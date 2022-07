@sofinabias

Si bien ya había participado de dos reality shows de aventura y riesgo, como lo fueron "The Amazing Race Latinoamérica" y "Hombre al Agua", " Combate" primera generación fue una experiencia novedosa para la vida de Maxi Ottaviani.

Con 13 temporadas en la pantalla de El Nueve, juegos de estrategia con destreza física y miles de fanáticos en todo el país, " Combate" se convirtió en uno de los reality show más exitosos de la Argentina.

Varias figuras del mundo de la farándula argentina vieron nacer su carrera mediática en el proyecto, ya sea Mica Viciconte, Flor Vigna y Sol Pérez, y desde entonces no dejaron de crecer en el rubro.

El equipo verde y el equipo rojo de " Combate", conformados por figuras como Flor Vigna, Mica Viciconte, Sol Pérez y más.

A diferencia de sus compañeras, la fama no era el objetivo de Maxi Ottaviani al momento de inscribirse en la competencia: " Combate apuntaba a ser algo más mediático, algo que no me importaba o afectaba. Nunca fui de meterme en ese mundo de la fama".

En diálogo con DiarioShow.com, el ingeniero agrónomo reveló su verdadera meta: "Yo iba a jugar y a disfrutar. Siempre tuve en claro que no era por la fama. Desde el momento en que me anoté sabía que quería ganar ese premio de $300.000 pesos. Nunca dudé que en la final ibamos a estar Mica Viciconte, Dalila Martinelli y Nicolás ´Congo´ Hitchings. Jugué en función de eso y armamos estrategias para ganar. Poniendo la energía y la intención se logran las cosas".

Durante la emisión de la primera generación en 2014, el grupo conformado por Maxi, Mica, Dalila y Congo se convirtió en uno de los más queridos por los televidentes, y debido a su amistad y compañerismo amasaron una gran cantidad de fanáticos cuando las redes sociales todavía se encontraban en "desarrollo".

Maxi Ottaviani, Mica Viciconte, Nicolás ´Congo´ Hitchings y Dalila Martinelli tuvieron una gran amistad durante " Combate".

"Yo no tenía redes y me hicieron abrirme una cuenta de Twitter e Instagram. Fue toda una novedad tener mensajes de adolescentes en edad escolar. Tener llegada a ese público fue muy nuevo", aseguró sobre el recibimiento de los fans de la competencia.

A pesar de ser uno de los grupos de amigos más queridos del programa, el tiempo los fue alejando: "Está el cariño y el afecto con todos pero cada uno está en la suya y ya no nos juntamos como antes. Cuando terminó el programa nos veíamos bastante seguido pero por la distancia ya no".

En cuanto el Equipo Verde fue coronado campeón de la primera generación, y los integrantes se llevaron el premio a su casa, Maxi tomó la decisión de no participar más del programa y se abocó a sus proyectos personales.

Maxi Ottaviani cosecha nueces pecán.

Como ingeniero agrónomo, Ottaviani continúa siendo dueño de una plantación de nueces pecán que cosecha, comercia y vende a distintos clientes y distribuidores desde hace años.

Otra veta que se encuentra en desarrollo es su nuevo grupo musical infantil: "El nacimiento de mi hija Viole tuvo que ver, pero siempre me gustó la idea. Este año se dio la posibilidad de formar una banda con primos y amigos que se llama ´Le Pifié´, y de a poco vamos componiendo canciones".

Y cerró al contar que se encuentra en plena construcción de una casa de barro en General Rodríguez: "La estoy haciendo con los chicos que trabajan en el campo, y con la ayuda de bioconstructores, pero casi todo es autoconstrucción. La obra se atrasó con la pandemia, en noviembre van a ser tres años, y me quedé sin plata. Ahora está frenada por la cosecha de nueces pero siempre tratando de recuperarme económicamente".

