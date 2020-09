@Rfilighera

Logró instalarse en el mundo mediático como custodia del recordado Ricardo Fort -" Bailando por un sueño" mediante- y luego alcanzó brillo propio, lo que le generó enemistad con el mencionado empresario-cantante. Desde allí, se animó también a trabajar como actor de temporadas de verano y, por otra parte, en calidad de co-conductor en el reality " Combate". Sin embargo, a Tito Speranza la vida le fue dando otros desafíos y caminos que repasa en charla con DiarioShow.com.

La cuarentena lo tiene "en casa, con muy poco trabajo. Pendiente del cuidado de mis padres y esperando que se reanuden las clases en la facultad" según explica este hombre cuya carrera "original" está relacionada con el acondicionamiento físico.

.

"Está complicada la reapertura de los gimnasios. El deporte y la actividad física ya no la practica sólo la parte de la sociedad que tiene dinero, como en el siglo pasado. Lo hace mucha gente, por diferentes motivos. Aparte, muchos viven de la actividad física. Se tendría que evaluar la posibilidad de instalar un protocolo con todos los cuidados para ver cómo se puede convivir con este virus. Por lo menos hasta que esté la vacuna", analiza sobre su realidad personal. Si le piden consejos, enfatiza: "No hacer cosas o ejercicios que durante años no hicieron. Y que cuando quieran realizarlos sea de menor a mayor, de menos a más, que vayan incrementando la intensidad de a poco. Así se evita cualquier tipo de contratiempo o lesión".

El amor sigue intacto: Marcela Villagra y Tito Speranza.

LA POPULARIDAD

A la hora de recordar su paso por el " Bailando", Tito cuenta: "Me lo tomé como un desafío personal, como trabajo, una manera diferente de competir y en la que podía ayudar a las personas, en el caso mío, formé parte del sueño de un club de Misiones". Tras los años transcurridos, define su relación profesional con Ricardo Fort como "parte de la historia de mi vida. No voy a renegar ni ocultarla. Pasó por distintos momentos, con diferencias marcadas que me llevaron a tomar la decisión de alejarme del trabajo con él. Hoy en día, honestamente, no tienen sentido esas diferencias, aunque me hayan molestado y pretendían molestar. Se murió y me dio pena todo lo que le pasó".

Tito Speranza: “Hoy en día mis diferencias con Ricardo Fort no tienen sentido, aunque me hayan molestado y pretendían molestar. Se murió y me dio pena todo lo que le pasó”.

En lo sentimental, Speranza mantiene su relación con Marcela, personal trainer como él, desde hace 20 años. "Creo que es elegirse día a día, para caminar juntos en la vida", describió, y sobre la imposibilidad de tener hijos explicó: "Pasó. Entre nosotros no hubo un conflicto. Y, como te dije antes, nos seguimos eligiendo y estar juntos como una familia". Inquieto, cuenta entusiasmado que está terminando de estudiar periodismo. "Si Dios quiere y no ocurre nada más raro que una pandemia, en diciembre me recibo. La idea siempre fue sumar conocimientos y poder unir este nuevo oficio ('la tele', como lo llamo) y el deporte, que fue lo que hice toda mi vida". A la hora de pensar en las enseñanzas que tuvo en la vida, cuenta: "Aprendí a través de las personas que estuvieron, las que están y las que estarán en mi vida. Primero, mis viejos, con la educación que me dieron y me guiaron para ser una buena persona. Luego, el deporte, puntualmente el básquet, con la constancia, el esfuerzo y el compromiso. También, los maestros y los profesores que tuve. Por otra parte, los amigos, mi pareja y hasta aquellas personas que no hubiese querido cruzarme nunca".

Tito Speranza: “La fama no me cambió nada. Trato de ver bien quiénes son amigos reales y quiénes los ‘amigos del campeón’”.

Acerca de la fama que en un momento lo encontró de repente, asegura: "Seguí siendo como soy. Esta popularidad me llegó a los 37 años, con una personalidad más definida que cuando era más chico. Trato de ver bien quiénes son amigos reales o amigos del campeón. No me ha modificado ni me va a cambiar en nada".