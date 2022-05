@sofinabias

Viviana Puerta era tan solo una joven de 24 años cuando fue llamada por Cris Morena para actuar en la novela infantil " Chiquititas" como Gaby Morán, la mamá de Milagros "Mili" Urién, interpretada por Agustina Cherri. Si bien en su momento no entendió por qué le dieron un rol de "madre", y hasta llegó a dudar de su capacidad para dar su mejor interpretación, la actriz de 52 años asegura que la maternidad la atravesó durante toda su carrera, haciéndola una mejor artista en todos los aspectos.

Durante las siete temporadas que se emitió en televisión, desde 1995 a 2001, " Chiquititas" fue un completo éxito que se transmitió en más de 30 países de América, Europa y Asia. También tuvo dos versiones extras, "Rincón de Luz" y " Chiquititas sin fin".

Una de las tramas más recordadas de toda la tira fue la de Gaby y Mili, una joven que tuvo una hija a muy temprana edad que le fue arrebatada de sus brazos. Sin embargo, su historia tiene un final feliz ya que con el paso del tiempo descubren su lazo y viven felices por siempre.

Agustina Cherri y Viviana Puerta en " Chiquititas".

En diálogo con DiarioShow.com, Viviana Puerta repasó cómo hizo para construir su personaje de Gaby Morán, no teniendo hijos en ese momento, su vínculo con Agustina Cherri en la actualiadad y su nueva obra " Madres".

"Yo no entendía cómo me habían llamado para un rol de madre cuando yo siempre hacía de las hijas. Es muy loco porque yo era muy joven. No me terminaba de convencer. Dudé de que pudiera hacer de madre, y menos de una adolescente. Me entusiasmó el proyecto y poder trabajar con Cris Morena. Yo no me veía como madre pero ellos sí, entonces tuve que entender qué veían en mí, y funcionó porque todos los aceptaron rápidamente", comenzó sobre su recordado rol.

A pesar de sus dudas, Viviana encontró la forma de hacer el personaje: "En ese momento no estaba ni en los planes ser mamá pero sentía que tenía que que vincularme para poder crear a Gaby. Además, no es lo mismo interpretar la mamá de un bebé que de una chica adolescente. Trabajamos muchas horas con Agustina. Convivíamos tanto y nos teníamos tanto afecto que después era muy fácil porque conocíamos la vida de los otros. Como actriz tenés que tener la capacidad de hacer cualquier historia".

Las dudas que tuvo Viviana Puerta al aceptar el rol de Gaby Morán en " Chiquititas".

"Yo sigo viendo a Agustina como esa niñita de pelo corto, me lleva a recordar a ese lugar. También me pasa con Georgina Mollo, que me vino a ver al teatro, que la veo igual que hace más de 20 años", acotó entre risas sobre su vínculo sobre sus ex compañeras de elenco.

Más allá de eso, hay fanáticos que todavía la reconocen por su personaje Gaby: "Depende la generación cómo me ven, hay algunos que me ven como Bárbara de ´La Banda del Golden Rocket´ y otros de ´ Chiquititas´".

Como todos los artistas que trabajan con Cris Morena, Viviana Puerta alabó a la productora: "Fue el único proyecto en el que participé con ella y la experiencia fue fantástica. Es una mujer que sabe lo que quiere. Súper creativa y muy amorosa. Sabe armar equipos exitosos. Nada está librado al azar en ninguna de sus producciones".

La actualidad actoral de Viviana Puerta con la obra de teatro " Madres":

Casi 15 años después de " Chiquititas", momento en el que la maternidad recién llegaba a su vida de la mano de un personaje que no creía posible interpretar, el nacimiento de sus dos hijos Pedro y Miranda pusó patas para arriba su vida de la mejor manera.

A raíz de la llegada de su primogénito, Viviana decidió alejarse de la actuación por unos años: "El deseo de ser mamá era muy fuerte. Tenía esa esperanza de atravesar la maternidad. Pedro fue muy deseado y sentía que no me daba el cuerpo. Estaba demasiado tomada para atenderlo y trabajar al mismo tiempo, no resistía. Me quería dedicar a estar en el minuto a minuto. Estoy súper feliz de haber podido hacerlo y de tener ese privilegio". Sin embargo, una vez que "vio la autonomía" de sus hijos comprendió que había llegado su momento de regresar a la actuación.

Pasados los años, su experiencia como mamá la llevó a hacerse con su papel en la obra de teatro " Madres", junto a Sabrina Garciarena, Flor Otero y Anita Martínez, producida por Carlos Mentasti y Valentina Berger.

" Madres", la obra que Viviana Puerta protagonizó junto a Sabrina Garciarena, Flor Otero y Anita Martínez.

"La obra es algo irrecíproco. Mí maternidad me ayudó con la obra y esta obra me ayudó con la maternidad . Ser mamá me cambió para toda la vida. De un día para el otro, ya nada fue lo mismo y y eso te pone en otro lugar ante la vida ante tu trabajo y ante tus relaciones", explicó.

"Cambian tus prioridades y tus rutinas. Además ponemos el cuerpo durante muchos meses o años. Entonces indefectiblemente eso te modifica y a mí me cambió. Yo pude profundizar mis roles como actriz a partir de ser madre. Es algo muy íntimo. Empezás a ver la vida desde otro lugar", analizó sobre su carrera artística.

Y destacó la importancia de ver que todos viven de diferentes formas el tener un hijo: "En esta obra todo está ligado, y y no solo de mi propia maternidad sino que de la de todas mis compañeras. Hablábamos mucho de nuestras rutinas y cómo todas eran distintas experiencias".

