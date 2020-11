@Belucandiaok

Comenzó a los cuatros años a trabajar en publicidades, pero su gran salto a la fama fue de la mano de Cris Morena en producciones como "Chiquititas" y "Rincón de Luz". Hablamos de Sebastián Francini, quien años después protagonizó en la pantalla grande las películas: "Papá es un ídolo" y "Un hijo genial".

Actualmente, el joven se dedica a la música y dicta clases online. En diálogo con DiarioShow.com, Sebastián contó sobre su presente laboral: "A diferencia de mis comienzos en la música donde había empezado con un proyecto amateur, en esta oportunidad pensé en crear a Francini, que es un artista musical que me separa de mi actor".

"La propuesta es solita y trabajo con Mauricio González, en la producción musical, y Daniel Corrado en la bateria. La idea es seguir avanzando y crear una carrera musical", relató.

Luego se refirió a su nuevo single junto a Flor Otero, que se estrena este jueves: "Con el objetivo de llegar a más personas, decidimos hacer una canción de un artista internacional de habla hispana con la colaboración de algún artista, pero con una versión más agiornada a estos tiempos como 'La Cosa más bella'. No es un cover, es un reversión".

En cuanto a su vínculo con la actriz y cantante, contó: "Con Flor me une una amistad grande de muchos años. Nosotros trabajamos juntos en 'El Principito', después hicimos 'Frecuencia 04'".

Sobre el clip que acompañará su tema, expresó entusiasmado: "El video es muy lindo y se trata de una videollamada entre dos personas que se cantan esta canción de amor. Viene con un aliento de reforzar el cuidarse y quedarse en casa ya que como cantante y comunicador siento una responsabilidad con mi gente".

Además, Francini aseguró que su carrera solista recién comienza: "Saldrán más canciones de mi propia autoría como también más colaboraciones. La idea es sacar un álbum con diez o quince temas".

Además de su pasión por la música, el joven de 31 años brinda clases de actuación y canto vía online. Al respecto, manifestó: "Ya venía con la docencia, pero a partir de la pandemia pude reconfirmar que tengo mucho para aportar a pesar de mi corta edad. Más allá de mi trayectoria, tengo experiencia en la vida, es decir estar un día en la cresta de la ola y al otro volver a resurgir".

Y reflexionó: "Siento que este último tiempo de repente se depertó mi misión, el entender para qué me dedico a lo que hago. Pude entender que no me dedico a lo que hago solo para triunfar, me parece que asumir el compromiso de poder acompañar a artistas que se quieren iniciar es una tarea noble y maravillosa".

"Tengo alumnos de Argentina, pero también de otras partes del mundo. Estoy muy agradecido porque despertó mi arte y el poder acompañar. Me encontré con una fuente de trabajo perdurable y genuina", agregó.

Por otro lado, al ser consultado sobre las nuevas generaciones de cantantes opinó con sinceridad: "Creo que escasea artistas comprometidos con algo que valga la pena como, por ejemplo, una transformación social y lo que comunican a través de su arte sea algo que construya".

Sus comienzos en televisión junto a Cris Morena

"Fue una experiencia muy bonita, estoy muy agradecido a Cris y a los espectadores que nos acompañaron y lo hacen hasta el día de hoy", expresó Sebastián Francini sobre la creadora de la exitosa novela "Chiquititas", de la cual él fue parte en 1998 hasta 2001.

A partir de sus trabajos en televisión y teatro, el artista se ganó el cariño y reconocimiento del público que actualmente sigue sus pasos en las redes. "Siento agradecimiento porque si bien me siguen hace muchos años por los proyectos en los que participé, invierto tiempo en ellos y creé un vínculo transparente, respetuosa y estrecha a pesar que sea virtual", aseguró emocionado.

Sebastián en "Chiquititas", serie de Cris Morena.

"Yo no creo en esos artistas que se despegan de su gente, yo trato de mantenerme lo más cerca posible porque les hablo a ellos. Es una gran fortuna tenerlos y poder incentivarlos a que cumplan sus sueños y a que luchen por lo que quieren", continuó a corazón abierto.

Por último habló de los años en que eligió alejarse del mundo artístico para vivir otra etapa en su vida: "No salir en los medios no es fin del mundo. Hubo un tiempo donde no trabajé tanto porque afortunadamente pude vivir otras experiencias. Trabajo desde los cuatro años y de repente quise hacer otras cosas. Me recibí de guardavida y me hice cargo de un negocio familiar para acompañar y disfrutar a mis abuelos. La vida me llevó al punto de tomar una decisión, seguir viviendo en el anonimato o retomar mi carrera".

Por B.C