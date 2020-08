@Rfilighera

Hombre de mil batallas, en la vida y en los escenarios. A los 82 años el "tano" Rodolfo Ranni no ceja un ápice en su derrotero cotidiano y la cuarentena, lejos de aminorar su temple, lo forja con más entusiasmo, cumpliéndola en su domicilio de San Isidro y con renovada expectativas para el tan anhelado regreso a su profesión.

En charla con DiarioShow.com, el actor se refirió a una temática con agenda abierta y subrayó, a modo de experiencia vivida durante tantas calamidades experimentadas durante la Segunda Guerra Mundial y la etapa de posguerra en su país natal, Italia, cómo se le generaron los "anticuerpos" necesarios para enfrentar aquellas situaciones en que el universo pone en jaque a la condición humana.

A la hora de describir su actualidad, apunta: "Estamos viviendo estos tiempos con mucha tranquilidad. Por mi parte, estoy leyendo todo aquello que no pude en estos últimos diez años y mi mujer transita con mucho entusiasmo una de sus grandes pasiones, que es el tejido, y cocinando muchísimo, por otra parte. A su vez, me construí una pequeña huerta en la terraza de mi casa y esto me tiene, también, bastante ocupado".

Rodolfo Ranni, a corazón abierto.

Y agregó: "Uno le tiene que poner el pecho a la adversidad, siempre. La actitud debe ser firme ante una situación de encierro que, realmente, nosotros no la sentimos como tal. Con mi señora estamos haciendo las cosas que corresponden y cuidándonos, por sobre todas las cosas. Como la tiene que hacer todo el mundo; en definitiva, en este tipo de circunstancia no queda otra".

Luego de una efectiva temporada con el espectáculo "Burlesque", Rodolfo Ranni y elenco tenían previsto retomar la actividad en la cartelera porteña a partir del 10 de abril, situación que se vio imposibilitada por la aparición de esta emergencia sanitaria. En este sentido, destacó que "íbamos a reestrenarla en el teatro Premier, totalmente renovado para la ocasión, pero, bueno, habrá que tener paciencia".

EL NUEVO "MARGINAL"

Rodolfo acota que "además, yo estaba por abordar la cuarta y quinta temporada de la serie 'El marginal' y eso quedó también inconcluso. Estaban, justamente, por terminar de realizar el set de la cárcel, ya que no se podía filmar más en Caseros, así que esta producción quedó suspendida hasta nuevo aviso".

Y adelantó sobre la trama: "A Gerardo Romano lo nombran director del Servicio Carcelario en esta nueva temporada, y yo voy a regir los destinos, como responsable máximo, del penal en donde se van a desarrollar las acciones de la nueva historia".

Cuando le preguntamos qué características tendrá su personaje, Ranni lo definió con este testimonio: "Se trata de un tipo terrible, sin alma ni piedad y que va a generar una situación de entorno dramático, decididamente implacable, en todo sentido. Será un tipo malísimo, muy malo".

EL CUERO "CURTIDO"

Como la experiencia de la vida va marcando la identidad de cualquier individuo, Ranni recordó aquellas postales de la infancia durante la guerra y posguerra. "A mí, realmente, no me atemoriza nada, porque he visto cuerpos flotando en el río y pueblos destruidos, en derredor de una hambruna generalizada en donde la gente se comía hasta la suela de los zapatos. En la guerra el problema es sobrevivir, aunque en la posguerra te encontrás jaqueado por todos los frentes: la desocupación laboral, el hambre, las enfermedades, el frío y todo tipo de pandemias; además, lo terrible que era toparse con bombas todavía activas en las zanjas y he visto, en este sentido, cómo murieron amigos en mi infancia y cómo reventaban esos artefactos ante sus propias narices", evocó.

Entonces, a propósito de lo que vivimos hoy, sentenció: "Yo, humildemente, creo que ante esta emergencia que estamos atravesando todos ahora, la gente tiene que hacer caso a lo que nos están indicando; cuando vi a la gente que salió a correr en esta nueva fase de la cuarentena, casi desesperada, realmente, me abrumó; no se respetó protocolo alguno y hasta se practicó esta actividad con grupos de cuatro o cinco personas. De esta manera, si no se conservan los lineamientos que están pidiendo las autoridades sanitarias, la situación, entiendo, se va a complicar en muchos aspectos".

Le preguntamos al Tano si nuestra condición de latinos influyó en estos episodios de rebeldía comunitaria: "No creo, sucede que la gente, como se encuentra desde hace ya un tiempo encerrada, cuando tiene semáforo verde para salir de este cuadro de situación lo hace, prácticamente, como un verdadero desahogo. Igualmente, entiendo que se van a tomar conciencia de todo esto y respetar, en consecuencia, distancia social, barbijos y horarios, por sobre todas las cosas. Mi actividad física radica en trabajar sobre la huerta y caminar durante 40 minutos en la terraza. Hago lo que puedo, en definitiva, y lo que está a mi alcance".

