.

-¿ALGO CON LO QUE TE LUZCAS?

-Haciendo el asado, con un buen vaso de vino, en una noche de verano.

-ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR.

-Que me amen.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-La insolencia e impertinencia.

-¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

-El amor, la sinceridad, que al estirar la mano en la cama sientas un cuerpo tibio.

-PELÍCULA FAVORITA.

-”La Strada” de Fellini, me gusta mucho el cine italiano.

-¿Y SERIE?

-No veo televisión. Yo vi a Olmedo, a Fidel Pintos. Ese nivel de talento está por encima de lo que se puede ver hoy.

-UN CONSEJO.

-Es importante el amor, vivir enamorado y cuando te ofenden, pensar si vos no se lo hiciste a alguien.

-UNA FORTALEZA.

-El humor.

-UN MIEDO.

-Muchos, demasiados.

