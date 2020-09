@BeluCandiaok

Daniella Mastriccio saltó a la fama gracias a su papel de Sol en " Chiquititas", producida y creada por Cris Morena en 1995. A su corta edad, lograba enternecer y emocionar a los televidentes.

Tras ese "boom" en la pantalla chica, la joven trabajó en otras tiras como "Máximo Corazón" y "Kachorra". Además hizo publicidad y obras de teatro. Tiempo después, Daniella se alejó del mundo artístico y trabajó como empleada administrativa. En paralelo, se dedicó de lleno a la crianza de sus hijos, Valentín, Bautista y Sol, el mismo nombre que tenía su recordado personaje.

En diálogo con DiarioShow.com, la actriz recordó sus comienzos en la actuación: "En el momento de ingresar a Chiquititas todo era disfrute constante. No pensaba más allá, era muy chica. Pero si sabía que eso me gustaba. Fue una etapa muy feliz en mi vida y la guardo en mi corazón".

"Para ser parte del elenco pasé por siete etapas de casting, que los tomaba Paco Fernández de Rosa. Fue eterno. Llegué al casting por un aviso en el diario en el año 95. Aún no existían las redes", continuó sobre cómo llegó a ser parte del elenco de la recordada tira.

Daniella Mastriccio en " Chiquititas".

Luego, Daniella describió cómo fue trabajar con Cris Morena y Romina Yan, quien fue su compañera en la ficción: "Fue la mejor experiencia que viví. Trabajar con Cris es escuela. Es mágico, es conducta y amor. Soy una agradecida por esa oportunidad".

"A Romi todos la recordamos. Sigue latiendo en cada corazón. Fue dulzura total y una bella persona. Fue hermoso trabajar juntas", agregó emocionada sobre la actriz fallecida.

En la misma línea, Mastriccio reveló qué anécdotas permanecen en su memoria de aquella inolvidable experiencia: "Una vez me quedó absolutamente descubierto el pecho en plena función en el Gran Rex y lo sufrí porque estaba lleno y todos mirándome. Resulta que en un cuadro debía sacarme una remera en el escenario y abajo quedaría la otra. Era un cambio de vestuario en pleno musical, pero yo sin darme cuenta me retiré las dos remeras. Me dio mucha vergüenza y salí corriendo del escenario".

Daniella junto a Romina Yan.

"Me pusieron una campera de jean que era para otro cuadro de una de las chicas del elenco. Volví a entrar con esa campera, que me quedaba inmensa, pensando que nadie habría notado lo que me había pasado y al entrar, noté que todo el Gran Rex aplaudía mi entrada para darme fuerzas por el papelón que viví", relató con humor.

Y en cuanto a su reacción en ese momento, acotó: "Morí de vergüenza, pero seguí con el cuadro musical con los cachetes colorados. Hoy lo recuerdo como una anécdota muy graciosa pero realmente fueron segundos que la pasé mal".

SU FUTURO PROMETEDOR

Sin dudas, Daniella Mastriccio nació para dedicarse al mundo artístico y si bien se alejó en su momento, ahora regresa con todo y convertida en una cantante solista. El 18 de septiembre lanza su tema "Knock Out" con videoclip incluido.

"Estoy muy feliz con esta nueva etapa. Hace mucho tiempo tenía ganas de concretar lo que ya hoy es un hecho. Trabajé con un equipo hermoso y talentoso que hizo posible que el proceso sea disfrute completo", expresó orgullosa de la canción.

"Escribo hace años las letras de mis temas y soñaba con que tengan su música. Este gran proyecto me emociona y me motiva mucho", aseguró convencida.

Daniella Mastriccio lanza su single "Knock Out". (Fotografía: Liberty Eye)

Sobre su nuevo tema, manifestó segura: "Es el primero en salir a la pista y es muy hermoso. Es una mezcla de pop y urbano, algo bien alegre". Y explicó: "A través de la música yo me comunico. En cada letra cuento mis emociones, algunas pueden estar más o menos ficcionadas, pero todas surgen de una emoción real".

La actriz regresa con todo a su carrera artística. (Fotografía: Liberty Eye).

En las redes sociales, la artista es muy querida por sus seguidores de diversas generaciones que la conocieron a través de la televisión. "Es amor puro. Cada día me siento agradecida del cariño y me tomo el tiempo de responder la mayor cantidad de mensajes que me envían. También hago vivos con ellos desde mi cuenta de Instagram para conocerlos, escucharlos y saludarlos. Siento que es un modo de dar un poco de tanto amor que me regalan a diario. Cada uno de ellos también forman parte de lo que soy", concluyó agradecida.

