@VivianaRomano

Le dicen Robertito, pero otros lo llaman por su nombre y doble apellido, Roberto Funes Ugarte. Es un periodista que se destacó siempre por su humor ácido, su versatilidad y los divertidos móviles que hace en la calle. Desde hace algunas semanas tiene su propio programa en la TV pública, "Quién sabe más de Argentina" y revela a DiarioShow.com: "Es un formato diferente de entretenimientos, una conducción al palo donde tengo que estar con todas las luces".

-¿Qué provincia argentina te gusta más?

-Adoro Salta, me emociona, siempre me gustó y tengo ganas de volver. También Mendoza porque es donde nací.

-¿Tenés esperanza de cubrir este verano Punta del Este, como cada temporada?

-Todavía no está todo dicho, por ahí puedo viajar con un permiso de periodista, pero... ¿qué voy a mostrar? Están pidiendo que no vayan argentinos, sería un poco contradictorio.

-¿Cómo es tu vida cotidiana?

-Vivo solo en mi casa de Vicente López, tengo seis perros. Soy maniático del orden, la limpieza y uso guantes para la lavandina; me cocino poco y cosas básicas.

-¿La gente te considera un bon vivant?

-Los que me conocen bien, sí, pero me considero un bon vivant todo terreno, puedo estar en todos lados, haciendo un móvil en Punta del Este, coberturas en Europa, o en una fiesta popular. No soy más que nadie.

.

-¿Cómo te imaginás a los 50?

-Terminando un ciclo interesante de mi carrera, más tranquilo, pensando en un retiro en otro país, quiero ir a las afueras de la Toscana italiana.

-¿Cual fue el peor papelón que hiciste al aire?

-¡Fueron tantos! Puede ser haber encontrado parejas que estaban de trampa. Pero no fue el comentario que hice de Gerardo Sofovich. Eso fue una cámara oculta y Ángel de Brito lo publicó como si yo me hubiera burlado de Sofovich. Después me llamó el hijo de Sofovich para trabajar en "Polémica en el bar", así que les salió el tiro por la culata.

-¿De quién heredaste ese humor tan especial?

-Mis dos hermanos, Valentín y Gastón y yo salimos a mis tíos por parte de mi madre, es decir los Ugarte y me contaron que mi padre era muy gracioso. También de mi abuelo paterno, Roberto.

-Entrevistaste a Alberto Fernández, ¿cómo fue ese mano a mano?

-El presidente la hizo muy fácil, los dos fuimos directos y llanos. No soy analista político ni soy partidario, siempre digo que me gusta estar en el lugar del laburante; tampoco me achiqué porque fue a C5N. Fue muy respetuoso conmigo.

Robertito Funes Ugarte, un periodista "todo terreno".

PING PING

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Un curioso extravagante.

-TU MEJOR VIRTUD.

-Mi frontalidad.

-TU PEOR DEFECTO.

-La intolerancia.

-¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

-Estar en mi casa con mis perros.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-La traición.

-ALGÚN PASATIEMPO.

-Limpiar.

-UN TALENTO OCULTO.

-Limpio muy bien la platería.

-¿CON QUÉ TE LUCÍS?

-Con una muy buena mesa servida.

-TU COMIDA FAVORITA.

-El asado con ensalada.

-UNA SERIE.

-”Mi amiga estupenda”, una serie italiana.

.

-¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS?

-Un emprendedor inmobiliario.

-UN ARTISTA FAVORITO.

-Mercedes Lasarte.

-UNA CANCIÓN.

-”Mis años felices”, de Bárbara Streisand.

-LAS VACACIONES PERFECTAS.

-En Italia, en el Mediterráneo.

-UN MIEDO.

-A la muerte.

-ALGO EN LO QUE CONFIÁS CIEGAMENTE.

-En mi amiga Alejandra.

-UN PLACER CULPOSO.

-El dulce de leche.

-LO PRIMORDIAL EN UNA PAREJA.

-La admiración.

-UN GUSTO EXÓTICO.

-Mis zapatos.

Por V.R.