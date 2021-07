@marceperaltam



Richard Coleman acaba de lanzar un nuevo single llamado “Humanidad”, y en una entrevista exclusiva con DiarioShow.com el guitarrista habló sobre cómo se gestó el tema, cómo se grabó el video, el cuál fue dirigido por Lisa Cerati, hija del célebre Gustavo Cerati y como fue trabajar además con Benito Cerati, y su banda Zero kill.



En una charla distendida el músico brindó todos los detalles de su última producción y qué proyectos tiene. Como es habitual en estos tiempos, a través de una conexión por Zoom, el guitarrista mencionó “'Humanidad' es un poco consecuencia de lo que fue el encierro del año pasado. Yo creo que hubo al principio cuando se empezó con las medidas de cuarentena y todas las situaciones de aislamiento que se fueron planteando, la gente decía: '¡Qué bueno, cuanto tiempo para aprovechar!', eso se escuchaba mucho, o sea, la gente que no tenía que vivir día a día decía y 'bueno, hagamos, ya que tenemos que estar encerrados en casa aprovechemos el tiempo'. Y eso se dio mucho, fue una pregunta que se la hicieron mucho a los artistas, ¿Ahora aprovechas para componer, para ponerte creativo? … Y no, no funciona así”.

Luego, explicó: “No funciona así porque yo no compongo cuando me queda tiempo, yo no compongo para aprovechar el tiempo, es mi trabajo ser creativo y funcionar de esa manera, entonces yo no compongo en mi tiempo libre, como vos tampoco trabajás en tu tiempo libre”.



“Todo este cuestionamiento se dio naturalmente y yo seguí haciendo lo que hago usualmente, que es ir registrando ideas, proyectos, pensamientos. Uno va acumulando cosas, pero no se daba la energía como para ponerse a trabajar a finalizar algo lindo, se trata de hacer algo lindo, yo hago música para hacer algo bello” dijo y agregó sobre su flamante material: “Por ahí si uno mete un grito de bronca también tiene que tener una estética, una belleza eso, sino para qué vamos a agregar más mierda al mundo si está hecho mierda”.



De esta manera, explicó cómo fue que cerró la canción: “En febrero me empecé a juntar con mi amigo, mi socio, mi compañero de banda Daniel Castro, que es como mi mano derecha en la banda que me acompaña, y empezamos a juntarnos, para ver si empezábamos a redondear un poco alguna idea, y en un punto se me cerró la idea de esta canción, digamos la parte musical y como nos teníamos que juntar en unos días dije ´bueno, ya que viene la voy a terminar´"

"Estoy lleno de bocetos y de ideas, Ahí me puse a trabajar en volcar en palabras algo de todo lo que vino pasando, y se fue cerrando, se fue dando y cuando la tenía compuesta pensé que tenía que salir ya, no podía esperar a tener un álbum, a que se junten una docena más de ideas, esto es consecuencia de todo el año pasado y tenía que salir urgente”, completó.





Sobre el video y la experiencia de haber trabajado con Gustavo Cerati, y ahora hacerlo con sus hijos, recordó: “Con Benito hice un par de cosas, la verdad que me gusta mucho lo hace con su banda Zero Kill. Me invitó el año pasado a participar en su último álbum y fue buenísimo".

Luego halagó al joven artista: "Es un tipo que se juega, que no va a lo seguro sino que está experimentando constantemente, y eso es bárbaro. Tener a alguien que pueda hacer eso, al que le salen diferentes resultados, pero está superándose trabajo a trabajo. A mí me encanta formar parte de los músicos a los que llama para poder aportar algo, me hace muy bien”.



Pero Richard también trabajó con su hermana, Lisa, como directora de su video. Al respecto, explicó: "Fue a raíz de ver su trabajo con Zero Kill. El video de 'Santa Fe' me pareció muy simpático y muy bien hecho, y realizado con recursos accesibles. No era pretencioso, y tenía cierto humor. Me fijé quien lo dirigió y fue Lisa”, comentó y se explayó: “lo llamé a Benito, y le consulté si “Li” estaba haciendo videos, y me dijo que sí, que estaba re metida y ahí se me ocurrió llamarla”.



Luego, agregó: “Yo no tengo gran experiencia con los videos, mis experiencias han sido diversas. Hasta que yo me conformo con lo que está pasando a nivel imagen no es fácil, porque yo no soy un artista visual, yo soy un tipo que hace canciones, hace música no pienso en la imagen plasmada, sino que las imágenes que tengo son para mí, para generar la música".

Y prosiguió: "No es mi idea bajar las canciones a video. Pero sí me interesó esta vez, al ver que Lisa estaba trabajando, tener una mirada fresca, una observación nueva sobre que le representaría mi música a una chica joven que está empezando con estas herramientas. Podía aportar algo muy interesante y tener confianza en la estirpe”.





Ante nuestra consulta comentó: “Fue muy lindo porque le mande el tema, le encantó… enseguida me hizo una devolución de para donde se podía apuntar a nivel imagen y le dimos para adelante, lo hicimos, fue muy emocionante estar trabajando tan cerca y pensar en Gus (Cerati) desde ahí, entendés… pensar en el viejo y pensar desde otro lugar. Fue muy emocionante para los dos y eso estuvo bárbaro y el resultado está a la vista”.

Después de Humanidad y los proyectos en camino dijo: “Es difícil proyectar el año todavía, yo soy un tipo que siempre he proyectado el año por adelantado, estuve acostumbrado siempre a proyectar el año próximo, era como que yo tendría que estar pensando en el 22 ahora, pero realmente es como que baje, ya no cuento con el futuro … es un situación aproximada del día a día, estoy estudiando otros instrumentos, me estoy metiendo en otra música como para decirte algunos experimentos y cuando pinte se armará la cosa de nuevo".

Y revela: "Tengo shows a reprogramar todavía, empecé el año tocando haciendo acústicos y cuando se cerró todo de nuevo tuve que cancelar un show para reprogramar y no sé cuando lo voy a abrir, si en agosto o cuando, no tengo ni idea, porque quiero estar tranquilo, no quiero sembrar expectativas y después tener que cerrar de nuevo, eso es muy bajón, entonces en algún momento quiero presentar el tema y salir con repertorio nuevo con Richard Coleman & El Trans-Siberian Express, tengo más ganas de eso que salir con la guitarra acústica, que esta bueno pero extraño la banda, extraño el rock digamos, asique cuando se pueda se va a hacer”.

Y por último adelantó que “mientras tanto voy a tratar de ver si empiezo a cerrar algunos de los bocetos que estuve haciendo el año pasado, ya al haber sacado un tema nuevo es como que hay un poquito de energía que está bueno mandarla para ese lado. Asique si las cosas funcionan de la mejor manera posible yo creo que para el año que viene va a haber un álbum nuevo".

Mirá el video de Humanidad