MÁS LECTOR QUE ESPECTADOR

El ojo crítico de Ranni no se deja amedrentar: "Veo poca televisión y las series no me atrapan del todo. Más que los nuevos soportes del sistema audiovisual, como te dije antes, me interesa la lectura. Por otra parte, los noticieros, te soy franco, me tienen repodrido... todos dicen lo mismo y te martillan la cabeza con estadísticas de nuevos contagios y nuevos muertos durante todo el día; todos, absolutamente, hacen lo mismo. Así que trato, en lo posible, de tener entretenida mi mente con cuestiones de ficciones literarias".

Cuando lo consultamos por qué no suele ver, en líneas generales, sus trabajos ya realizados en cine, nos dijo: "Para mí un trabajo finaliza con mi último minuto de rodaje. Es una historia ya consumada muy difícil de modificar; entonces, verla después con una mirada crítica sobre qué hice en determinada escena o cómo plasmé mi personaje, es una pérdida de energía que trato de evitar. Dejo que la cosa fluya y me aboco al siguiente trabajo, pero eso no indica que no vuelva a ver nunca más un determinado producto. A modo de ejemplo, te puedo decir que hace poco vi por primera vez 'Las esclavas', una película que hice en 1987 y que dirigió Carlos Borcosque. Y, además, no guardo nada, ni dvd ni tampoco fotos, no tengo nada de mi trayectoria".

También, ante nuestra consulta, se refirió a la miniserie que se ha dado en conocer recientemente, "El presidente", y en la que él iba a corporizar al polémico y emblemático dirigente del fútbol nacional e internacional don Julio Grondona. "Sucede que la historia, finalmente, se rodó en Chile y creo que por un tema de costos, Armando Bo, el director, se abocó a otras instancias de producción y, también, de elenco".

También admitió el Tano que "el fútbol siempre me gustó y en la actualidad veo bastante por la televisión. He ido a las canchas y, cuando era joven, tenía mi palco en Boca, pero un día decidí ponerle punto final y no pisar más un estadio de fútbol".

¿Por qué? Ranni expuso su alegato: "Puteaba tanto a un jugador llamado Rosello (Iseo Fausto, temporada 1954) que me dije: '¿Soy un energúmeno?'. Entonces, me hice el replanteo de que, si el fútbol sacaba eso de mí, no iba más a ver un partido de fútbol, y realmente así sucedió".

Como para resumir su prerrogativa de vida hoy, enuncia: "Yo voy del trabajo a casa y de casa al trabajo. No me prendo en quilombos. En mi época tenía gallinas, mis chanchos... No creo en los escándalos ni en controversia alguna". Y esta ha sido y es la mecánica de su recorrido laboral, que le ha generado, en definitiva, tan buenos dividendos. Un intérprete todo terreno. Ranni aborda el humor de la misma manera que el drama. Y se anima, en consecuencia, a todo y hace fácil lo que en un principio se iba a presentar complejo.

"LOS MACHOS" (1994-95).

LOS 90, UNA DÉCADA DE ORO

PROTAGONISTA DE HITOS DE NUESTRA TEVÉ

La miniserie "Zona de riesgo", sin lugar a dudas una de las ficciones más destacadas de la tevé argentina, contó con los guiones de Jorge Maestro y Sergio Vainman y fue emitida en las temporadas 1992 y 1993.

Con la dirección de Alberto Ure y las actuaciones protagónicas de Rodolfo Ranni y Gerardo Romano, exploraba una valiente temática referida a la drogadicción, la homosexualidad, la política y la infidelidad, entre otros tópicos. El elenco se completaba con las actuaciones de Carolina Papaleo, Darío Grandinetti, Lorenzo Quinteros, Ana María Picchio, Lito Cruz, Diego Peretti, Héctor Bidonde y Mirta Busnelli.

"ATREVERSE" (1990-91).

Como se recordará, el argumento giraba en torno a estos dos personajes: Roberto y Julián trabajaban en una empresa exportadora y desde hace años venían realizando negocios corruptos dentro de esta. Roberto (Rodolfo Ranni) era adicto al trabajo y estaba divorciado.

Por su parte, Julián (Gerardo Romano) era un drogadicto violento con múltiples inconvenientes en su vida matrimonial con el personaje que interpretaba Esther Goris.

"Fue una ficción que, junto a otros productos como 'Nosotros y los miedos', 'Atreverse' y 'Situación límite' o más cerca en el tiempo, 'Los machos', puso un antes y un después en la historia de la pantalla chica. Los lunes hacíamos exteriores y los martes, piso. En siete horas y 50 minutos se filmaban todos los interiores. En este sentido, Alberto Ure era una mano rectora impresionante en el manejo de la puesta en escena y se disfrutaban muchísimo las historias", recordó el actor, que ya un hito de la pantalla chica.