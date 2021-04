@AntoRavinale

El escándalo de infidelidad de Horacio Cabak con Verónica Soldato involucró a varias personas. Dentro de las figuras del medio que fueron señaladas como posibles amantes del conductor trascendió el nombre de Rocío Oliva, su ex compañera de "Polémica en el Bar".

Pero la información dada generó la furia de la ex de Diego Maradona y salió rápidamente a desmentirlo: "Necesito que Horacio lo aclare, pero no me conforma. Me parece que está tirando para todos lados: ayer Belén, hoy Rocío. Horacio tiene que poner lo que tiene que poner y decirle a la mujer con quién la engañó, así deja de ensuciar a las demás mujeres. Porque sino todos los días va a ser una mujer distinta, y yo no tengo por qué comerme ese garrón".

Rocío Oliva conversó con "Polémica en el Bar" para desmentir su romance con Cabak

Indignada por ser considerada como la "tercera en discordia", la panelista decidió presentar el caso a la Justicia para limpiar su imagen y eligió a Ana Rosenfeld para que la represente. Así lo confirmó la propia abogada con DiarioShow.com. Al respecto advirtió: "No es una demanda, es una prueba anticipada para dirimir de dónde y cómo salió la info que involucra a Rocío en una información falsa".

Al ser consultada si puntan contra Soldato por enviar su información a Ángel de Brito, la letrada contestó: "Es un camino que hay que empezar a recorrer".

Por su parte, el abogado penalista de la mediática, José Vera, dijo el jueves por la tarde en "Hay que ver" sobre su clienta: "Esto empezó con algo falso que lanzó esta mujer y tiene que terminar. Lo va a tener que aclarar, retractarse o ratificar si está tan segura como ella lo cuenta. Rocío tiene la decisión de llevar adelante acciones legales".

"Si esto deriva en una acción judicial nos vamos a ver en la obligación de tener que convocar a los testigos para que declaren como se produjo esta falsa noticia. Yo ayer tuve conversaciones con el señor Cabak y él refirió que ni su esposa ni él nombraron a Oliva. Pero bueno, el periodista Ángel De Brito y el periodista Jorge Rial informaron que la fuente de información de ellos es la señora Verónica Soldato. En ese sentido, no nos queda otra opción desde el punto de vista legal que intimarla para que se manifieste", cerró.

Por A.R.