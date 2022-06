@sofinabias

" Gran Hermano" es un exitoso programa que marcó a todos los televidentes que disfrutaron al ver las 10 temporadas que estuvo al aire, y ahora que se conoció que habrá una nueva edición con Santiago del Moro, muchos fanáticos se cuestionan a diario cómo estarán los ex participantes de años anteriores.

Si bien todos los que ingresaron a la famosa casa atravesaron un rotundo cambio en su vida, ya sea por la exposición, los fanáticos o la fama, hay quienes aceptan lo ocurrido con naturalidad mientras que otros intentan desligarse y borrar toda memoria posible.

Cada experiencia es personal y única y Walquiria D´Amato, la joven oriunda de Bahía Blanca que fue subcampeona de la séptima temporada, vivió unos meses que la marcaron para siempre, razón por la que en la actualidad se define como fanática del reality: "Podría hablar horas de ´ Gran Hermano´".

Walquiria D´Amato habló sobre su paso por " Gran Hermano".

En ese sentido, la ex participante analizó por qué los espectadores disfrutan ver este tipo de programas: "La gente, a la larga o a la corta, se muestra tal cómo es, es mirar a una pequeña parte de la sociedad convivir. Al ser un reality te da derecho a opinar sin culpa de cómo se manejan los demás".

También encontró otra razón que motivaría a los fanáticos a seguir la competencia: "Hay mucha gente sola que necesita sentir que ´tiene a alguien´ aunque sea a través de una pantalla. Se sienten parte de tu familia, te defienden y te cuidan".

.

Entonces, Walquiria se refirió a su propio objetivo al ingresar al programa y su experiencia en el casting: "Hablé con la psicóloga y me preguntó por qué quería entrar. Yo quería ver si la gente me quería o no por verme vivir. Me contestó que si tenía claro que me podían amar y/o odiar podía entrar tranquila".

Tanto es su fanatismo por la producción que D´Amato criticó a los que se suman al reality por fama y no por el propio "experimento": "Me da bronca porque para mí lo importante es el formato, la convivencia, el encierro y lo que genera en uno y en el comportamiento con los demás".

Walquiria D´Amato perdió la final de " Gran Hermano 2012" contra Rodrigo Fernández.

Si bien en la actualidad se muestra como una fanática del formato, a tal nivel que estaría dispuesta a ser panelista en la nueva edición, cuando terminó la final en 2012, combate en el que perdió contra Rodrigo Fernández, no se mostró muy contenta por cómo la retrataron desde producción.

"Un poco de bronca da ver a Rodri como el personaje divertido y yo llorando. Igual entiendo que hay que colocar a los participantes en algún tipo de personaje y en ese momento ponerme como la pobrecita encajaba. Donde encajás quedás", reflexionó sobre sus videos llorando durante la competencia.

A pesar de cómo la mostraron, la ex finalista se mostró muy agradecida por el tiempo dentro del reality: "Estoy segura que me reí como nadie. Me llevaba bien con la mayoría, me hice amigos, jugué cuando tenía ganas y fue una re experiencia".

La nueva actualidad de Walquiria D'Amato tras " Gran Hermano" :

Una vez que terminó el reality, Walquiria aseguró que se encontró en una especie de trance, al que denominó "modo zombie" ya que estuvo seis meses "sin usar la cabeza para algo que no fuera el juego". Ante ese panorama, la mediática trabajó tres meses como panelista en el programa "AM", ciclo que “despierta lo podría haber aprovechado más".

"Me creí que esa era mi casa. Fue como una fantasía, mucho tiempo encerrada ahí y me acostumbré a no hacer nada", analizó sobre su comportamiento después de la final, desafío en el que perdió contra Rodrigo Fernández.

Sin embargo, la mediática pudo remediar ese estado al volver a sus raíces: "Me acerqué a mis amigas y a mi familia. ¡Me alejé de lo que me hacía mal y empecé con el teatro que me encantó! Así que el balance para mí es siempre positivo".

A casi 11 años de haber ingresado a la casa de " Gran Hermano", largo tiempo en el que vivió muchas experiencias, la mediática cambió su rumbo laboral tras la pandemia del coronavirus.

Instalada en Bahía Blanca, su ciudad natal, después de un largo viaje en Europa, D´Amato decidió empezar la carrera de sommelier y fue en ese momento que encontró su nueva pasión: el vino.

La nueva pasión y trabajo de Walquiria D´Amato: el vino.

"Los primeros 40 días de cuarentena no salí a la calle y empecé a estudiar la carrera de sommelier hasta que me puse firme conmigo misma y dije ´esto no va a terminar´. ¡Entonces decidí irme a Buenos Aires a hacer lo que deseo hacer!"

"Seguí estudiando y empecé a trabajar en servicio en una vinoteca, lo cual me abrió un mundo nuevo y aprendí mucho. Si todo va bien, en diciembre me recibo de la carrera. Amo la gastronomía y tener la posibilidad de compartir con tanta gente talentosa y generosa".

Por S.N.