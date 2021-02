@AntoBaldi_

Diez años se están por cumplir de aquel anécdótico episodio en " Gran Hermano" cuando Martín Pepa compró 15 kilos de lechuga para abastecer las compras semanales para toda la casa. Lo que no sabía en aquel entonces es que su ocurrencia lo lanzaría a la fama y sería recordada hasta la actualidad.

De manera inesperada, su pasado con la insólita cantidad de verdura volvió al presente en un tenso cruce que protagonizó con Jorge Rial por Twitter. "Que poca publicidad privada tienen los medios digitales de noticias... je. Después te venden que sos grosos dirigiendo un medio de comunicación", analizó el mediático y su comentario fue mal recibido por el ex conductor de "Intrusos" y director de "Big Bang News".

La respuesta del periodista fue una fuerte chicana: "Pepa, compraste 15 kilos de lechuga en 'GH'". Pero el joven no se quedó callado y redobló la apuesta: "Es menos grave que arruinarle la vida a Beatriz Salomón. Ahora un fundamento, por favor. Saludos".

En comunicación con DiarioShow.com, el ex participante habló de su encontronazo con Rial: "El otro día me sorprendí porque lo que puse no fue directamente contra él. Soy muy fan de los medios digitales y todo el tiempo los miro. Hice un análisis de las publicidades de los medios digitales. Él se dio por aludido a lo que dije y tomó el guante. Yo no dije nada que no sea real".

Martín Pepa creció en el mundo gaming.

Luego de su paso por " Gran Hermano", Pepa desarrolló un vínculo con el conductor por su amistad con Mariana Antoniale. Reveló que hasta fue a comer a su casa, pero cuando la relación del presentador con la modelo terminó, también fue el fin de su cercana relación.

"La fama y el reconocimiento no me interesan", Martín Pepa.

"Hemos charlado re bien con Jorge, pero el tiempo fue cambiando y fui advirtiendo algunas cosas que no me gustan de lo que escribe, lo que dice, lo que hace", reconoció.

Alejado de las exposición mediática y cómodo en su lugar de productor detrás de las cámaras, el ex " Gran Hermano" se desenvuelve como licenciado en Comunicación y está detrás de un ambicioso proyecto relacionado al mundo gamer.

Sobre su inolvidable compra en el reality, confesó que a pesar de tener conocimientos sobre la agricultura por haber crecido en el campo, se trató de un chiste interno de la casa, del cual no se arrepiente. "A mí me sirvió y no me molesta que la gente se acuerde de eso, fue un chiste que hicimos ahí adentro", contó.

Lo curioso es que mientras Pepa hacía su masiva adquisición de hortalizas uno de sus hermanos estudiaba para ser ingeniero agrónomo y hoy es un gran productor de lechuga orgánica en La Pampa, su provincia natal. Como si el tiempo no hubiera pasado, este miércoles Flavia Palmiero cometió un blooper similar en "MasterChef Celebrity 2" al adquirir en el programa mil pesos de ajo, una cantidad irrisoria.

Durante este tiempo, el joven continuó con su carrera en los medios pero volcado hacia la producción. Trabajó algunos años en El Trece y también en Telefe detrás de programas como "La Voz Argentina" y "Graduados". También fue parte del detrás de escena del "Gran Hermano 2012" y participó de eventos para Nickelodeon.

Martín Pepa en su La Pampa natal

"Soy un fanático de los medios y de la comunicación. El medio que más me gusta es Internet y la red que más uso es Twitter. La fama y el reconocimiento no me interesan. No como con fama", reconoció sin vueltas.

EL PRESENTE LABORAL DE MARTÍN PEPA

El joven de 33 años está dedicado a la producción de contendio digital en empresas audiovisuales de campañas y streaming. Junto a uno de sus hermanos fundó "GrowUp Social Media" desde donde encaran diferentes campañas de comunicación y hasta han tenido clientes del ámbito de la política.

"He trabajado para los dos lados de la grieta, pero a los clientes les blanqueamos todo, nosotros trabajamos por clientes, por proyectos y por objetivos más allá de la línea ideológica", comentó. Por otro lado también se emplea como coordinador audiovisual de "It Sitio", una página con cobertura en Latinoamérica sobre el mundo gaming y pronto lanzarán un reality para jóvenes jugadores amateurs que se transmitirá por Twitch y tendrá una versión en Chile.

SU FUTURO

"Mi futuro está en la tecnología, lo digital. No haría programas de televisión, aunque estoy en negociaciones con un canal para hacer un programa sobre tecnología. Sí me gustaría hacer radio, es un cable a tierra hermoso", manifestó acerca de su continuidad laboral.

Por A.B.