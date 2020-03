@Belucandiaok

Un verdadero escándalo explotó en la familia Crucet luego de que la hija de Lía, Karina, y su nieta, Malena, aseguraran que la cantante tropical sufre de esquizofrenia y demencia crónica.

Lejos de quedarse callada, la artista desmintió los dichos de sus familiares y apuntó: "Hablan de mí para tener fama. Estoy muy bien. Sólo tomo pastilla para no estresarme".

En medio de esta polémica, DiarioShow.com se comunicó con Malena, quien espera su primer hijo, para saber cómo tomó las fuertes declaraciones de su abuela. "No me interesa nada de ella. Le deseo lo mejor, pero estoy ocupandome de cosas mas importantes en mi vida", respondió tajante.

Lía había asegurado que la versión de Karina y Malena era falsa, es por eso que la joven expresó furiosa: "Ella ya es grande entonces que haga lo que quiera, pero que no llame más para pedir que la ayudemos porque después somos nosotras 'las mentirosas'".

Por otro lado, se refirió a su dulce espera: "Es mi primer hijo así que es todo muy nuevo. Tengo muchas náuseas y mucho sueño. Ya me hice la primer ecografía y los primeros controles médicos. Estoy de 10 semanas actualmente".

En cuanto a qué personas la acompañan en este momento, contestó: "Mi mamá es incondicional, ella está siempre conmigo. También mis hermanos y el padre de mi bebé, con quien estoy separada pero nos llevamos bien, hay mucho amor y respeto. Estuvimos cinco años juntos".

La denuncia de Malena Crucet a un ex participante de "Soñando por Bailar"

En enero pasado, Malena realizó una denuncia por abuso sexual contra José María Gómez, conocido como "El Carni" en el reality "Soñando por Bailar" en 2011, en la Comisaría de la Mujer de Vicente López el mismo día que ocurrió el hecho en el restaurante "Aquiles", que pertenece a Gómez.

A casi dos meses de romper el silencio y contar el calvario que vivió con su ex empleador, Crucet manifestó: "Sigo esperando el llamado de la fiscalía, no me voy a dormir porque quiero justicia". Asimismo, aclaró: "No recibí ni recibiría ningún dinero de su parte".

Si cree que José María tiene cierto poder en Villa Martelli para que la causa no avance como corresponde, deslizó: "Todo pueder ser, intento confiar en la Justicia. Supongo que no van a fallarme".

"Me llamaron desde la comisaría para contarme que tomaron dos denuncias más por abuso a Jose Maria Gomez", agregó.

Hace unas semanas atrás, se acercó a las inmediaciones del lugar donde trabajaba con un grupo de mujeres para realizar la coreografía "El violador eres tú" y escrachar al empresario. Tras ese momento, no volvió a pasar por la zona según contó. "Me da rechazo caminar por ahí, trato de no ir".