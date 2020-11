@AntoBaldi_

Entró al casting como bailarín de Susana Giménez por casualidad y hoy es reconocido por las calles como uno de los asistentes favoritos de la diva de los teléfonos, hablamos de Marcelo Bezina, quien desarrolló su carrera entre el arte y la administración pública.

El histórico "susano" ganó su lugar en la pantalla gracias a su carisma, su talento y atención. Primero como bailarín y luego como asistente principal. Con el correr de las emisiones el artista se convirtió en la mano derecha de la diva durante el programa.

"Mi trabajo lo puede hacer cualquiera, pero con responsabilidad y actitud. Tal vez lo que se ve en cámara parece sencillo pero por atrás hay mucho trabajo. Yo me encargo de estar atento cien por ciento a lo que necesita Susana. Mi trabajo es dedicarme a que ella esté plena en lo que está haciendo y que el programa salga diez puntos. Durante el programa la estoy mirando todo el tiempo y después de tantos años, con solo un gesto ya me doy cuenta qué quiere", reconoció en diálogo con DiarioShow.com tras acompañar durante 15 años a la diva.

Marcelo Bezina, histórico asistente de Susana Giménez.

Su mayor participación se concentra a la hora de sortear al afortunado que recibirá el llamado de la Su. "Marcelito ¿¡estás ahí!?", es el grito clave de Susana para llamar la atención de su asistente y que comience el divertido intercambio. Su tarea es agarrar uno de los cupones por el aire, luego se lo ve corriendo hasta alcanzarlo hasta las manos de la presentadora.

Uno de los mitos formados a través de los años es sobre la distancia entre el salón de los cupones y el estudio del programa, en ese sentido reveló: "En un momento eran dos estudios diferentes, entonces estaba alejado y tenía que correr mucho, pero después estábamos prácticamente a un paso, uno al lado del otro".

En una emisión especial, el ciclo se transmitió desde el Gran Rex y el clásico sorteo se realizó en vivo al lado del Obelisco sobre la Avenida 9 de Julio. Bezina recordó el momento con mucha emoción: "Esa experiencia me encantó. Fuimos con Nazareno (Mottola) en moto hasta el teatro".

Marcelo Bezina con Nazarena Mottola rumbo al Gran Rex.

Con solo 24 años hizo la prueba para incorporarse al staff de la histórica conductora y sin ninguna expectativa, finalmente fue convocado por la producción. Tuvo un breve paso por el modelaje, la conducción radial y hasta conformó su propia banda de música. Además es estudiante de Derecho en la Universidad de Buenos Aires y trabaja desde hace más de 20 años en la administración pública, pero aseguró que "son vidas que pueden congeniar".

Marcelo Bezina tuvo su propia banda de música.

En cuanto a su vínculo con la conductora reconoció: "Tenemos buena onda, nos queremos muchísimo, hay mucho respeto y estoy contento de que me sigan convocando". Además destacó un gran gesto que tuvo con él cuando Susana le regaló un brazalete de Versace.

"Ella tenía una muñequera de Versace que me gustaba mucho. Un día ella quería unas pastillas que nadie le conseguía, yo las conseguí y cuando se las llevé ella me regaló la muñequera. Me encantó el gesto que tuvo conmigo, ahora atesoro la muñequera", contó como una de sus mejores anécdotas.

Por la pandemia de coronavirus, Susana se radicó en su quinta La Mary de Punta de Este y su programa quedó suspendido, por lo que Marcelo se volcó a hacer diferentes entrevistas en su cuenta de Instagram, segmento que llamó "Marcelito ¿estás ahí?", "para mantener la frase vigente", explicó.

"Después de tantos años, con solo un gesto de Susana Giménez ya me doy cuenta qué quiere". Marcelo Bezina.

Además no descartó la idea de volver al lado de la diva cuando se reincorpore a la televisión. Sobre sus proyectos personales contó que desea conducir su propio programa de entretenimientos al estilo cultural de "El imbatible" sumado a otros juegos. "La conducción es algo que me gusta, que me gustaría experimentar y conducir un programa en la televisión", reveló.

En cuanto a cómo es su relación con el público que sigue a Giménez, reflexionó que "Susana atraviesa todas las generaciones". Y concluyó: La gente que sigue el programa me reconoce y me llama la atención que me paran señoras de 78 años hasta chicas o chicos de 20 que la miran".

Por A.B.