@sofinabias

Guada y Nano Antón son parte del grupo de jóvenes que forjaron su carrera artística con Cris Morena. Los jóvenes formaron parte del elenco de " Chiquititas" y " Casi Ángeles", dos tiras juveniles que marcaron a una generación entera de adolescentes. Pero ahora, 14 años después de sus participaciones en televisión, los hermanos evolucionaron y crecieron con distintos sueños y proyectos por cumplir.

Después del boom que fueron estas dos ficciones, los Antón decidieron dejar la actuación de lado y enfocarse en disfrutar su infancia: "Para mi todas las ficciones en las que estuve fueron un juego, yo me divertí en todo momento, y por eso cuando me aburrí, lo dejé. Antes de abandonar, yo tenía un montón de propuestas, pero no las acepté porque ya estaba. Lo tomé como un trabajo, y cuando la empecé a pasar mal, lo terminé. Quería ser un niño, quería ir a los cumpleaños y jugar al fútbol con mis amigos. Yo elegí eso. Me parece fundamental divertirse para un chico. Por suerte, es una decisión de la que no me arrepiento nada y me hizo feliz", explicó el joven de 21 años quien coincidió con su hermana en dar un paso al costado en aquel momento.

Guada y Nano Antón hablaron de su vidas después de Cris Morena y cómo viven el aislamiento

A pesar de que pasó mucho tiempo desde su participación en el mundo del espectáculo, ambos coincidieron en que los siguen reconociendo en la calle. Mientras que Guada es "super vergonzosa" respecto a sus personajes, Nano entiende la motivación de las personas: "Si alguien me reconoce y me pide una foto, me parece re normal. Lo que me parece raro es que me sigan reconociendo porque estoy distinto y pasó mucho tiempo. Yo soy un chabon como cualquier otro. Me pasa todo el tiempo en el boliche, que me agarran y me dicen ´¡Che Monito!´ y yo les sigo el juego y me causa gracia. Hay cosas que son medio raras pero entiendo y no me molesta".

En cuanto a un posible regreso a las cámaras, la figura de 23 años y estudiante de Psicología se refirió a sus opciones: "Me lo plantearía por mi sensibilidad, por la exposición de volver a ser famosa, salir todos los días en la tele y que se hable de mi. Yo lo viví a los 9 y volver a vivirlo ahora, no se si lo soportaría por mi sensibilidad. Disfruto mucho de mi perfil bajo. En cuanto a mi carrera, podría hacer las dos, así que por eso no hay problema. No se si me podría bancar la exposición".

Los hermanos interpretaron a Monito y Alelí en " Casi Ángeles".

Por su parte, después de reflexionar durante la cuarentena, Nano explicó que tiene pensado volver a la actuación, ya sea en teatro u otra plataforma. El cantante ahora está enfocado al 100 por ciento en su carrera musical como solista y cuenta con un canal de YouTube en el que durante la cuarentena publicó dos singles, "Siendo Tan Vos" y "Sencillo".

"Tuve que acomodar muchas cosas porque no sabía cómo grabar, no tenía micrófono en mi casa y no podía ir a la casa de mi productor ni al estudio, entonces todo fue más complicado. Tuve que descargarme un programa, grabar desde mi cuarto, fueron complicaciones pero también aprendizajes, así que eso fue positivo", relató el artista sobre el proceso que se debe atravesar para crear música durante el aislamiento.

En cuanto a Guadalupe, la joven vivió la cuarentena como un tiempo de enriquecimiento personal junto a su novio Lucas, a quien conoció en diciembre del 2019. Además, se enfocó en sus estudios, por lo cual se define como "nerd". La mayor del dúo es acompañante terapéutica, por lo debió adaptar su trabajo a la modalidad virtual: "De esta forma no puedo hacer el trabajo cómo me gustaría (presencialmente) pero hablo todos los días (con el niño que asiste) y ayudo con sus tareas".

Los hermanos Antón lanzaron un canal de YouTube durante la cuarentena

Como estudiante de Marketing y cómo dice él, "siempre con negocios en la cabeza", Nazareno decidió comenzar un canal de YouTube con el objetivo de que funcione en un futuro como su fuente de trabajo. No obstante, las cosas no se dieron como le hubieran gustado ya que terminó aburriéndose de ese proyecto en solitario. Por eso, para contrarrestar la situación, invitó a su hermana para que se asocie a él y así poder hacer videos juntos.

"Me re sorprendió que Nano me dijese de hacer los videos. Yo soy re vergonzosa y al principio dije que no, pero después dije 'bueno'. Me encantó que me tuviese en cuenta y me parece súper importante. Planeamos juntos los videos, él edita todo igual", relató la joven. El menor reveló que de tener éxito en el mundo de la música, cambiaría el contenido o le delegaría el canal a su hermana.

.

Ambos coincidieron en que todavía no querían hacer videos reacción de "Casi Ángeles", que otras estrellas de la ficción como Tomi Ross, quien interpretó a Cristóbal, ya realizaron. La razón detrás de su decisión es que quieren "despegarse" de los personajes.

Guada y Nano hacen videos de cocina y "maquillaje".

Nano desea ser reconocido por su faceta musical y así lo manifestó: "Yo podría hacer videos reaccionando a Casi Ángeles y tendría millones de visitas. Pero yo quiero salir de eso para crecer, hay que despegarse del personaje. Quiero que me reconozcan por mi música. Por eso, yo me voy a acordar de los que estuvieron ahora, los que me apoyaron desde el principio, desde abajo".

Por su parte, Guada admitió estar cansada de contar siempre las mismas anécdotas: "Lo que contamos de " Casi Ángeles" ya lo contamos 900 veces, y ya ni hay recuerdos nuevos por contar. Para mi fue de las experiencias más lindas de mi vida, como el Gran Rex. Uno necesita despegarse. Ahora seguiría por este camino, más adelante si reaccionaría por ejemplo a la entrevista con Susana Giménez. Igualmente estoy recontra agradecida, y sé que muchas de las visualizaciónes son de ahí, pero está bueno correrse".

Por S.N.