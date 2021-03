@sofinabias

De las 10 ediciones que se hicieron de " Gran Hermano" en Argentina, muchos consideran que la cuarta temporada que se llevó a cabo en 2007 fue una de las mejores. Claramente uno de los ingredientes que tuvo aquella edición fue la diversidad de personalidades que tenían participantes como Marianela Mirra, Claudia Ciardone, Jésica "Osito" Gómez y Diego Leonardi. De una u otra forma, cada uno de ellos dio que hablar dentro y fuera de la casa.

Sin embargo, una de las rivalidades más recordadas del reality es la de Mirra y Nadia Epstein. En aquel momento, Epstein fue señalada como "la mala" por hacer llorar en varias ocasiones a la tucumana que logró coronarse como la gran campeona.

Luego de " Gran Hermano", las participantes se cruzaron en "Intrusos".

En diálogo con DiarioShow.com, Nadia recordó su paso por el reality conducido por Jorge Rial, analizó la razón por la que la tildaron de "mala" e hizo alusión al famoso grupo de WhatsApp que existe entre los ex participantes donde hubo abandonos.

"Yo adentro de la casa nunca me había imaginado como 'la mala', para mí era re justiciera. Mis compañeros me veían así y es lógico que si a vos te encierran con personas con las que no tienen ni tus principios ni tu estilo de vida ni tu forma de pensar, y si o si el reality propone juegos y desafíos en los que tenes que compartir, no te vas a llevar bien y tampoco la vas a pasar bien. Es lógica, la gente es muy rápida para señalar pero después para mirarse a uno mismo no. Entonces es más fácil catalogar a alguien como 'la mala', como fue en mi caso, que ponerse en el lugar de fumarse a una piba que no se banca un montón de actitudes", argumentó.

Pasaron 13 años desde la participación de Nadia en " Gran Hermano".

En ese sentido, aclaró cómo es el funcionamiento del reality y habló sobre el "engaño" que produce la edición del programa sobre la imagen de cada participante: "Siempre digo que el programa no está guionado, pero si hay una edición, entonces si a la piba la pasan siempre llorando, yo no soy una chica que llora fácil, si obviamente soy súper sensible y me conmueven cosas relevantes, pero si siempre me mostraban combativa, que soy así realmente en la vida, y a la piba llorando, era obvio que el papel me quedaba de mala. Igualmente nunca renegué de eso, siempre lo disfruté y me reí".

¿Pero acepta o no el apodo en cuestión? Al respecto admitió que le molesta que en la actualidad le sigan preguntando por lo mismo: "Es una pregunta que 13 años después me siguen haciendo. Siempre me preguntan 'Nadia, ¿vos sos mala?' y yo siempre digo 'no, soy peor'. Mi frase de cabecera cuando salí de la casa y hasta el día de hoy es: 'En un mundo repleto de hipócritas, los sinceros somos los malos'. Yo me quedo en ese lugar porque la hipocresía no me va ni un poco".

Nadia entiende la razón por la que fue tildada de "mala".

Después de ser eliminada de la competencia, Nadia fue convocada para trabajar como productora de Luis Ventura y hasta el día de hoy se desempeña laboralmente al lado del reconocido periodista.

Con la experiencia que adquirió a través de los años, la productora explicó cómo armaría un programa de este calibre y estuvo de acuerdo en que su temporada tuvo todos los condimentos necesarios: "Si hoy me dicen de armar un ' Gran Hermano', obviamente en el casting voy a buscar perfiles diferentes como la buena, la mala, la divertida, y si eso yo puedo ayudar al contenido que me da cada persona con edición, bienvenido sea. También es así como funcionan los medios".

Epstein junto al periodista Luis Ventura.

"En la casa jamás me imaginé que afuera tenía esa imagen. Yo me di cuenta que algo no muy bueno pasaba recién la semana que quedo nominada porque escuchaba muchas puteadas de afuera y no entendía. Como nunca había pisado el teléfono porque mis compañeros adentro me querían mucho, recién al final me fui dando cuenta. Cuando me doy cuenta que algo pasa, lo primero que hago es pedir un teléfono para hablar con mis hijas. Me pregunto qué vieron mis hijas para que la gente tenga ese concepto de mí", reveló sobre el peso que tuvo para ella ser considerada como la villana.

"Entonces hablo con el padre de mis hijas y me dice: 'Nadia, tus hijas no vieron nada, saben que sos la mejor madre del mundo y están orgullosas de vos, hace lo que tengas que hacer tranquila'. Cuando salgo de la casa y voy a hablar con Jorge Rial, no me importó absolutamente nada, y en mi vida general también soy así. La gente que está a mi alrededor sabe cómo soy y son personas que me eligen y que yo elijo, pero los que no elijo y no me eligen, y opinan desde un lugar que no conocen...¿qué me puede importar? Entonces salí con los tapones de punta y no me importó nada. Y ahí sí contribuí con el papel de la mala porque me divertí", recordó sobre el cruce que protagonizaron en "Intrusos" con Mirra.

Epstein recordó todo lo que vivió en " Gran Hermano".

A modo de paralelismo con su situación en el reality, reflexionó sobre los "haters" y la influencia que tienen sobre la opinión de la gente en las redes sociales: "Noté mucha agresión y ahí me di cuenta del país en el que vivimos, y te estoy hablando de hace 13 años y no de ahora que es mucho peor. No entendía cómo alguien se puede fanatizar a tal nivel de estar en una presencia en un boliche, que se me acerque una persona y me desmaye de un hielazo en la cabeza y terminar en el hospital".

"¿Hasta qué punto la gente maneja la agresividad a grado tal de dejarse llevar por un programa en el que ni siquiera conoce a las personas?. Igualmente fui yo la que decidí exponerme, pero es parte del juego y de la exhibición. Nunca te imaginas que te puede pasar algo así, pero ahora ya es una anécdota más", declaró.

Nadia junto a sus compañeras de " Gran Hermano".

En la misma línea, Epstein se refirió al cruce que tuvo con Marianela Mirra el año pasado: "Yo ni la quiero ni la dejo de querer, fuímos caras opuestas dentro de la casa y a las dos nos sirvió. Le pasaron cosas que si me pasaban a mí no me las hubiese bancado y hubiese salido al cruce. La aplaudo y la admiro porque lejos fue la mejor jugadora de ' Gran Hermano'. Yo no comparto su manera de pensar ni su forma de ser y por eso nunca nos llevamos, pero eso siempre le pasa a la gente en la vida".

"Tengo la empatía de ponerme en un montón de situaciones que atravesó, como lo que pasó con Jorge Rial, y ofrezco mi apoyo como persona porque me generó que diga 'pobre' y no me hubiese quedado callada. Tal vez no esté capacitada para bancarse las consecuencias de hablar", analizó sobre el polémico romance entre la campeona y el periodista.

Para cerrar, Epstein destacó a las amistades que pudo cosechar en su paso por el reality. "Muchos de los chicos viven afuera, ya sea en el interior como en el exterior, pero siempre vienen a fin de año para pasar las fiestas con su familia, entonces es ahí donde si o si nos juntamos. Metemos grupo de WhatsApp o camarita. A Marianela la agregamos siempre, yo no, pero muchas veces los abandona. Está bien igual si no quiere formar, no está obligada a ser parte", concluyó.

