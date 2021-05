@sofinabias

Muchos recordarán a Nino Dolce por su picante programa de cocina en "Playboy TV" junto a Pamela Pombo y su escandaloso paso por "Gran Hermano Famosos". Rómulo Tirri, como es su verdadero nombre, participó de un espontáneo casting en la señal erótica y se convirtió en el primer conductor hombre con su ciclo llamado “Il cucinero dell’amore”, el cual duró de 2004 a 2006 y mezclaba humor, sexo y cocina.

En 2007 ingresó a la "casa más famosa del país" y protagonizó un polémico momento al golpear con su puño la pared. También tuvo peleas mediáticas con Valeria Degenaro, su ex pareja, Noelia Pompa y Alejandra Pradón.

El ex conductor de "Playboy TV" confesó que se arrepiente de varios de sus trabajos mediáticos.

Sin embargo, Dolce atravesó una transformación integral después de un introspectivo viaje al Amazonas y en la actualidad está completamente abocado al judaísmo ortodoxo. Es por esto que el excocinero hot decidió comenzar a usar su nombre hebreo, Noah Ben Sarah y practica su religión de nacimiento todos los días.

"Pude comprender un montón de cosas en mi viaje espiritual. Cuando volví a Argentina, después de estar con los chamanes tomando Ayahuasca y haciendo ayuno de una semana, entendí que la vida pasa por otro lugar. Mis hijos están más grandes, mis papás están más viejos y porque es momento de darles alegrías y no dolores de cabeza. Además me encanta todo el tema religioso y espiritual porque no tengo grises. Es blanco o negro y elegí la luz. Pasé de la oscuridad a la luz", comenzó sobre su vínculo con el judaísmo en diálogo con DiarioShow.com.

Noah Ben Sarah en el Muro Occidental de Jerusalén, Israel.

Noah hizo una comparación entre su pasado mediático y su presente religioso, además de agradecer el apoyo que recibió de la comunidad: “Es muy loco porque pasé de ser el chico terrible de la televisión, el fiestero empedernido conductor de Playboy con todas las chicas a hacer un programa en la radio judía con rabinos y notas desde Israel. Viví en Israel en 2019, tomé clases de hebreo y estoy hecho un judío como Dios manda. Es un poco la manera de corregir los errores del pasado, que yo los tomo como un aprendizaje”.

A pesar de todo el trayecto espiritual al que se sometió, Nino aseguró estar arrepentido de sus actos mediáticos y reveló que considera al judaísmo como una forma de sanar los errores: “Me arrepiento de algunas cosas, por eso cuando hago mi rezo matutino agradezco estar bien con salud mental, física, espiritual, y le pido perdón por todos los mocos que me mandé, que son unos cuantos, y le pido que me siga dando cosas porque Dios me ama y yo lo amo a él. Estoy en mi mejor momento, corriendo con mi rabino y solo".

El mediático vive la actualidad con una rutina fiel a su religión pero también disfruta de pasatiempos afines a sus gustos personales: "Estoy muy bien físicamente, mentalmente y espiritualmente. Voy mucho al templo. Rezo todos los días. Me pongo los tefillin, hago el shabbat. Voy durante la semana al rezo matutino, por lo que me tengo que despertar a las seis de la mañana porque a las siete y media arranca. Paseo con Simón, mi perro y extraño el fútbol. También sigo cocinando muy bien y pude mejorar muchas técnicas".

"Lo que más me gusta de la religión es conectarme con lo más elevado. El rezo te limpia. Ir a la sinagoga a la mañana es arrancar el día con mucha luz y eso te queda por el resto del día. También, cuando vas a shabbat, esa energía te limpia, te eleva, te conecta y te hace ser una mejor persona. La gente de la comunidad judía me dio una mano enorme. Haberme abierto a mis orígenes me dio un montón de alegrías. Igualmente, estoy en un templo ortodóxo, entonces no es fácil, pero a mí me gusta que me tengan cortito", expresó sobre su religión.

El regreso mediático de Nino Dolce, ahora Noah Ben Sarah:

Ante la posibilidad de participar de algunos los realities más vistos de la televisión argentina, ya sea "MasterChef Celebrity" o "ShowMatch: La Academia", el ex conductor manifestó: "Mediáticamente, si me ofrecen, ¡agarro! pero no me van a llamar porque llaman a pendejos que tienen más repercusión mediática y yo estoy guardado hace años. La veo difícil".

"Pero haría algo como ´Showmatch´ para transmitir mi mensaje a las masas. No haría nunca más el reality basura que hice en mi momento. Todo el mundo me dice que debería estar en ´MasterChef Celebrity´, pero ya no me tienen en cuenta", continuó.

En el ámbito laboral, Tirri cuenta que durante mucho tiempo trabajó en la famosa feria de Mataderos, de la Ciudad de Buenos Aires, como productor, y actualmente está en el ministerio de Cultura, específicamente en la dirección de música.

Además, regresó a los medios con un programa fiel a su religión y a su nueva persona: "Empiezo un segmento en el programa de radio "Teshuveros" en Radio JAI, 96.3 FM, la radio judía más importante de Latinoamérica".

Nino se hace llamar " El Renacido", ya que volvió a los medios con su programa en radio JAI.

"Vuelvo a los medios haciendo lo que me gusta, radio. Antes yo estaba en un programa de la radio Rock & Pop llamado ´Flor de Partuzza´ o ´Sex on the Beach´, entonces es distinto de lo que hago ahora que es contenido religioso. No hago más de invitado de programas de la tarde a hablar del vestido feo de Juana Viale por ejemplo. No estoy para cosas banales, sino más profundas y que estén relacionadas a mi persona", cerró sobre el tipo de contenido que busca crear en la actualidad.

