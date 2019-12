@Rfilighera

Haciendo suyo aquel axioma que utilizaba el inolvidable Luis Sandrini en la última parte de su trayectoria: "mientras el cuerpo aguante", Rodolfo Ranni con sus pujantes 82 años continúa en plena actividad, más allá de algunas dificultades físicas que lo mantuvieron alejado durante un tiempo, en lapsos separados, por la rotura del tendón de Aquiles en ambos pies. Más allá de esta circunstancia, ya superada, el tano hizo su debut en el musical Burlesque Baires Show, cuya dirección pertenece a Osvaldo Laport y cuyo elenco se completa con las actuaciones de Viviana Sáez, Fabián Gianola, Pablo Sórensen, La Queen, Yanina Giovanetti, Jazmin Laport y Fernando Corona.

En charla con DiarioShow.com, el actor y director resaltó que "este trabajo ha sido un verdadero hallazgo. Partiendo de la base que el burlesque, como género artístico, forma parte de las raíces del teatro nacional. Osvaldo (Laport) ha ensamblado una propuesta que desde lo interpretativo hasta lo visual nos propone ingresar en un mundo colmado de fantasías e ilusiones". Acerca de su personaje, dijo que "se trata de un empresario teatral obsesionado por el universo de las tablas y que formará parte de una serie de conflictos en los que se verán enmarcados también otros personajes de la historia".

Ranni contó además por qué no piensa dejar de hacer teatro: "Cuando pisamos un escenario nos evadimos de cualquier tipo de circunstancia personal. Uno deja de estar afiebrado, con dolores musculares o preocupaciones. Nos instalamos en otra dimensión y, en este sentido, nos convertimos en otra persona; es esta, sin lugar a dudas, el gran misterio del teatro y que nos hace reconvertirnos".

Esta semana debutó en Mardel con "Burlesque Baires show".

¿Cómo transcurre una jornada habitual en su vida cotidiana? "No tengo demasiado secretos. Y a contrapelo de lo que piensa mucha gente, no soy de comer mucho. El desayuno para mí, prácticamente, no existe y recién, almuerzo algo cuando en realidad tengo apetito. No tomo mate y soy de consumir bastante agua; en tanto, para la cena es algo bastante similar. Salvo cuando tengo una reunión y comemos pasta, yo me encargo de la salsa y ahí sí, aplico toda mi sapiencia en esto que es una de mis especialidades. Me cuido pero no erradiqué nada en mi dieta, no me privo de nada".

Sobre la ficción nacional, destacó que "no existe más en cuanto al estilo de producción con que contaban las de antes. En la actualidad hay otros soportes y debemos adaptarnos, también. Pero, reitero, esa televisión y esos formatos de ficción a los que estábamos acostumbrados a participar, es muy difícil que vuelvan a instalarse en nuestras pantallas".

Con el corazón mirando al sur y también a sus raíces, aquella lejana Italia siempre presente en su corazón y afectos, lo consultamos sobre el cuadro de situación que ve en la Europa actual. "Observo una situación convulsionada donde la dinámica social ocupa un factor preponderante: Francia está en jaque con los chalecos amarillos, Gran Bretaña con el Brexit; Europa toda se encuentra inmersa en una crisis que me animo a identificar con algunos rasgos de los años 20. Esperamos que como en aquel entonces, no asomen a la arena política personajes oscuros de extraña vinculación con los diferentes mecanismos del poder. La historia, generalmente, no vuelve a repetirse, aunque, en algunas oportunidades, esto realmente no se cumple".