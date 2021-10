@HernanOsse

El humor es una pieza clave en la versión actual de "Polémica en el Bar". Dentro de ese contexto, la figura de Roberto Peña se destaca por su versatilidad a la hora de interpretar personajes. "Soy como un niño que juega, a la mañana le dicen que va de Batman y al otro día es otra interpretación", revela el humorista sobre su rol en el programa que conduce Mariano Iúdica, a quien define como "un amigo con códigos, de los que cuesta encontrar". Además, encabeza "De Peña con humor", un ciclo que se emite viernes y sábados por la noche en una plataforma digital y cuenta con la presencia de Daniel "Jaimito" Bifulco, entre otros talentos.

Lo profesional adoptó un papel central en su vida, en especial después de la separación con Julieta Bal por no tener intenciones de ampliar aún más su familia. A pesar de la ruptura, se muestra enfocado en sus tres hijos: Carolina (24), Abril (14) y Santino (11).

-¿Cómo estás viviendo tu nueva etapa como soltero después de estar en pareja cinco años?

-Estoy sin ningún tipo de apuro, centrado mucho en mis hijos y en mi trabajo, que son el eje de mi vida. Trato de salir, de reunirme, de mantenerme activo. No cierro puertas para siempre, todo puede pasar, pero estoy muy contento.

-En la mesa de " Polémica en el bar" hay humoristas, ¿cómo es hacer reír frente a colegas?

-A veces, lo que hace a la facilidad del trabajo es el entorno y el respeto por el trabajo del otro. Alguien puede hacer un personaje y necesita ciertas herramientas, como puede ser un Pachu que se ríe y yo ya me río con él. Entonces, cuando se ve el resultado, se deja que el otro haga y juegue.

-¿Un personaje que te haya gustado de este año?

-Uno que ha sido una sorpresa total es Mariano Martínez con sus Tik Tok. Estoy agradecido con él, porque me ha tirado un mensaje por Instagram de muy buena onda y aceptación. Siempre trabajé con un equipo de otros imitadores y esta vez es diferente, por lo que pude hacer a Luis Miguel, a Julio Iglesias y a Chayanne, que nunca los había hecho.

Su imitación de Mariano Martínez, una de las más festejadas.

-¿Los comentarios que les hacen en las redes y la calle sirven como termómetro?

-La calle tiene un pulmón y un corazón que te hace saber si está bueno. Me considero un humorista popular y no me pesa para nada, lo agradezco día a día. En ese mensaje de lo popular está lo más sincero que puede tener un público. Ya se han juntado abuelos que veían trabajos de "ShowMatch" con nietos que me han reconocido por " Polémica en el bar" o "Bienvenidos a bordo"; eso lo agradezco todos los días.

-Este año participaste de la vuelta del humor a "ShowMatch", ¿qué creés que no funcionó?

-Cuando vos lo mirás a la distancia, los especiales de humor estuvieron dentro de los programas que más midieron este año. Soy un agradecido a Marcelo Tinelli, por todo el trabajo que le da a la gente, y conmigo va a contar siempre. Me parece que, si se hubiese sostenido más tiempo o si se hubiera probado alguna cosita nueva, podría haber empezado de mejor manera y quizás el resultado era otro.

-¿Hacés un balance positivo?

-Me divertí muchísimo, pudimos demostrar que se puede volver a hacer un Jaimito, cuidando las aristas de la actualidad. Está muy bueno acomodar la balanza, porque llegará un punto en el que no nos vamos a poder reír de nada.

Roberto Peña fue una fija en el humor de "ShowMatch".

Ping Pong

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Un soñador y luchador que trata de ser mejor persona cada día.

-¿UNA VIRTUD?

-La creatividad.

-¿UN DEFECTO?

-Ansioso.

-¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

-La gente que tiene buen de humor y se ríe.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-Lo contrario. Los que se dejan ganar constantemente por los problemas.

-¿UN PASATIEMPO?

-La televisión.

-¿UN MIEDO?

-No poder transmitir de la mejor forma lo que quiero a mis hijos.

Junto a sus hijos la pasa bomba.

-¿UN TALENTO OCULTO?

-Soy muy buen pintor de cuadros.

-¿CON QUÉ TE LUCÍS?

-Cocinando.

-COMIDA FAVORITA.

-Estoy entre las pastas y el asado.

-¿UNA SERIE?

-"La casa de papel" y "This is Us".

-SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN ¿QUÉ HARÍAS?

-Me hubiese encantado jugar al fútbol, pero es algo que seguimos sin lograr.

-¿UN ARTISTA FAVORITO?

-No tengo uno, es un abanico, desde músicos hasta humoristas.

-UNA CANCIÓN.

-"Start Me Up", de The Rolling Stones.

-¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

-El diálogo.

-ALGUIEN EN QUIEN CONFIÁS CIEGAMENTE.

-Mi mamá.

-LAS VACACIONES PERFECTAS.

-Mientras sea en familia, a cualquier lado.

-UN PLACER CULPOSO.

-El cigarrillo.

-UN GUSTO EXÓTICO.

-Me gusta la comida mexicana, lo picante.

-UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

-Sanar.

H.O