A casi 20 años de la transmisión del primer episodio en Canal Nueve y a un año de haber sido incluido en el catálogo de Netflix, " Rebelde Way" continúa rompiendo récords y sigue cosechando seguidores en todo el mundo.

" Rebelde Way" fue una de las series juveniles más vistas en Argentina.

Cada uno de los personajes, encarnados por reconocidos actores como Luisana Lopilato, Benjamín Rojas o Camila Bordonaba, atravesaron sus propias travesías, pero Rocco Fuentes Echagüe, protagonizado por Piru Sáez, rompió esterotipos en esa época y fue revolucionario para muchos.

Rocco Fuentes Echagüe, protagonizado por Piru Sáez, fue un precursor en el cambio social por su supuesta homosexualidad.

En diálogo con DiarioShow.com, el artista habló sobre su recorrido actoral, su vocación por la música y reveló que nunca tomó conciencia de que su personaje fue un precursor en materia de cambios sociales.

"Yo siempre fuí muy libre y desprejuiciado en mi vida, pero nunca me dí cuenta que el personaje que estaba encarnando era un avanzado en los temas que estaba tocando, y me sorprendió.Todavía estamos en una sociedad homofóbica, menos de lo que era en ese entonces seguro, pero aún con mucho prejuicio y una mirada extraña hacia la libertad en el amor y la forma de ser de cada uno. Me sorprende que tanta gente de distintas generaciones se siga identificando y les sirva lo que hice con Cris. Es hermoso el ida y vuelta que se mantiene gracias a este personaje", manifestó.

Rocco fue un vanguardista por su excéntrico look con uñas pintadas y pelo largo.

"Rocco quedó como el más atemporal de los personajes según el feedback de los seguidores. Más aún cuando se relanzó en Netflix, que fue una nueva generación de fans comunicándose conmigo a través de las redes. La novela entera quedó muy actual ante los temas más evidentes en el mundo cotidiano", explicó en relación a la presencia del machismo, la gordofobia o el amor tóxico en la tira juvenil.

El antes y después de Piru Sáez como Rocco en " Rebelde Way".

En la misma línea, el autor de "Nada" destacó el cariño que recibe de los seguidores a través de las redes sociales: "Pasan los años y me siguen llegando cientos de mensajes valorizando mi personaje, mi forma de ser, mi música y canciones. Me comparten canciones viejas y me parece maravilloso. No me sorprende".

El momento en que Netflix agregó " Rebelde Way" a la plataforma.

Además, Sáez recalcó el gran trabajo que hizo Cris Morena a lo largo de su carrera y cómo influenció a muchos en sus propias vidas: "Me enseñó un montón. Ella es escuela. Una experiencia alucinante y siempre fue súper generosa, por lo que estoy a su disposición y en contacto. Para mí es un orgullo haber hecho cosas con ella y haber creado en sus proyectos", destacó.

Piru destacó el trabajo de Cris Morena.

"A esta altura es indudable que Cris ve cosas que pocos ven y ha sido quién descubrió a mucha gente que se dedicó a lo artístico y le fue muy bien. Son innumerables las personas que primero trabajaron con ella. Estoy convencido que sus creaciones tienen algo", reflexionó.

Piru Sáez es un reconocido cantante que acaba de lanzar su doble single llamado " Esta Vez" ft Emanero.

SU VERDADERA VOCACIÓN: LA MÚSICA

Alejado del mundo de la actuación tras participar en ficciones como " Rebelde Way", " Floricienta" y "El Refugio", Piru decidió buscar un desafío aún mayor, por lo que decidió embarcarse en la música que, según él, es su verdadero amor.

Piru puso pausa en la actuación para enfocarse en la música.

"No me moría por aparecer en la televisión haciendo más de lo mismo. No representaba un desafío para mí. Pero me moría de ganas por ensayar y dedicarle más tiempo a las canciones, a las grabaciones y al aprendizaje", admitió.

Al ser consultado por los preconceptos que existen sobre el trabajo del músico, analizó: "Hay una mirada, en la que no se conoce el mundo musical, y se piensa que no es un trabajo como otros, pero sí pensas eso estás realmente equivocado. Dedicarse profesionalmente a la música lleva muchas horas de trabajo, y me dediqué a eso. Siempre aparecieron otras propuestas, pero al ser similares a lo anterior les dije que no. Si surge algo, quiero que sea distinto e implique un desafío".

Piru afirmó que sin la música no podría vivir.

"Escribir canciones para mí es una forma de vida. Todo se mete en mis canciones, en lo que escribo. Sin duda, como la catarsis, entran momentos de emoción muy íntima, de introspección, de euforia. Como en la vida de todos lo que hacen música y la disfrutan de corazón, la música es transformadora, sanadora y energizante. No podría vivir sin hacer canciones", cerró el compositor de canciones como "Nada" y "Esta Vez".

