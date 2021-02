@sofinabias

El 2020 fue un gran año para Rocío Marengo, ya que además de haber participado del éxito que fue " MasterChef Celebrity" en la pantalla de Telefe, la modelo también consolidó su romance con Eduardo Fort, el hermano del fallecido chocolatero, Ricardo Fort, con quien está en pareja hace más de siete años.

Sin embargo, el 2021 va a ser un año mucho más relajado para la mediática ya que rechazó varios compromisos laborales para "no estar atada" y cumplir su sueño de formar una familia junto a su novio.

Marengo y Fort están en pareja hace siete años y la mediática quiere tener hijos.

En diálogo con DiarioShow.com, Marengo se refirió a los rumores que circulan sobre su supuesto embarazo y reveló algunos detalles de su paso por el reality gastronómico con la conducción de Santiago del Moro.

"Este año fui convocada para muchos programas, diferentes productoras, radio y TV. Ese es mi rating de que sigo haciendo las cosas bien y que sumo en cada proyecto que estoy", comenzó sobre su presente en los medios.

Rocío Marengo fue concreta sobre su deseo pendiente para el 2021.

A pesar de las ganas de trabajar, Rocío manifestó su anhelo para el 2021: "¡Quiero ser mamá! Por eso decidí por el momento no tomar propuestas laborales. No quiero estar atada a compromisos laborales. Soy responsable y cumplidora! No podría ni siquiera faltar un día y hoy necesito tiempo para mi".

La modelo también barajó la posibilidad de casarse con Fort en el futuro: "¡Hoy priorizo mi vida personal y no laboral y ya es un montón! Vamos paso a paso. Veremos todo el resto. Ya se acomodará todo".

La mediática y el empresario chocolatero.

En la misma línea, la ex participante de " MasterChef Celebrity" hizo alusión a los rumores sobre su posible embarazo: "¡Todavía no estoy! ¡Solo es mi deseo! Por el momento solo priorizo mi vida personal porque ese es mi plan! Pero para todo el resto falta".

Rocío también analizó las posibilidades de tener una hija o un hijo y explicó que no tiene preferencias sobre el sexo: "¡Lo que venga! ¡Pero muero por tener mi bebé para cuidar y verlo crecer!".

La mediática mantiene una gran relación con los hijos de Fort: Macarena, Angelina y Pietro.

En el marco del estreno de la segunda temporada del reality gastronómico, Marengo confesó que no está al tanto de la nueva edición: "¡No mire nada de ' MasterChef Celebrity'! Me enteré por las redes que empezó. La gente compra el formato y seguro le va a ir muy bien. En todo el mundo es un éxito. ¡Tiene un público re familiar! Así que es ideal para esta época en la que estamos todos encerrados con esta pandemia de mierda!".

Además hizo un análisis sobre su paso por la competencia y el objetivo que siempre tiene en mente: "Solo esperaba y quería aprender mucho. Yo solo quiero estar donde la paso bien ¡No me importa el rating ni la plata! ¡Yo soy la misma con rating o sin rating, en cable o en aire! Siempre fui la misma. Yo dejo todo".

Rocío Marengo fue de las participantes que más dio que hablar en el reality.

Por S.N.