Nacido en San Luis en 1967, Roberto Vallejos vino desde joven a Buenos aires para estudiar teatro. Con mucho recorrido fuera del circuito comercial, llegó a la popularidad a los 30 años, y ahora estrena el primer filme que lo tiene como protagonista, personificando al santo de muchos, el Gauchito Gil.

-¿Cómo se interpreta a una figura tan popular en la cultura?

-Se hizo con mucho respeto para que el devoto del Gauchito no se encontrara con una historia lejana, porque sería contradictorio con un personaje que es tan cercano al pueblo. El director es correntino, eso ayudó mucho, conocimos Corrientes un tiempo antes del rodaje y escuchamos a la gente que te cuenta todo lo que sabe de él, el boca a boca. Lo hicimos con pasión.

-¿Cómo te llevás con la fe?

-Del Gauchito Gil conocía poco, lo que puede conocer la mayoría. Y yo no soy un católico practicante ni un creyente de santos, pero soy respetuoso de aquellas personas que trascendieron a su muerte, y por algo la gente las venera. Comprendí lo que vivió y ahora respeto mucho su figura como símbolo y los motivos por los que se convirtió en santo para muchos, porque se inmortalizó en gran parte debido a la injusticia que padeció.

-¿Sentís que su camino como hombre es lo que lo glorifica?

-El Gauchito es querido y venerado en las cárceles y los lugares marginales. Eso no es casual, más allá de su poder de curación o ayuda de los necesitados. Tiene que ver esa rebeldía ante el poder, que después es el que escribe la historia, distinta a como lo cuenta la gente.

Gran desafío actoral.

-Es tu primer protagónico en cine. ¿En qué momento te agarra?

-Agradecido. Este es un medio en el que subís y bajás todo el tiempo. Yo he tenido la suerte de tener continuidad laboral y haber participado de varios éxitos. Pero no había tenido esta posibilidad, y creo que las cosas llegan en el momento en el que tienen que llegar. La carrera que tuve hace que pueda transitar esta responsabilidad desde el goce, y no desde la presión.

-Sos de San Luis, pero no tenés acento puntano.

-Llevo muchos años viviendo en Buenos Aires. Igualmente cuando me escuchan hablar todavía me sienten un aire del interior. Y cuando voy a ver a mi familia en San Luis creen que me aporteñé (sic) por completo. Me siento muy neutro. Ser del interior te da otra afinidad a la hora de trabajar. Parece sencillo, pero al transitar una emoción cuando tenés que decir un texto, hay un arraigo.

-¿Cómo ves el conflicto con los actores por el parate?

-Con pena y preocupación. Soy un agradecido de tener posibilidades que otros no. Es algo que está pasando en todo el mundo, y nos guste o no tenemos que cuidarnos. Me parecen correctas las decisiones que tomó el gobierno. Quizás esto nos ayude a que se regularicen algunas cosas, como la ley de cine, que es importante para nuestro trabajo.

-¿Pasás la cuarentena en familia?

-Si, tengo un hijo que va a cumplir un año, así que a veces las preocupaciones se disipan al compartir tiempo con mi hijo, verlo empezar a caminar, a decir sus primeras palabras y estar mucho tiempo juntos, así que no hay mal que por bien no venga.

Encarnará al Gauchito Gil.

PING PONG

-¿Cómo te definirías?

-Honesto y luchador.

-Una virtud que tengas

-La perseverancia.

-Y un defecto

-Soy calentón, impulsivo.

-¿Algo que te ponga de buen humor?

-El sentido común.

-¿Y de mal humor?

-La injusticia.

-Película favorita

-”El padrino”.

-Serie predilecta

-Vi “Poco ortodoxa” y me pareció muy interesante.

-¿Un talento oculto?

-Hacer asado.

-¿Comida y bebida favoritas?

-Asado y vino.

-¿Artista favorito?

-Al Pacino.

-¿Un ejemplo a seguir?

-Mi padre.

-Un miedo

-Ser impulsivo.

-¿Un apodo?

-Negro.

-¿Cuáles serían tus vacaciones perfectas?

-Con mi familia y en el mar.

-¿Qué encontraste en tu pareja?

-Una compañera, ella también es actriz, exquisita. Y podemos compartir las vivencias de esta carrera.

-¿Cómo te prejudicó la cuarentena?

-Estaba por estrenar un unipersonal con el que iba a salir de gira, y ahora no sé cuándo lo voy a poder hacer. Y emocional y económicamente también.

-¿Lo peor de tu profesión?

-La espera. Como artista, si no estás en actividad, no estás. Te sentís verdaderamente actor cuando estás en un proyecto. Es fastidiosa la espera.

-¿Y lo mejor?

-La reinvención. Incluso en estas circunstancias, se están planeando y estrenando series, nuevas formas de arte. Y en lo individual, en cada proyecto que es diferente.

-¿Un sueño cumplido?

-Siempre quise dedicarme por completo a la actuación, no me importaba cuándo llegara. Y hace tiempo llegó.