" Confrontados", el ciclo de espectáculos de El Nueve que comenzó en 2017, atravesó grandes cambios en estas últimas semanas. Sus históricos conductores, Carla Conte y Rodrigo Lussich, quedaron afuera del programa por dos motivos: él no podía ajustarse al nuevo horario, de 16 a 19, que le ofrecían ya que conduce "#ATR" en la Radio Pop y, además, los números en el rating no venían funcionando durante el verano.

Y eso no es todo, el ciclo continúa al aire y esta semana estrenó nueva conductora: Marina Calabró. Pero... ¿qué hará el periodista de ahora en más? Estos últimos días trascendió que Lussich ya firmó con América y que dentro de unos días lo veremos en dos programas: "Polémica en el Bar" e " Intrusos".

Consultado por DiarioShow.com sobre su regreso a la pantalla donde estuvo al frente de "Infama" durante dos años, el comunicador reveló: "Me estoy preparando con muchas ganas. Lo nuevo me gusta y soy un alma inquieta. Tengo ganas de jugar en distintos espacios y demostrar que soy un obrero de la tele, que me pudo correr de un lugar de comodidad y volver a las fuentes".

"Para un nuevo proyecto de conducción, después de cuatro años haciendo 'Confrontados', seguramente pasará un tiempo. En el medio tenía dos opciones: o me quedaba en casa esperando ese transcurrir o hacía la transición poniéndome a trabajar", explicó sobre las posibilidades que tenía luego de conocerse su salida del canal.

Y agregó: "Es bueno resetear la máquina, mezclarse, reinventarse; me saca de un lugar de comfort y me da una adrenalina distinta".

Por último, se refirió a su participación en el espacio conducido por Jorge Rial: "Me divierte mucho ser parte de los 20 años de ' Intrusos', es el icono del género". Además, sobre "Polémica" resaltó: "Es un programa en el que ya trabajé y tiene una magia especial, un aroma a una tele que ya no se hace".