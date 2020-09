@sofinabias

.

Carmen Barbieri atraviesa un momento agridulce en su vida ya que, por un lado, su hijo, Fede Bal, superó el cáncer de intestino que le diagnosticaron en marzo de este año, y por otro, reveló que se esguinzó un pie y por lo tanto no pudo asistir a la ronda de cuarteto del “ Cantando 2020”.

Pero esto no fue todo para la figura, ya que profesionales de la salud le detectaron herpes zóster, más conocido como culebrilla, en la zona de la cara: "Una noche me dormí y al otro día era un monstruo. Tengo un estrés por disgusto”.

¿Qué es el herpes zóster que tiene Carmen Barbieri?

"La vida me está dando avisos. Tengo la cara pos pelea de boxeo. Tengo un estrés pos disgusto. Toqué fondo y me salió la culebrilla. Me atendió el oftalmólogo porque el ojo podía estar comprometido, por suerte no fue así”, manifestó Barbieri en diálogo con la periodista Marina Calabró.

A raíz del diagnóstico de la capocómica, DiarioShow.com se comunicó con Valeria Villoldo, dermatóloga clínica y estética (MN 100549), para conocer en profunidad de qué se trata la culebrilla que está sufriendo la figura y si podría volver al " Cantando 2020".

La reacción física del herpes zóster en Carmen Barbieri

“En definitiva, Carmen Barbieri puede volver tranquilamente al “ Cantando 2020”. Lo que pasa es que ella debe estar con la cara hinchada, con dolor y va a estar más o menos una semana con molestias pero no le va a dejar nada más que unas “costras”. No le va a afectar ni la voz ni la vida. No es una enfermedad mortal”, remarcó la dermatóloga.

.

¿QUÉ ES EL HERPES ZÓSTER?

“El herpes zóster, o también conocido como culebrilla, es una erupción cutánea dolorosa generada por un virus llamado varicela zóster. El mismo virus queda latente y se puede manifestar a cualquier edad pero es más común en personas mayores de 50 años. Por un factor de inmunodepresión local, el virus se reactiva y provoca lesiones de piel llamadas zóster", explicó la especialista.

Y agregó: "Para tener esta afección tenes que haber padecido varicela antes y solo sale una vez. El factor gatillador de la erupción que estaba latente puede ser la vejez, cáncer, HIV, estrés o algún factor que te inmunodeprima. Es una patología autoinvolutiva, si yo no la trato, esto se cura solo. El índice de contagio es mucho menor que el de la varicela, pero puede contagiarle varicela a una persona que no tuvo el virus".

"El problema del zoster que tiene Barbieri es la neuralgia postherpética que es un dolor que queda posterior a la curación de las lesiones. Al paciente se le cura el herpes y tiene un dolor muy molesto y poca sensibilidad en el área que estuvo afectada. El dolor puede quedar un año y se puede llegar a necesitar terapia del dolor. La zona de la cara es la más afectada por la neuralgia", cerró Villoldo.