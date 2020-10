@perez_daro

Con su humor familiar, Rodrigo Vagoneta se transformó en uno de los humoristas más viralizados de la cuarentena. Mientras prepara un show vía streaming el 1º de noviembre con entradas a la venta por Ticketek, charló con DiarioShow.com sobre su carrera y este momento explosivo que vive gracias a su participación en "Bienvenidos a bordo".

-¿Cómo preparás para el show?

-Es una experiencia nueva, armado como un show para TV, pero hecho con el mismo equipo con el que trabajo hace muchos años haciendo temporada en Mar del Plata. Yo soy muy obsesivo y estoy al tanto de todo lo que hacemos, porque vengo de la escuela de "VideoMatch", donde producíamos todo".

-¿Es un momento especial en tu carrera?

-Sí, es increíble. Me tocó este trabajo, la gente está triste en su casa, y es mi responsabilidad y suerte poder hacerlos reír. Siendo sincero, es un mecanismo que me impongo, cuando estoy yendo al canal pienso en lo que atraviesa la gente desde el encierro y trato de aliviarlos un poco, de sacarles el bajón. Siento que me lo está encomendando Dios; en un punto, es un compromiso que tengo que cumplir.

Vagoneta habló sobre su carrera y su familia

-¿Por qué llegó esta explosión?

-Ayer fui tendencia en Twitter con la garza remixada. Sé cómo funcionan las redes y qué se viraliza. Pero creo que tiene que ver con que el humor no es intelectual, entonces muchas veces volvés al payaso que se cae, o hace un gesto y te hace reír. Está bueno rescatar eso, yo también trabajo con chicos con Panam, y ahí entendés el humor en el estado más primario.

-Tu hijo, Benicio, ¿modificó de alguna forma tu humor?

-Las canciones que bailo, las elijo con mi mujer y con Beni en el medio. Yo lo miro y le pregunto si le gusta. El otro día hicimos "Súbete a mi moto", que le gusta mucho a él. Lo pienso para chicos desde su edad para arriba, es como un control de calidad.

.

-¿Siempre tuviste onda con los chicos?

-Siempre, ahora trabajo desde mi casa animando fiestas por Zoom, y antes de entrar en la televisión fui animador de fiestas infantiles, así que conozco lo que puede divertirlos, y me gusta porque no los subestimo. Mi secreto es hacer divertir a grandes y chicos.

El humorista se definió como: "un trabajador del espectáculo con muchos sueños cumplidos y por cumplir"

-Pasaste momentos duros con tu adicción al alcohol. ¿Cómo se equilibra con el trabajo de hacer reír?

-El payaso siempre estuvo. Desde mucho antes de mi problema con el alcohol era el que hacía reír. Y siempre diferencié todo. Diría que soy un payaso al que en un momento el alcohol le hizo mal, y pegó el volantazo en el momento justo. No llegó a perjudicar mi carrera porque pedí ayuda a tiempo.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Un trabajador del espectáculo con muchos sueños cumplidos y por cumplir.

-UNA VIRTUD.

-La simpatía.

-Y UN DEFECTO.

-Soy muy autoexigente.

-¿QUÉ ENCONTRASTE EN TU ESPOSA?

-Una mujer hermosa, una gran madre para mi hijo y una compañera de equipo.

-¿ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR?

-Vender muchas entradas.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-Dormir poco.

-¿ALGÚN PASATIEMPO?

-Ver películas y series.

-¿PELÍCULA FAVORITA?

-Las películas de Rocky.

-¿SERIE FAVORITA?

-”La casa de papel” y “Merli”, las ficciones españolas son muy buenas.

-¿UNA COMIDA?

-El pulpo a la española.

-¿Y BEBIDA?

-Soda.

-¿CON QUÉ TE LUCÍS EN LA COCINA?

-Mi mujer es chef, así que teniéndola a ella, ¿para qué meterme?

-UN CONSEJO QUE DARÍAS.

-Solo a mi hijo, a nadie más, que tenga cuidado con el alcohol y las drogas.

-¿ALGÚN OBJETO FAVORITO?

-Mi auto nuevo.

-¿UN MODELO DE VIDA?

-Carlitos Balá. Pude trabajar con él y me hace morir de la risa, es un honor.

-UNAS VACACIONES PERFECTAS.

-Con la familia en el Morro de Sao Paulo, en Brasil.

-ALGO EN LO QUE CONFÍES CIEGAMENTE.

-En Dios.

-UN MIEDO.

-A la muerte.

-UNA FORTALEZA.

-Ser trabajador.

Por D.P.