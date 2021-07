@sofinabias

Emitida originalmente en octubre del 2000 por la TV Pública, ex Canal 7, “ Okupas” fue un hito televisivo que marcó a todos sus fanáticos por la crudeza y realidad al narrar una historia de amistad y compañerismo en un contexto previo a la crisis económica y social que estalló en 2001 en Argentina.

A casi 21 años de su estreno, la serie de 11 capítulos dirigida por Bruno Stagnaro fue remasterizada y estrenada en la plataforma de streaming Netflix con gran calidad de imagen y una nueva banda sonora, a cargo de Santiago Motorizado, cantante de “El Mató a un Policía Motorizado”, ya que antes solo se podía disfrutar en una pésima versión en Youtube

De acuerdo a Ariel Staltari, quien a sus 26 años interpretó al recordado 'pibe rollinga' Walter en la ficción, “ Okupas cuenta la historia del nacimiento de un vínculo y la búsqueda de cuatro amigos, por separado, de un destino, autorreconocimiento y de un futuro que termina siendo una gran historia de amor”.

Los cuatro protagonistas de " Okupas": El Chiqui, El Pollo, Ricardo y Ariel.

En diálogo con DiarioShow.com, Staltari reveló que la producción de Ideas del Sur fue su primer trabajo profesional en los medios: "Yo venía de estudiar teatro con Lito Cruz y no tenía ningún tipo de experiencia. Tuve la suerte de hacer algo excepcional al principio de mi carrera y después arrancar con el camino inverso que nunca había hecho. Eso me dio un potencial enorme. Yo le agradezco a Okupas porque soy el artista que soy gracias a que arranqué ahí".

Uno de los aspectos que más destaca de su tiempo protagonizando la ficción es la gran calidad humana que se formó en el equipo, entre los que estaban Rodrigo de la Serna, Diego Alonso Gómez y Franco Tirri: "Marcó para siempre a todos los que fuimos parte de este proyecto tanto delante de cámara como detrás. Técnicos, artistas y todos. Se vivió un clima amateur como de estudiantina".

"No había celos, envidia ni competencia. Tirabamos todos para el mismo lado y fue una época muy romántica en la que todos estábamos unidos por un mismo objetivo y que si bien no se sabía a ciencia cierta si esto iba a ser lo que después se transformó, sentíamos qué había una mística diferente alrededor de este proyecto y eso se percibía. Okupas para mi vida es un gran recuerdo de alegría", expresó al evocar los buenos recuerdos de esa época.

Ante el estreno de la ficción en Netflix y el éxito que tuvo entre las nuevas generaciones de fanáticos, el actor confesó no estar muy sorprendido por las buenas críticas que recibió la serie: "Superó ampliamente mis expectativas porque se generó mucho más impacto del que yo había imaginado, y eso claramente se debe al tiempo ausente en la pantalla y que solamente se pudo ver en una calidad tan pésima como en Youtube".

"Se fue generando una mística alrededor de la serie que la fue transformando en una serie de culto. Además, la era de la inmediatez, la tecnología y las redes sociales hicieron que se agigantara aún más todavía. Ese boca a boca que tuvo en el año 2000 lo tuvo ahora entre las redes.También trasciende fronteras y se ve en Europa, América Latina y Estados Unidos", agregó sobre la huella que dejó marcada " Okupas" en el ideario común.

Ariel contó que pudo disfrutar nuevamente de la serie junto a su pareja y sus hijos, quienes después de algunos capítulos abandonaron la serie: "Fue hermoso porque ese inicio de verlo con los chicos y verme en la pantalla me generó una sensación divina al ver que pasó todo este tiempo y uno atravesó tantas cosas".

"Me veo distinto, por una cuestión cronológica me veo mucho más joven, pero también veo a ese Ariel y me da ternura. Me parece un pibe transparente, sencillo, humilde con ganas de jugar y disfrutar. Si bien mantengo esa esencia, no soy el mismo que hoy. Soy más consciente de un montón de otras cosas. En ese momento no sabía ni que estaba actuando. Estaba disfrutando y jugando. Estaba siendo un niño", detalló sobre lo que sintió al verse a 20 años del estreno de la ficción.

A pesar de las buenas devoluciones que tuvo "Okupas", muchos de sus espectadores quedaron disconformes con el picante final de la serie (¡no contamos ningún spóiler!). Ante esta realidad, Staltari estuvo de acuerdo con el director, Bruno Stagnaro, y explicó que no le parece necesario hacer una segunda parte.

"Daría cierta pena volver a abrir una puerta que ya se cerró y que me parece que está muy bien que así. Yo no soy el creador de la serie, lo digo como un espectador y como uno de los que participó en este proyecto. Está muy lindo que se recuerde así para siempre", argumentó el intérprete sobre una posible segunda temporada.

La icónica frase "¡¿Quién es el más porong... en este conventillo de mier...?! y el famoso bailecito:

Uno de los aspectos más recordados de Walter, "el pibe rollinga" es su famosa frase al revolear un arma, "¿Quién es el más porong… en este conventillo de mier...?”, y el bailecito frente a las cámaras

Gracias al éxito que tuvo el reestreno y el amor que le tienen a Walter, Ariel comenzó un desafío en las redes para replicar los recordados momentos y homenajear al gracioso personaje.

Tras la viralización de estas escenas, Staltari recordó el momento de grabarlas: "Tremenda imagen iconográfica dentro de la serie que no sólo que estaba súper guionada sino que mientras la hacía Bruno Stagnaro estaba detrás de cámara cantándome las acciones que tenía que ir haciendo. Si prestan atención, yo me pegó una tentada de risa porque causaba gracia lo que estaba haciendo. Estaba guionada de esa forma y Bruno cuando saco el arma me dice ́Empezá a bailar ́ y así me marcó para toda la vida".

La actualidad laboral de Ariel Staltari en "El Marginal ":

Gracias a todo lo que aprendió en su debut con " Okupas", en la actualidad, el actor de 47 años fundó una escuela de actuación en la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia en Martínez.

Durante la cuarentena por coronavirus, el intérprete debió encontrar nuevas maneras de brindar las clases a sus estudiantes: "Virtualmente encontramos un espacio lúdico y de libertad. Paradójicamente en un momento donde estabamos encerrados, nosotros nos sentíamos libres".

Además, Staltari estará en la cuarta y quinta temporada de la serie producida por Sebastián Ortega, "El Marginal", y adelantó que: "Me dieron la posibilidad de crear un personaje lindo que se va a ver cuando sea la emisión de la serie, con un desafío bastante interesante y un matiz diferente a todos los personajes que había hecho con anterioridad".

Por otro lado, Ariel también se encuentra colaborando en el guión con la adaptación de "El Eternauta", la historieta argentina de ciencia ficción de Héctor Germán Oesterheld, junto al director de " Okupas": "15 años después, Bruno Stagnaro, quien me había descubierto como actor, también me descubrió como guionista".

